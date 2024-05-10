Рильский монастырь - это не просто архитектурный памятник, а символ веры и культуры Болгарии. Здесь можно увидеть великолепные фрески, старинные иконы и уникальные музеи. Экскурсия включает посещение главной церкви, сторожевой башни и других значимых объектов. Путешествие к старому храму и пещере добавит мистики и позволит загадать желание. Завершение дня пикником с традиционными болгарскими блюдами сделает поездку незабываемой

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Символ Болгарии

Эта святая обитель — болгарский Иерусалим. Она была духовной опорой для народа в течении пяти веков турецкого рабства и стала средоточием и духовным очагом для монахов, книжников, учителей, иконописцев, резчиков по дереву.

Я расскажу вам о Иоанне Рильском — основателе монастыря. Вы узнаете как он принял монашество и жил в неприступных дебрях гор Рила. Обязательно посетим места пребывания святого. Поговорим о традициях и самобытности Болгарии, о значении монастыря для жителей страны.

Монастырь среди леса и гор

Снаружи монастырь похож на средневековую крепость, которая возвышается среди векового леса, а внутри него — колонны, арки, лестницы и веранды, которые опоясывают этажи всего монастыря.

Вы увидите:

Главную церковь Рождество Богородично

Сторожевую башню с колокольней 14 века

Стенописи самых искусных художников

Три важнейших святыни, которые хранятся в главной церкви: раку с мощами Св. Иоанна Рильского, чудотворную икону Пресвятая Богородица Осеновица (Оберегающая) 12 века и чудотворную икону Рильского святого

7 параклисов (небольших часовен) и 5 музеев, в которых сохранены уникальные экспонаты

Место для сокровенных дум

По несложной тропинке мы пройдём 4 км до старого храма и пещеры — для болгар это одно из мест силы, которое обязательно нужно посетить. Здесь вы сможете написать записочки с самыми сокровенными желаниями и оставить их в щелях камня, откуда бьёт родник.

Пикник на лоне природы

Перед обратной поездкой устроим небольшой пикник среди гор — вы попробуете вкусные «мякицы» (воздушные лепёшки), приготовленные в монастырской пекарне и настоящее болгарское «кисело мляко».

Организационные детали