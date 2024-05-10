5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальная архитектура Рильского монастыря
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🖼 Искусные стенописи и реликвии
- 🌲 Прогулка по живописным горным тропам
- 🍞 Дегустация местных блюд на пикнике
Что можно увидеть
- Главная церковь Рождество Богородично
- Сторожевая башня с колокольней 14 века
- Стенописи самых искусных художников
- Рака с мощами Св. Иоанна Рильского
- Чудотворная икона Пресвятая Богородица Осеновица
- Чудотворная икона Рильского святого
- 7 параклисов
- 5 музеев
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Символ Болгарии
Эта святая обитель — болгарский Иерусалим. Она была духовной опорой для народа в течении пяти веков турецкого рабства и стала средоточием и духовным очагом для монахов, книжников, учителей, иконописцев, резчиков по дереву.
Я расскажу вам о Иоанне Рильском — основателе монастыря. Вы узнаете как он принял монашество и жил в неприступных дебрях гор Рила. Обязательно посетим места пребывания святого. Поговорим о традициях и самобытности Болгарии, о значении монастыря для жителей страны.
Монастырь среди леса и гор
Снаружи монастырь похож на средневековую крепость, которая возвышается среди векового леса, а внутри него — колонны, арки, лестницы и веранды, которые опоясывают этажи всего монастыря.
Вы увидите:
- Главную церковь Рождество Богородично
- Сторожевую башню с колокольней 14 века
- Стенописи самых искусных художников
- Три важнейших святыни, которые хранятся в главной церкви: раку с мощами Св. Иоанна Рильского, чудотворную икону Пресвятая Богородица Осеновица (Оберегающая) 12 века и чудотворную икону Рильского святого
- 7 параклисов (небольших часовен) и 5 музеев, в которых сохранены уникальные экспонаты
Место для сокровенных дум
По несложной тропинке мы пройдём 4 км до старого храма и пещеры — для болгар это одно из мест силы, которое обязательно нужно посетить. Здесь вы сможете написать записочки с самыми сокровенными желаниями и оставить их в щелях камня, откуда бьёт родник.
Пикник на лоне природы
Перед обратной поездкой устроим небольшой пикник среди гор — вы попробуете вкусные «мякицы» (воздушные лепёшки), приготовленные в монастырской пекарне и настоящее болгарское «кисело мляко».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Nissan Qashqai 2014 г. в.
- От центра Софии до Рильского монастыря ехать около 1 ч. 45 мин.
- По желанию можем посетить 5 музеев монастыря, они оплачиваются отдельно: комплексный билет — 20 лв/чел. Билет в один музей — от 3-8 лв/чел.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- Для посещения монастыря желательно быть подобающе одетыми – закрытые плечи и не очень короткие юбки, а для похода к пещере нужна удобная обувь – например, кроссовки
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Отзывы и рейтинг
Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию