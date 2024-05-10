Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии

Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Рильский монастырь - это не просто архитектурный памятник, а символ веры и культуры Болгарии. Здесь можно увидеть великолепные фрески, старинные иконы и уникальные музеи. Экскурсия включает посещение главной церкви, сторожевой башни и других значимых объектов. Путешествие к старому храму и пещере добавит мистики и позволит загадать желание. Завершение дня пикником с традиционными болгарскими блюдами сделает поездку незабываемой
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🕌 Уникальная архитектура Рильского монастыря
  2. 📜 Исторические факты и легенды
  3. 🖼 Искусные стенописи и реликвии
  4. 🌲 Прогулка по живописным горным тропам
  5. 🍞 Дегустация местных блюд на пикнике

Что можно увидеть

  • Главная церковь Рождество Богородично
  • Сторожевая башня с колокольней 14 века
  • Стенописи самых искусных художников
  • Рака с мощами Св. Иоанна Рильского
  • Чудотворная икона Пресвятая Богородица Осеновица
  • Чудотворная икона Рильского святого
  • 7 параклисов
  • 5 музеев
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Символ Болгарии

Эта святая обитель — болгарский Иерусалим. Она была духовной опорой для народа в течении пяти веков турецкого рабства и стала средоточием и духовным очагом для монахов, книжников, учителей, иконописцев, резчиков по дереву.

Я расскажу вам о Иоанне Рильском — основателе монастыря. Вы узнаете как он принял монашество и жил в неприступных дебрях гор Рила. Обязательно посетим места пребывания святого. Поговорим о традициях и самобытности Болгарии, о значении монастыря для жителей страны.

Монастырь среди леса и гор

Снаружи монастырь похож на средневековую крепость, которая возвышается среди векового леса, а внутри него — колонны, арки, лестницы и веранды, которые опоясывают этажи всего монастыря.

Вы увидите:

  • Главную церковь Рождество Богородично
  • Сторожевую башню с колокольней 14 века
  • Стенописи самых искусных художников
  • Три важнейших святыни, которые хранятся в главной церкви: раку с мощами Св. Иоанна Рильского, чудотворную икону Пресвятая Богородица Осеновица (Оберегающая) 12 века и чудотворную икону Рильского святого
  • 7 параклисов (небольших часовен) и 5 музеев, в которых сохранены уникальные экспонаты

Место для сокровенных дум

По несложной тропинке мы пройдём 4 км до старого храма и пещеры — для болгар это одно из мест силы, которое обязательно нужно посетить. Здесь вы сможете написать записочки с самыми сокровенными желаниями и оставить их в щелях камня, откуда бьёт родник.

Пикник на лоне природы

Перед обратной поездкой устроим небольшой пикник среди гор — вы попробуете вкусные «мякицы» (воздушные лепёшки), приготовленные в монастырской пекарне и настоящее болгарское «кисело мляко».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Nissan Qashqai 2014 г. в.
  • От центра Софии до Рильского монастыря ехать около 1 ч. 45 мин.
  • По желанию можем посетить 5 музеев монастыря, они оплачиваются отдельно: комплексный билет — 20 лв/чел. Билет в один музей — от 3-8 лв/чел.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет
  • Для посещения монастыря желательно быть подобающе одетыми – закрытые плечи и не очень короткие юбки, а для похода к пещере нужна удобная обувь – например, кроссовки

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
10 мая 2024
Отличная экскурсия на целый день
Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию

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