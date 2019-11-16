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Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом

Валентина
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Валентина – ваш гид
Приглашаю вас вместе исследовать древний Пловдив, ровесник самой Трои.

Вы пройдете по улицам, которые помнят римлян и фракийцев, рассмотрите античный театр, постройки Средневековья и уютные купеческие дома 19 века.

А в Этнографическом музее узнаете самое интересное о традициях, ремеслах и быте болгар.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия

Что вас ожидает

Путешествие сквозь эпохи Пловдива
Всего в сотне километров от Софии вас встретит Пловдив — ровесник Трои и город более древний, чем Афины, Рим и Константинополь. За каждым уголком Пловдива прячутся истории: римские и византийские, османские и славянские. На прогулке мы распутаем этот клубок из культур и эпох, разберемся, почему в Пловдив стремятся художники, поэты и артисты, и прогуляемся по культовым памятникам города — от турецкой мечети Джумая до православной церкви Святой Марины. В Этнографическом музее Пловдива вы прикоснетесь к традициям Болгарии — рассмотрите национальные костюмы, украшения, музыкальные инструменты, предметы быта и церковную утварь, а также познакомитесь с народными ремеслами болгар — от ткачества до виноделия.

Архитектурный заповедник под открытым небом
В Пловдиве сохранилось более 200 памятников архитектуры — и большую часть из них вы встретите в музее под открытым небом «Старый Пловдив». Прогулка по этому историческому району станет путешествием во времени. Вы увидите стоящие бок о бок постройки древних римлян, развалины турецких мечетей, руины крепостей фракийцев, деревянные особняки Средневековья и уютные купеческие дома 19 века в стиле Национального Возрождения с выступающими балкончиками. Особое внимание мы уделим древнеримскому наследию: вы увидите превосходно сохранившийся античный театр и римский стадион, построенный по модели знаменитого Дельфийского стадиона.

А после экскурсии, по вашему желанию, мы можем отправиться на винодельню недалеко от Пловдива, чтобы продегустировать болгарские вина.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в холле вашего отеля.
  • Транспорт входит в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: входные билеты Этнографический музей — 6 левов (по желанию), вход в античный театр — 6 левов.
  • Обязательно позаботьтесь об удобной обуви.
  • По вашему желанию экскурсию можно расширить. Дополнительная стоимость часа услуг гида — €10.
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина, я профессиональный лицензированный гид. Провожу экскурсии по Софии, её окрестностям и другим городам Болгарии. Главным в профессии гида, на мой взгляд, является умение не только показать самые важные достопримечательности города, но и дать возможность туристам почувствовать себя комфортно, узнать обычаи народа, а также насладиться настоящей местной кухней и выпить лучшие вина страны. Присоединяйтесь к моей экскурсии, и вы получите впечатления, которые станут теплыми воспоминаниями о Болгарии.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась. Началась она прямо с порога нашей гостиницы. Приятный, спокойный, много знающий экскурсовод Петр. По дороге рассказал о Болгарии, ее истории и современности, о Софии. Посоветовал ,что стоит посетить в столице. Вез нас в шикарном, комфортабельном минивэне Крайслер. Очень аккуратно и осторожно. Возле каждого сидения была приготовлена бутылочка с водой и зонтик (погода была дождливая). Уточнил у нас, чего мы ожидаем от поездки в Пловдив. Отвёз к памятнику русскому солдату Алеше. Затем в старый город. Рассказал о его истории, показал много интересных зданий и строений, и исторических мест.
Ответил на все наши вопросы. Отвёл в хороший ресторан, где каждой из нас было что вкусное поесть (одна веганка, а две другие соблюдают диету, каждая свою). Дал время на шопинг (как же без этого?!). И благополучно доставил к крыльцу гостиницы. Рекомендую желающим поехать на экскурсию обращаться к Петру. Не пожалеете!

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