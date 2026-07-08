Приглашаю вас вместе исследовать древний Пловдив, ровесник самой Трои. Вы пройдете по улицам, которые помнят римлян и фракийцев, рассмотрите античный театр, постройки Средневековья и уютные купеческие дома 19 века. А в Этнографическом музее узнаете самое интересное о традициях, ремеслах и быте болгар.

Описание экскурсии

Путешествие сквозь эпохи Пловдива

Всего в сотне километров от Софии вас встретит Пловдив — ровесник Трои и город более древний, чем Афины, Рим и Константинополь. За каждым уголком Пловдива прячутся истории: римские и византийские, османские и славянские. На прогулке мы распутаем этот клубок из культур и эпох, разберемся, почему в Пловдив стремятся художники, поэты и артисты, и прогуляемся по культовым памятникам города — от турецкой мечети Джумая до православной церкви Святой Марины. В Этнографическом музее Пловдива вы прикоснетесь к традициям Болгарии — рассмотрите национальные костюмы, украшения, музыкальные инструменты, предметы быта и церковную утварь, а также познакомитесь с народными ремеслами болгар — от ткачества до виноделия.

Архитектурный заповедник под открытым небом

В Пловдиве сохранилось более 200 памятников архитектуры — и большую часть из них вы встретите в музее под открытым небом «Старый Пловдив». Прогулка по этому историческому району станет путешествием во времени. Вы увидите стоящие бок о бок постройки древних римлян, развалины турецких мечетей, руины крепостей фракийцев, деревянные особняки Средневековья и уютные купеческие дома 19 века в стиле Национального Возрождения с выступающими балкончиками. Особое внимание мы уделим древнеримскому наследию: вы увидите превосходно сохранившийся античный театр и римский стадион, построенный по модели знаменитого Дельфийского стадиона.

А после экскурсии, по вашему желанию, мы можем отправиться на винодельню недалеко от Пловдива, чтобы продегустировать болгарские вина (по предварительной договоренности).

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в холле вашего отеля

Обязательно позаботьтесь об удобной обуви

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет