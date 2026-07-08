Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом
Приглашаю вас вместе исследовать древний Пловдив, ровесник самой Трои.
Вы пройдете по улицам, которые помнят римлян и фракийцев, рассмотрите античный театр, постройки Средневековья и уютные купеческие дома 19 века. А в Этнографическом музее узнаете самое интересное о традициях, ремеслах и быте болгар.
Всего в сотне километров от Софии вас встретит Пловдив — ровесник Трои и город более древний, чем Афины, Рим и Константинополь. За каждым уголком Пловдива прячутся истории: римские и византийские, османские и славянские. На прогулке мы распутаем этот клубок из культур и эпох, разберемся, почему в Пловдив стремятся художники, поэты и артисты, и прогуляемся по культовым памятникам города — от турецкой мечети Джумая до православной церкви Святой Марины. В Этнографическом музее Пловдива вы прикоснетесь к традициям Болгарии — рассмотрите национальные костюмы, украшения, музыкальные инструменты, предметы быта и церковную утварь, а также познакомитесь с народными ремеслами болгар — от ткачества до виноделия.
Архитектурный заповедник под открытым небом
В Пловдиве сохранилось более 200 памятников архитектуры — и большую часть из них вы встретите в музее под открытым небом «Старый Пловдив». Прогулка по этому историческому району станет путешествием во времени. Вы увидите стоящие бок о бок постройки древних римлян, развалины турецких мечетей, руины крепостей фракийцев, деревянные особняки Средневековья и уютные купеческие дома 19 века в стиле Национального Возрождения с выступающими балкончиками. Особое внимание мы уделим древнеримскому наследию: вы увидите превосходно сохранившийся античный театр и римский стадион, построенный по модели знаменитого Дельфийского стадиона.
А после экскурсии, по вашему желанию, мы можем отправиться на винодельню недалеко от Пловдива, чтобы продегустировать болгарские вина (по предварительной договоренности).
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в холле вашего отеля
Обязательно позаботьтесь об удобной обуви
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспорт включён
Дополнительные расходы: входные билеты Этнографический музей — 6 левов (по желанию), вход в античный театр — 6 левов
По вашему желанию экскурсию можно расширить. Дополнительная стоимость часа услуг гида — €10
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Софии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 488 туристов
Я профессиональный лицензированный гид. Провожу экскурсии по Софии, её окрестностям и другим городам Болгарии.
Главным в профессии гида, на мой взгляд, является умение не только показать самые важные достопримечательности города, но читать дальшеуменьшить
и дать возможность путешественникам почувствовать себя комфортно, узнать обычаи народа, а также насладиться настоящей местной кухней и выпить лучшие вина страны.
Присоединяйтесь к моей экскурсии, и вы получите впечатления, которые станут тёплыми воспоминаниями о Болгарии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Анна
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
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А
Александра
Спасибо огромное!!! 💫💫💫💫💫 Всё прошло замечательно: организация, экскурсия, сама поездка и вообще всё! Очень душевный и отзывчивый экскурсовод. Благодарим от души!!! 🇧🇬🙌
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Е
Елена
Экскурсия очень понравилась. Началась она прямо с порога нашей гостиницы. Приятный, спокойный, много знающий экскурсовод Петр. По дороге рассказал о Болгарии, ее истории и современности, о Софии. Посоветовал,что стоит посетить читать дальшеуменьшить
в столице. Вез нас в шикарном, комфортабельном минивэне Крайслер. Очень аккуратно и осторожно. Возле каждого сидения была приготовлена бутылочка с водой и зонтик (погода была дождливая). Уточнил у нас, чего мы ожидаем от поездки в Пловдив. Отвёз к памятнику русскому солдату Алеше. Затем в старый город. Рассказал о его истории, показал много интересных зданий и строений, и исторических мест. Ответил на все наши вопросы. Отвёл в хороший ресторан, где каждой из нас было что вкусное поесть (одна веганка, а две другие соблюдают диету, каждая свою). Дал время на шопинг (как же без этого?!). И благополучно доставил к крыльцу гостиницы. Рекомендую желающим поехать на экскурсию обращаться к Петру. Не пожалеете!
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия, великолепный гид Валентина. Всем путешественникам в Болгарию рекомендую посетить древний город Пловдив и насладиться видами.
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Г
Гади
Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
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А
Андрей
Всё очень понравилась! Трансфер в Пловдив и обратно в Софию, экскурсия по Пловдиву были чудесно организованы. Сама экскурсия была прекрасно проведена!
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