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Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия

Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом
Приглашаю вас вместе исследовать древний Пловдив, ровесник самой Трои.

Вы пройдете по улицам, которые помнят римлян и фракийцев, рассмотрите античный театр, постройки Средневековья и уютные купеческие дома 19 века. А в Этнографическом музее узнаете самое интересное о традициях, ремеслах и быте болгар.
5
10 отзывов
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия
Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия

Описание экскурсии

Путешествие сквозь эпохи Пловдива

Всего в сотне километров от Софии вас встретит Пловдив — ровесник Трои и город более древний, чем Афины, Рим и Константинополь. За каждым уголком Пловдива прячутся истории: римские и византийские, османские и славянские. На прогулке мы распутаем этот клубок из культур и эпох, разберемся, почему в Пловдив стремятся художники, поэты и артисты, и прогуляемся по культовым памятникам города — от турецкой мечети Джумая до православной церкви Святой Марины. В Этнографическом музее Пловдива вы прикоснетесь к традициям Болгарии — рассмотрите национальные костюмы, украшения, музыкальные инструменты, предметы быта и церковную утварь, а также познакомитесь с народными ремеслами болгар — от ткачества до виноделия.

Архитектурный заповедник под открытым небом

В Пловдиве сохранилось более 200 памятников архитектуры — и большую часть из них вы встретите в музее под открытым небом «Старый Пловдив». Прогулка по этому историческому району станет путешествием во времени. Вы увидите стоящие бок о бок постройки древних римлян, развалины турецких мечетей, руины крепостей фракийцев, деревянные особняки Средневековья и уютные купеческие дома 19 века в стиле Национального Возрождения с выступающими балкончиками. Особое внимание мы уделим древнеримскому наследию: вы увидите превосходно сохранившийся античный театр и римский стадион, построенный по модели знаменитого Дельфийского стадиона.

А после экскурсии, по вашему желанию, мы можем отправиться на винодельню недалеко от Пловдива, чтобы продегустировать болгарские вина (по предварительной договоренности).

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в холле вашего отеля
  • Обязательно позаботьтесь об удобной обуви
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт включён
  • Дополнительные расходы: входные билеты Этнографический музей — 6 левов (по желанию), вход в античный театр — 6 левов
  • По вашему желанию экскурсию можно расширить. Дополнительная стоимость часа услуг гида — €10

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — ваша команда гидов в Софии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 488 туристов
Я профессиональный лицензированный гид. Провожу экскурсии по Софии, её окрестностям и другим городам Болгарии. Главным в профессии гида, на мой взгляд, является умение не только показать самые важные достопримечательности города, но
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и дать возможность путешественникам почувствовать себя комфортно, узнать обычаи народа, а также насладиться настоящей местной кухней и выпить лучшие вина страны. Присоединяйтесь к моей экскурсии, и вы получите впечатления, которые станут тёплыми воспоминаниями о Болгарии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
А
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
Замечательная экскурсия. На пол дня. Удобная машина, прекрасный русскоговорящий гид Пётр. Большое спасибо!
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А
Спасибо огромное!!! 💫💫💫💫💫 Всё прошло замечательно: организация, экскурсия, сама поездка и вообще всё!
Очень душевный и отзывчивый экскурсовод.
Благодарим от души!!! 🇧🇬🙌
Спасибо огромное!!! 💫💫💫💫💫 Всё прошло замечательно: организация, экскурсия, сама поездка и вообще всё!
Спасибо огромное!!! 💫💫💫💫💫 Всё прошло замечательно: организация, экскурсия, сама поездка и вообще всё!
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Е
Экскурсия очень понравилась. Началась она прямо с порога нашей гостиницы. Приятный, спокойный, много знающий экскурсовод Петр. По дороге рассказал о Болгарии, ее истории и современности, о Софии. Посоветовал,что стоит посетить
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в столице. Вез нас в шикарном, комфортабельном минивэне Крайслер. Очень аккуратно и осторожно. Возле каждого сидения была приготовлена бутылочка с водой и зонтик (погода была дождливая). Уточнил у нас, чего мы ожидаем от поездки в Пловдив. Отвёз к памятнику русскому солдату Алеше. Затем в старый город. Рассказал о его истории, показал много интересных зданий и строений, и исторических мест.
Ответил на все наши вопросы. Отвёл в хороший ресторан, где каждой из нас было что вкусное поесть (одна веганка, а две другие соблюдают диету, каждая свою). Дал время на шопинг (как же без этого?!). И благополучно доставил к крыльцу гостиницы. Рекомендую желающим поехать на экскурсию обращаться к Петру. Не пожалеете!

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Е
Прекрасная экскурсия, великолепный гид Валентина. Всем путешественникам в Болгарию рекомендую посетить древний город Пловдив и насладиться видами.
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Г
Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
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А
Всё очень понравилась! Трансфер в Пловдив и обратно в Софию, экскурсия по Пловдиву были чудесно организованы. Сама экскурсия была прекрасно проведена!
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