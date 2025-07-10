Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Софии

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Софии на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
София - история и современность
Пешая
3 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от €80 за всё до 10 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Начало: От вашего отеля
«Вы узнаете как он принял монашество и жил в неприступных дебрях гор Рила»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
Отправиться по загадочным пещерам и зелёным оазисам - из Софии
Начало: У вашего отеля
«Два гигантских отверстия в потолке называют Глазами Бога — создаётся иллюзия, будто сама природа наблюдает за нами»
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
€280 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • п
    павел
    10 июля 2025
    Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
    Очень интересная и насыщенная экскурсия. Было очень приятно провести этот день с Мариной. Узнал много нового о Болгарии и о Рильском монастыре.
  • О
    Оксана
    28 апреля 2025
    София - история и современность
    Приятная, прогулка! Кирилл интересный собеседник! Можно было немного короче, потому что объем информации большой, удержать в памяти сложно. Первое знакомство прошло успешно. Теперь хочется углубиться в одну из тем. Надеюсь, получится!
  • А
    Александра
    23 марта 2025
    София - история и современность
    Огромное спасибо Кириллу за экскурсию! Наш любознательный сын 9 лет завалил вопросами. На все из них нашлись ответы. 3 часа пролетели незаметно 👍
    Огромное спасибо Кириллу за экскурсию! Наш любознательный сын 9 лет завалил вопросами. На все из них нашлись ответы. 3 часа пролетели незаметно 👍Огромное спасибо Кириллу за экскурсию! Наш любознательный сын 9 лет завалил вопросами. На все из них нашлись ответы. 3 часа пролетели незаметно 👍Огромное спасибо Кириллу за экскурсию! Наш любознательный сын 9 лет завалил вопросами. На все из них нашлись ответы. 3 часа пролетели незаметно 👍Огромное спасибо Кириллу за экскурсию! Наш любознательный сын 9 лет завалил вопросами. На все из них нашлись ответы. 3 часа пролетели незаметно 👍Огромное спасибо Кириллу за экскурсию! Наш любознательный сын 9 лет завалил вопросами. На все из них нашлись ответы. 3 часа пролетели незаметно 👍Огромное спасибо Кириллу за экскурсию! Наш любознательный сын 9 лет завалил вопросами. На все из них нашлись ответы. 3 часа пролетели незаметно 👍Огромное спасибо Кириллу за экскурсию! Наш любознательный сын 9 лет завалил вопросами. На все из них нашлись ответы. 3 часа пролетели незаметно 👍
  • Н
    Наташа
    12 марта 2025
    София - история и современность
    Спасибо огромное Кириллу, была великолепная экскурсия! Очень доступно, с юмором и в тоже время очень познавательно. Будем обязательно рекомендовать!
  • М
    МИХАИЛ
    4 марта 2025
    София - история и современность
    👍
  • V
    Vishnevsky
    26 января 2025
    София - история и современность
    Экскурсия по Софии превзошла все наши ожидания! Гид, Кирилл оказался настоящим экспертом в истории и культуре этого места. Его глубокие
    читать дальше

    знания и увлеченный рассказ сделали прогулку по старинным улочкам незабываемым приключением. Мы узнали много нового и интересного! Организация экскурсии была на высоте: комфортный темп, четкий маршрут, и самое главное - возможность задавать любые вопросы. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с Софией поближе.

  • И
    Игорь
    19 января 2025
    София - история и современность
    Рекомендую!
    Мы отлично провели 3,5 часа!
    Познавательно и весело!
    Рекомендую!Рекомендую!Рекомендую!Рекомендую!Рекомендую!Рекомендую!
  • A
    Artur
    8 декабря 2024
    София - история и современность
    Посмотреть город и все его основные достопримечательности конечно можно и без гида, информации в интернете в наше время очень много,но
    читать дальше

    это не сравниться с трёхчасовой прогулкой по городу с гидом Кирилом. Кирил- это тот человек, который « горит» своим делом, он преподносит информацию и исторические факты очень доступным и « нескучным» языком. В процессе экскурсии ты сам заражаешься интересом узнать всё больше и больше подробностей о городе София, а в конце экскурсии даже бала викторина для особо внимальных по истории города! Кирил очень внимательный (по ходу экскурсии изменил маршрут, чтобы мы могли отогреться в холле отеля, было очень холодно), знаток своего дела, с радостью отвечает на все вопросы и даже может дать рекомендации отличных ресторанов с национальной кухней (самими бы мы вряд ли нашли этот ресторан). Вообщем мы остались очень довольными и с радостью рекомендуем Кирила для тех, кто хочет узнать не просто историю города София и увидеть его достопримечательности, но и узнать интересные исторические факты и с весело и с азартом провести время!

    Посмотреть город и все его основные достопримечательности конечно можно и без гида, информации в интернете вПосмотреть город и все его основные достопримечательности конечно можно и без гида, информации в интернете вПосмотреть город и все его основные достопримечательности конечно можно и без гида, информации в интернете вПосмотреть город и все его основные достопримечательности конечно можно и без гида, информации в интернете в
  • К
    Константин
    5 ноября 2024
    София - история и современность
    Кирил - интересный и грамотный рассказчик. Экскурсия понравилась и взрослым и детям, а в конце была викторина. Маршрут был построен таким образом, что совмещал в себе путешествие сквозь века в зрительном и информационном плане. Рекомендуем!
  • С
    София
    25 октября 2024
    Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
    Огромное спасибо Марине и Славе за экскурсию! Слава-очень хороший водитель, а Марина- замечательный экскурсовод! Отдельное спасибо за пикник в горах, было очень приятно!
  • В
    Вера
    10 сентября 2024
    Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
    Я часто пользуюсь трипстер в разных странах. Выбираю темы, которые приоткрывают для меня лично больше истории с помощью гидов. Эта
    читать дальше

    поездка была заказана за день до и стала для меня открытием и откровением. Лучше одни раз увидеть, чем что раз прочесть в сетях! Ощущения не поддаются никакому описанию словами. Внимательные гиды и комфортная поездка, в том числе, заполненная непринужденным разговором по пути обратно, чего случается не часто (могу понять усталость гида) доставят ещё больше впечатлений)! Это то место, которое относится к сильным по энергии на планете. Пропустить такое чудо, особенно православным просто нельзя)! Вы получите качество за предлагаемую стоимость. И точно, порекомендуете своим друзьям и знакомым.

  • s
    slutsker
    2 сентября 2024
    София - история и современность
    Кому интересна история болгарии и Софии в частности.
  • И
    Ирина
    21 июня 2024
    София - история и современность
    Были на экскурсии с Кирилом 20.06.2024г.
    Отличная экскурсия! Будет интересна и взрослым, и детям.
    Удобный маршрут, 3 часа пролетели незаметно)
    Материал не перегружен
    читать дальше

    датами, структурирован, на отличном русском языке.
    Кирил - приятный в общении человек, ненавязчивый, тонко чувствующий настроение людей.
    Благодарим за замечательную экскурсию и яркие впечатления от всего сердца!
    P.s. Если появятся новые экскурсии у Кирила, мы с большим удовольствием их посетим.

  • Д
    Дмитрий
    13 мая 2024
    София - история и современность
    Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
  • К
    Карина
    10 мая 2024
    Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
    Отличная экскурсия на целый день
    Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Отличная экскурсия, прекрасный гид)
  • M
    Mariia
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Кирилл — отличный гид с обширными знаниями и опытом. Материал тура был представлен в очень веселой, приятной, развлекательной и увлекательной
    читать дальше

    манере, которая задала тон всему дню. Несмотря на то, что я живу в Софии уже более года и очень часто гуляю по этим улицам в центре, мое понимание города и восприятие изменились после исторического контекста и фактов, которыми Кирилл поделился с нами во время тура. Спасибо! С нетерпением жду возможности узнать о Софии ещё больше!

  • К
    Ксения
    14 апреля 2024
    София - история и современность
    Мне очень понравилась экскурсия! Отличный маршрут по самому центру города, рассказ об истории Болгарии и Софии. У Кирила прекрасное чувство юмора, подача материала и темп. Кирил согласился немного скорректировать маршрут под наши обстоятельства, за что ему огромное спасибо.
  • Л
    Лев
    16 марта 2024
    София - история и современность
    Это тот случай, когда не написать отзыв будет не честно. Кирилу огромное спасибо за то время, которое мы с ним
    читать дальше

    провели в субботу утром. Прекрасно!!! Кирил глубокий и тёплый рассказчик и создатель необыкновенного настроения познания и вовлеченности. Круто! За несколько часов он нас с женой и наших троих детей (7, 11 и 13 лет) мягко погрузил в красоту и силу болгарской истории и Софии. В этот день были похороны болгарского патриарха и все церкви были закрыты. Мы даже не почувствовали, что это как-то повлияло на наше касание к стране, которая самая балканская:) на Балканах. Дети тоже получили удовольствие и, даже, сдавали маленький экзамен в конце прогулки. Все были счастливы. Это дорогого стоит. Спасибо Кирилу.

  • Д
    Дмитрий
    27 февраля 2024
    София - история и современность
    Кирил интересный рассказчик. Узнали много нового о Болгарии и Софии. Время экскурсии прошло незаметно. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Софии
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. София - история и современность
  2. Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
  3. «Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
Какие места ещё посмотреть в Софии
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Рильский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Софии в сентябре 2025
Сейчас в Софии в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 280. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Софии (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 45 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь