это не сравниться с трёхчасовой прогулкой по городу с гидом Кирилом. Кирил- это тот человек, который « горит» своим делом, он преподносит информацию и исторические факты очень доступным и « нескучным» языком. В процессе экскурсии ты сам заражаешься интересом узнать всё больше и больше подробностей о городе София, а в конце экскурсии даже бала викторина для особо внимальных по истории города! Кирил очень внимательный (по ходу экскурсии изменил маршрут, чтобы мы могли отогреться в холле отеля, было очень холодно), знаток своего дела, с радостью отвечает на все вопросы и даже может дать рекомендации отличных ресторанов с национальной кухней (самими бы мы вряд ли нашли этот ресторан). Вообщем мы остались очень довольными и с радостью рекомендуем Кирила для тех, кто хочет узнать не просто историю города София и увидеть его достопримечательности, но и узнать интересные исторические факты и с весело и с азартом провести время!