Индивидуальная
до 10 чел.
София: путешествие сквозь века от римской эпохи до наших дней
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Софии, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Рильский монастырь за 1 день - душа Болгарии
Рильская святая обитель - это сокровищница, сохранившая в веках веру, культуру и самобытность болгар. Погуляйте по двору, любуясь архитектурой комплекса
Начало: От вашего отеля
«Вы узнаете как он принял монашество и жил в неприступных дебрях гор Рила»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии
Отправиться по загадочным пещерам и зелёным оазисам - из Софии
Начало: У вашего отеля
«Два гигантских отверстия в потолке называют Глазами Бога — создаётся иллюзия, будто сама природа наблюдает за нами»
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
€280 за всё до 3 чел.
- ппавел10 июля 2025Очень интересная и насыщенная экскурсия. Было очень приятно провести этот день с Мариной. Узнал много нового о Болгарии и о Рильском монастыре.
- ООксана28 апреля 2025Приятная, прогулка! Кирилл интересный собеседник! Можно было немного короче, потому что объем информации большой, удержать в памяти сложно. Первое знакомство прошло успешно. Теперь хочется углубиться в одну из тем. Надеюсь, получится!
- ААлександра23 марта 2025Огромное спасибо Кириллу за экскурсию! Наш любознательный сын 9 лет завалил вопросами. На все из них нашлись ответы. 3 часа пролетели незаметно 👍
- ННаташа12 марта 2025Спасибо огромное Кириллу, была великолепная экскурсия! Очень доступно, с юмором и в тоже время очень познавательно. Будем обязательно рекомендовать!
- ММИХАИЛ4 марта 2025👍
- VVishnevsky26 января 2025Экскурсия по Софии превзошла все наши ожидания! Гид, Кирилл оказался настоящим экспертом в истории и культуре этого места. Его глубокие
- ИИгорь19 января 2025Рекомендую!
Мы отлично провели 3,5 часа!
Познавательно и весело!
- AArtur8 декабря 2024Посмотреть город и все его основные достопримечательности конечно можно и без гида, информации в интернете в наше время очень много,но
- ККонстантин5 ноября 2024Кирил - интересный и грамотный рассказчик. Экскурсия понравилась и взрослым и детям, а в конце была викторина. Маршрут был построен таким образом, что совмещал в себе путешествие сквозь века в зрительном и информационном плане. Рекомендуем!
- ССофия25 октября 2024Огромное спасибо Марине и Славе за экскурсию! Слава-очень хороший водитель, а Марина- замечательный экскурсовод! Отдельное спасибо за пикник в горах, было очень приятно!
- ВВера10 сентября 2024Я часто пользуюсь трипстер в разных странах. Выбираю темы, которые приоткрывают для меня лично больше истории с помощью гидов. Эта
- sslutsker2 сентября 2024Кому интересна история болгарии и Софии в частности.
- ИИрина21 июня 2024Были на экскурсии с Кирилом 20.06.2024г.
Отличная экскурсия! Будет интересна и взрослым, и детям.
Удобный маршрут, 3 часа пролетели незаметно)
Материал не перегружен
- ДДмитрий13 мая 2024Прекрасный гид. Прекрасный собеседник. Прекрасный язык. Лучшие рекомендации
- ККарина10 мая 2024Отличная экскурсия на целый день
Большое спасибо Марине, очень хорошо и интересно провела экскурсию
- ТТатьяна14 апреля 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид)
- MMariia14 апреля 2024Кирилл — отличный гид с обширными знаниями и опытом. Материал тура был представлен в очень веселой, приятной, развлекательной и увлекательной
- ККсения14 апреля 2024Мне очень понравилась экскурсия! Отличный маршрут по самому центру города, рассказ об истории Болгарии и Софии. У Кирила прекрасное чувство юмора, подача материала и темп. Кирил согласился немного скорректировать маршрут под наши обстоятельства, за что ему огромное спасибо.
- ЛЛев16 марта 2024Это тот случай, когда не написать отзыв будет не честно. Кирилу огромное спасибо за то время, которое мы с ним
- ДДмитрий27 февраля 2024Кирил интересный рассказчик. Узнали много нового о Болгарии и Софии. Время экскурсии прошло незаметно. Рекомендую.
