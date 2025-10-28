Отправиться по загадочным пещерам и зелёным оазисам - из Софии
Приглашаю провести день на природе — спуститься в мистическую пещеру Проходна, прогуляться в живописном Златен парке. Полюбоваться каменными жилищами гномов и исследовать подземную архитектуру Сыевой-Дупки.
Я расскажу вам старинные легенды, и вы насладитесь спокойным днём в очень красивых и необычных природных локациях.
Описание экскурсии
Пещера Проходна
Это одна из самых известных и загадочных пещер Болгарии. Два гигантских отверстия в потолке называют «Глазами Бога» — создаётся иллюзия, будто сама природа наблюдает за нами. Вы погуляете по тоннелю и услышите местные легенды об этом удивительном месте.
Златен парк в Луковите
Он известен необычными каменными домиками, словно из сказки о гномах или хоббитах. Пройдём по тенистым аллеям и устроим пикник у озёра. Я обо всём позабочусь, и вам останется только наслаждаться атмосферой уюта и умиротворения.
Пещера Сыева-Дупка
Сюда приезжают, чтобы увидеть сталактиты и сталагмиты и испытать чудеса акустики. Эту пещеру называют каменным собором — за величие и гармонию форм. Вы полюбуетесь причудливыми залами, а я расскажу, как возникли эти пещерные образования.
Ориентировочный тайминг экскурсии:
Дорога из Софии до пещеры Проходна — 1,5 часа
Пещера Проходна — 1 час
Переезд до Златен парка — 15 мин
Златен парк (прогулка и пикник) — 1 час
Переезд до пещеры Сыева-Дупка — 30 мин
Пещера Сыева-Дупка — 1 час
Обратная дорога в Софию — 1,5 часа
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле с кондиционером Nissan Qashqai
В стоимость входит небольшой пикник в парке с чаем, фруктами, лукумом из розы и традиционными баницами
Дополнительно оплачивается билет в Сыеву-Дупку — €5 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Софии
Провела экскурсии для 548 туристов
Я русская, живущая в Софии с 2005 года. Меня всегда интересовали древняя история, религия и культура разных народов. Мои любимые темы — античная София и православная София. С радостью покажу вам местные достопримечательности и раскрою национальные особенности и культурный колорит Болгарии.
М
Мария
28 окт 2025
Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Даже дождь не помешал насладиться поездкой и невероятными красотами пещер