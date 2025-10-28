Приглашаю провести день на природе — спуститься в мистическую пещеру Проходна, прогуляться в живописном Златен парке. Полюбоваться каменными жилищами гномов и исследовать подземную архитектуру Сыевой-Дупки. Я расскажу вам старинные легенды, и вы насладитесь спокойным днём в очень красивых и необычных природных локациях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Пещера Проходна

Это одна из самых известных и загадочных пещер Болгарии. Два гигантских отверстия в потолке называют «Глазами Бога» — создаётся иллюзия, будто сама природа наблюдает за нами. Вы погуляете по тоннелю и услышите местные легенды об этом удивительном месте.

Златен парк в Луковите

Он известен необычными каменными домиками, словно из сказки о гномах или хоббитах. Пройдём по тенистым аллеям и устроим пикник у озёра. Я обо всём позабочусь, и вам останется только наслаждаться атмосферой уюта и умиротворения.

Пещера Сыева-Дупка

Сюда приезжают, чтобы увидеть сталактиты и сталагмиты и испытать чудеса акустики. Эту пещеру называют каменным собором — за величие и гармонию форм. Вы полюбуетесь причудливыми залами, а я расскажу, как возникли эти пещерные образования.

Ориентировочный тайминг экскурсии:

Дорога из Софии до пещеры Проходна — 1,5 часа

Пещера Проходна — 1 час

Переезд до Златен парка — 15 мин

Златен парк (прогулка и пикник) — 1 час

Переезд до пещеры Сыева-Дупка — 30 мин

Пещера Сыева-Дупка — 1 час

Обратная дорога в Софию — 1,5 часа

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле с кондиционером Nissan Qashqai

В стоимость входит небольшой пикник в парке с чаем, фруктами, лукумом из розы и традиционными баницами