Мои заказы

«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии

Отправиться по загадочным пещерам и зелёным оазисам - из Софии
Приглашаю провести день на природе — спуститься в мистическую пещеру Проходна, прогуляться в живописном Златен парке. Полюбоваться каменными жилищами гномов и исследовать подземную архитектуру Сыевой-Дупки.

Я расскажу вам старинные легенды, и вы насладитесь спокойным днём в очень красивых и необычных природных локациях.
5
1 отзыв
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии© Марина
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии© Марина
«Глаза бога» и другие подземные чудеса Болгарии© Марина

Описание экскурсии

Пещера Проходна

Это одна из самых известных и загадочных пещер Болгарии. Два гигантских отверстия в потолке называют «Глазами Бога» — создаётся иллюзия, будто сама природа наблюдает за нами. Вы погуляете по тоннелю и услышите местные легенды об этом удивительном месте.

Златен парк в Луковите

Он известен необычными каменными домиками, словно из сказки о гномах или хоббитах. Пройдём по тенистым аллеям и устроим пикник у озёра. Я обо всём позабочусь, и вам останется только наслаждаться атмосферой уюта и умиротворения.

Пещера Сыева-Дупка

Сюда приезжают, чтобы увидеть сталактиты и сталагмиты и испытать чудеса акустики. Эту пещеру называют каменным собором — за величие и гармонию форм. Вы полюбуетесь причудливыми залами, а я расскажу, как возникли эти пещерные образования.

Ориентировочный тайминг экскурсии:

  • Дорога из Софии до пещеры Проходна — 1,5 часа
  • Пещера Проходна — 1 час
  • Переезд до Златен парка — 15 мин
  • Златен парк (прогулка и пикник) — 1 час
  • Переезд до пещеры Сыева-Дупка — 30 мин
  • Пещера Сыева-Дупка — 1 час
  • Обратная дорога в Софию — 1,5 часа

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле с кондиционером Nissan Qashqai
  • В стоимость входит небольшой пикник в парке с чаем, фруктами, лукумом из розы и традиционными баницами
  • Дополнительно оплачивается билет в Сыеву-Дупку — €5 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Софии
Провела экскурсии для 548 туристов
Я русская, живущая в Софии с 2005 года. Меня всегда интересовали древняя история, религия и культура разных народов. Мои любимые темы — античная София и православная София. С радостью покажу вам местные достопримечательности и раскрою национальные особенности и культурный колорит Болгарии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
28 окт 2025
Большое спасибо за интереснейшую экскурсию! Даже дождь не помешал насладиться поездкой и невероятными красотами пещер

Входит в следующие категории Софии

Похожие экскурсии из Софии

Обзорная экскурсия по Софии
Пешая
4 часа
143 отзыва
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Софии
Понять Софию и софиянцев на пешеходной экскурсии по центру города
2 дек в 12:00
3 дек в 12:00
от €130 за человека
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
На машине
4.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии: от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Софии, где каждый шаг рассказывает историю. От древней Сердики до каменной реки Витоши - путешествие, полное открытий
Начало: От вашего отеля
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
€188 за всё до 3 чел.
Пешеходная групповая экскурсия по Софии (с аудиогидом)
2 часа
14 отзывов
Аудиогид
Пешеходная экскурсия по Софии
Прогулка по Софии с аудиогидом - это возможность узнать историю города, посетить храмы и насладиться культурой, не отвлекаясь на шум
Начало: Национальный театр им. Ивана Вазова
Расписание: Ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
29 ноя в 11:00
€10 за человека
У нас ещё много экскурсий в Софии. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Софии