  1. Болгария
  2. Экскурсии

Пешеходный тур по Софии

5
3 отзыва
Валентина Н.
Валентина Н. – Гид из Софии
Пешеходный тур по Софии
Задать вопрос
Пешеходный тур по Софии

Что вы увидите

  • остатки крепостных стен
  • Ротонда Святого Георгия
  • Амфитеатр Сердики
  • четырехугольник религиозной толерантности
  • собор Святого Александра Невского
  • церковь Святой Софии
  • Подземный археологический музей
  • Площадь Батенберга
Пешеходный тур по историческому центру. Разве можно узнать лучше город 🏙️, чем пройдяссь по нему пешком? София — один из древнейших городов в Европе. Основан 7000 лет тому назад. На протяжений тысячелетии сменялись племена и народы, но жизнь здесь никогда не прекращалась. Здесь существовал блестящий римский город Сердика. Римский император Константин Великий не случайно любил повторять «Сердика — мой Рим» и намеревался сделать Сердику своей столицей ⭐️. С той эпохи в нынешнем городе сохранились остатки крепостных стен, церковь-ротонда, амфитеатр, термы, римские улицы и другие. В Софии находится и уникальный четырехугольник религиозный толерантности. Во время тура осмотрите и самая старая церковь ⛪ в городе, самый большой православный храм на Балканах-знаменитый собор Святого Александра Невского, церковь Святой Софии, которая дала имя городу. Увидите и подземный музей 🖼 без аналога в мире. Прогуляетесь 👣 по центральных площадей. Покажу и чудотворное место-заранее задумайте желание, там все сбывается. София — очаровательный город!
Начало и место завершения
🚩 по договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валентина Н.
Валентина Н.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

Валентина Н. проводит ещё 1 экскурсию

Экскурсия в городе Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
190
8 часов
Экскурсия в городе Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря

Еще несколько необычных экскурсий в Софии

Обзорная экскурсия по Софии
скидка15%
От
75
64
4 часа
Обзорная экскурсия по Софии
91 отзыв
Открыть достопримечательности Софии на пешеходной экскурсии по центру города
Первое знакомство с Софией
46
3 часа
Первое знакомство с Софией
10 отзывов
Погулять по историческому центру и посетить главные храмы
Узнать Софию за 3 часа
скидка24%
75
57
3 часа
Узнать Софию за 3 часа
10 отзывов
Пешеходная экскурсия по историческому центру
София — история и современность
От 60
3 часа
София — история и современность
5 отзывов
Исследовать главные достопримечательности одного из древнейших городов Европы на обзорной экскурсии
Сердика — Античная София. Путешествие в глубину веков
скидка15%
От
60
51
3 часа
Сердика — Античная София. Путешествие в глубину веков
4 отзыва
Прикоснуться к истории древней Софии и прочувствовать настоящую атмосферу города
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
190
7 часов
Из Софии в Пловдив — путешествие сквозь тысячелетия
1 отзыв
Погрузиться в болгарский колорит и почувствовать дыхание античности в музее под открытым небом