Пешеходный тур по историческому центру. Разве можно узнать лучше город 🏙️, чем пройдяссь по нему пешком? София — один из древнейших городов в Европе. Основан 7000 лет тому назад. На протяжений тысячелетии сменялись племена и народы, но жизнь здесь никогда не прекращалась. Здесь существовал блестящий римский город Сердика. Римский император Константин Великий не случайно любил повторять «Сердика — мой Рим» и намеревался сделать Сердику своей столицей ⭐️. С той эпохи в нынешнем городе сохранились остатки крепостных стен, церковь-ротонда, амфитеатр, термы, римские улицы и другие. В Софии находится и уникальный четырехугольник религиозный толерантности. Во время тура осмотрите и самая старая церковь ⛪ в городе, самый большой православный храм на Балканах-знаменитый собор Святого Александра Невского, церковь Святой Софии, которая дала имя городу. Увидите и подземный музей 🖼 без аналога в мире. Прогуляетесь 👣 по центральных площадей. Покажу и чудотворное место-заранее задумайте желание, там все сбывается. София — очаровательный город!