А Ани София для новичков Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.

Г Гади Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца

К Ксения София для новичков читать дальше наушники у каждого, которые позволяли нам не бегать следом за гидом, а слушать ее из любой точки в радиусе 100 м. Однозначно, порекомендуем экскурсию с Мариной друзьям, кто соберется посетить Софию. Марина - прекрасный гид и приятный собеседник, отлично владеет материалом, доступно доносит его до слушателей. Отдельное спасибо за аудиогиды -

Н Наталья София для новичков Очень понравилась экскурсия! Марина очень ответственный экскурсовод, замечательный и интересный рассказчик и грамотный историк! И очень приятный человек! Спасибо! Наши настоятельные рекомендации всем туристам!

А Анатолий Из Софии в Пловдив - путешествие сквозь тысячелетия Спасибо за потрясающую теплую поездку в прекрасный Пловдив и на винодельню!