1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путеводитель по Софии: от античных руин до современных улиц
Знакомство с Софией начнется с храма Александра Невского, пройдет через исторические улицы и завершится советами от местного жителя
Начало: Перед главным входом в Храм Александра Невского
«Я раскрою их историю и в завершение поделюсь советами местного жителя: какие музеи и галереи посетить, где попробовать национальные блюда и куда пойти за покупками»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €85 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пловдив из Софии: историческое путешествие сквозь века
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии из Софии в Пловдив, где история оживает на каждом шагу
«В Пловдиве сохранилось более 200 памятников архитектуры — и большую часть из них вы встретите в музее под открытым небом «Старый Пловдив»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия по Софии: от пешеходных прогулок до исторических музеев
Погрузитесь в историю и культуру Софии с эксклюзивной экскурсией, включающей пешеходные маршруты и автомобильные прогулки
«Смешанная: пешеходная, автомобильная и посещение музея»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €400 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААни31 марта 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Марине.
- ГГади21 марта 2024Добрый день. Нам очень понравилось. И по дороге в Плоадив нам рассказали о истории Болгарии,и в самом городе было очень интересно. Рекомендую от всего сердца
- ККсения10 февраля 2024Марина - прекрасный гид и приятный собеседник, отлично владеет материалом, доступно доносит его до слушателей. Отдельное спасибо за аудиогиды -
- ННаталья27 декабря 2023Очень понравилась экскурсия! Марина очень ответственный экскурсовод, замечательный и интересный рассказчик и грамотный историк! И очень приятный человек! Спасибо! Наши настоятельные рекомендации всем туристам!
- ААнатолий12 ноября 2023Спасибо за потрясающую теплую поездку в прекрасный Пловдив и на винодельню!
- ААндрей6 февраля 2023Всё очень понравилась! Трансфер в Пловдив и обратно в Софию, экскурсия по Пловдиву были чудесно организованы. Сама экскурсия была прекрасно проведена!
Ответы на вопросы от путешественников по Софии в категории «Музеи»
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