10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы лучше узнать и почувствовать город, надо обязательно прогуляться по нему пешком.
Я покажу вам самые интересные достопримечательности в центре Софии, познакомлю с архитектурой и историей города, расскажу о непростой судьбе старинных церквей. Вы узнаете многое о местных традициях и сможете самостоятельно познакомиться с болгарской кухней.
Вы увидите руины древнеримского города Сердика, пройдете по улицам, по которым когда-то ходили императоры и легионы – а я расскажу, что о том далеком периоде нам говорит история. Узнаете, почему город назван Софией.
Прошлое и настоящее церквей болгарской столицы
Зайдем в одну из самых старых церквей Европы – здание, побывавшее и баней, и мечетью, и складом. Я покажу вам уникальное место – четырехугольник религиозный толерантности. Вы познакомитесь с непростой судьбой церквей и соборов Софии, при желании, прикоснетесь к чудотворным иконам и даже можете написать письмо отцу Серафиму, который, говорят, и по сей день продолжает помогать людям.
Болгарская кухня
Если вы захотите познакомиться с национальной кухней, я с радостью посоветую рестораны, в которых можно попробовать традиционные болгарские блюда и отдохнуть за бокалом свежего белого или ароматного красного вина.
Организационные детали
Мы встретимся в холле вашего отеля, если вы остановитесь в центре города
Будем много ходить, поэтому позаботьтесь об удобной обуви. Для посещения храмов нужна соответствующая правилам одежда – закрытые плечи и колени и у мужчин, и у женщин (шорты, майки, декольте – не допускаются)
В нашем маршруте не будет объектов, в которых понадобятся входные билеты
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель Балкан или отель Интерконтинентал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваша команда гидов в Софии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 488 туристов
Я профессиональный лицензированный гид. Провожу экскурсии по Софии, её окрестностям и другим городам Болгарии.
Главным в профессии гида, на мой взгляд, является умение не только показать самые важные достопримечательности города, но читать дальшеуменьшить
и дать возможность путешественникам почувствовать себя комфортно, узнать обычаи народа, а также насладиться настоящей местной кухней и выпить лучшие вина страны.
Присоединяйтесь к моей экскурсии, и вы получите впечатления, которые станут тёплыми воспоминаниями о Болгарии!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
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3
1
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1
–
Феликс
Отличная экскурсия. Спасибо от сборной Израиля по хоккею!
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Н
Наталья
Экскурсия по Софии была просто замечательная! Мы узнали много нового о городе и его истории и истории Болгарии! Очень было душевно! Пётр отличный гид, рассказывает интересно, увлекательно и с любовью к своему делу. Всё было чётко, организованно и познавательно. Спасибо за прекрасное впечатление! ❤️
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Д
Данил
К сожалению Валентина накануне экскурсии заболела, и организовала нам достойную замену - экскурсию провел ее коллега Петр. Петр рассказал и показал историю и всю красоту Софии, огромное спасибо!
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O
Olena
Экскурсия подойдёт всем. Всё в размеренном темпе, интересноэкскурсовод была очень приветлива и интересно рассказывала.
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В
Виктория
Информативно, продуманно, с юморком. Спасибо, Пётр.
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D
Dmitriy
Экскурсия прошла замечательно! Узнали много нового про Болгарию и Софию! Спасибо Петр!