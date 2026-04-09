10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы лучше узнать и почувствовать город, надо обязательно прогуляться по нему пешком. Я покажу вам самые интересные достопримечательности в центре Софии, познакомлю с архитектурой и историей города, расскажу о непростой судьбе старинных церквей. Вы узнаете многое о местных традициях и сможете самостоятельно познакомиться с болгарской кухней.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка по старейшему участку Софии

Вы увидите руины древнеримского города Сердика, пройдете по улицам, по которым когда-то ходили императоры и легионы – а я расскажу, что о том далеком периоде нам говорит история. Узнаете, почему город назван Софией.

Прошлое и настоящее церквей болгарской столицы

Зайдем в одну из самых старых церквей Европы – здание, побывавшее и баней, и мечетью, и складом. Я покажу вам уникальное место – четырехугольник религиозный толерантности. Вы познакомитесь с непростой судьбой церквей и соборов Софии, при желании, прикоснетесь к чудотворным иконам и даже можете написать письмо отцу Серафиму, который, говорят, и по сей день продолжает помогать людям.

Болгарская кухня

Если вы захотите познакомиться с национальной кухней, я с радостью посоветую рестораны, в которых можно попробовать традиционные болгарские блюда и отдохнуть за бокалом свежего белого или ароматного красного вина.

Организационные детали