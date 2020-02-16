10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешеходная экскурсия по историческому центру

Валентина
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Валентина – ваш гид
Чтобы лучше узнать и почувствовать город, надо обязательно прогуляться по нему пешком.

Я покажу вам самые интересные достопримечательности в центре Софии, познакомлю с архитектурой и историей города, расскажу о непростой судьбе старинных церквей.

А в завершении вы попробуете традиционные блюда болгарской кухни.
€60
54 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
5
Узнать Софию за 3 часа
Узнать Софию за 3 часа

Что вас ожидает

Прогулка по старейшему участку Софии
Вы увидите руины древнеримского города Сердика, пройдете по улицам, по которым когда-то ходили императоры и легионы – а я расскажу, что о том далеком периоде нам говорит история. Узнаете, почему город назван Софией.

Прошлое и настоящее церквей болгарской столицы
Зайдем в одну из самых старых церквей Европы – здание, побывавшее и баней, и мечетью, и складом. Я покажу вам уникальное место – четырехугольник религиозный толерантности. Вы познакомитесь с непростой судьбой церквей и соборов Софии, при желании, прикоснетесь к чудотворным иконам и даже можете написать письмо отцу Серафиму, который, говорят, и по сей день продолжает помогать людям.

Болгарская кухня
Знакомство с национальной кухней станет приятным завершением нашей прогулки. Вы попробуете традиционные блюда и отдохнете за бокалом свежего белого или ароматного красного вина.

Организационные детали

  • Мы встретимся в холле вашего отеля, если вы остановитесь в центре города.
  • Будем много ходить, поэтому позаботьтесь об удобной обуви. Для посещения храмов нужна соответствующая правилам одежда – закрытые плечи и колени и у мужчин, и у женщин (шорты, майки, декольте – не допускаются).
  • В нашем маршруте не будет объектов, в которых понадобятся входные билеты.
Узнать Софию за 3 часа
Узнать Софию за 3 часа
Узнать Софию за 3 часа
Узнать Софию за 3 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина, я профессиональный лицензированный гид. Провожу экскурсии по Софии, её окрестностям и другим городам Болгарии. Главным в профессии гида, на мой взгляд, является умение не только показать самые важные достопримечательности города, но и дать возможность туристам почувствовать себя комфортно, узнать обычаи народа, а также насладиться настоящей местной кухней и выпить лучшие вина страны. Присоединяйтесь к моей экскурсии, и вы получите впечатления, которые станут теплыми воспоминаниями о Болгарии.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
Экскурсию проводила гид Анжела. До начала экскурсии мы прослушали краткую историю Болгарии смогли задать вопросы и уточнить то что нам было интересно. Затем мы отправились на экскурсию которая прошла в очень интересной обстановке. Мы посетили много интересных мест и получили много новых впечатлений. Большое спасибо. Рекомендуем
1 февраля 2020
Прекрасная прогулка с замечательным гидом. Интересный маршрут, гид Валентина- специалист в своем деле. Сразу виден опыт, глубокие знания и неравнодушный подход. Увидела город ее глазами. Восторг.
13 декабря 2019
Благодарю Валентину за отличную экскурсию. Провела по всем историческим местам Софии, очень доступно и интересно рассказала обо всех исторических фактах, к концу экскурсии сложилась полная картина истории Болгарии в целом. Было очень познавательно!
13 августа 2019
Прекрасный гид, по нашей просьбе нам провели экскурсию на автомобиле, причем встретили нас прямо в аэропорту. Гид - прекрасный специалист, интересный рассказчик, и город очень понравился!
24 мая 2019
Отличная экскурсия, 3 часа пролетели и не заметили. Отличный гид. Рекомендую
24 сентября 2018
Большое спасибо, Валентина. Мы первый раз в Софии , и нам была интересна история болгарской церкви, связь с Византией, Россией, - мы обсудили все!! И древних фракийцев, и три болгарских царства, болгарскую самобытную православную церковь, посмотрели 5 соборов, с 4 века до начала 20... Это очень интересно!! Рекомендую всем!
6 августа 2018
Валентина провела отличную экскурсию по Софии, экскурсия очень грамотно выстроена и содержит достаточно большой и необходиый материал о стране и городе. По завершении экскурсии Валентина порекомендовала нам отличный ресторан. Если будете в Софии обязательно обращайтесь к Валентине.
14 августа 2017
Отличная экскурсия, которая позволила по-иному взглянуть на столицу Болгарии, на ее историю и значимость во времена формирования государственности страны.
Анна
13 июля 2017
12.07.17 посетили экскурсию по Софии. Сопровождал нас отличный гид Валентина.
Интересно организована экскурсию, узнали много новой и интересной информации.
Экскурсия с учётом того, что у нас были дети 8-12 лет.
Было интересно и нам и детям.
Обязательно приедем ещё раз в Софию и обратимся к Валентине.
11 июля 2017
Наш замечательный гид Валентина очень грамотно построила маршрут. Профессиональный гид, она дала исчерпывающие ответы на все наши вопросы и учла особенности участников с точки зрения интересов и возможностей передвижения (одна из участниц в возрасте). После экскурсии Валентина нас не покинула сразу, а порекомендовала замечательный ресторан Болгарской кухни и даже помогла сделать заказ. Обед получился великолепный. Впечатление от экскурсии самое лучшее. Возвращаясь в гостиницу на такси, мы поняли, что за 3 часа мы посмотрели очень многое и узнали все соборы, церкви и другие достопримечательности, которые нам показала Валентина. С удовольствием рекомендую этого гида как профессионала и приятного человека.

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