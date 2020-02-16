10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по старейшему участку Софии

Вы увидите руины древнеримского города Сердика, пройдете по улицам, по которым когда-то ходили императоры и легионы – а я расскажу, что о том далеком периоде нам говорит история. Узнаете, почему город назван Софией.

Прошлое и настоящее церквей болгарской столицы

Зайдем в одну из самых старых церквей Европы – здание, побывавшее и баней, и мечетью, и складом. Я покажу вам уникальное место – четырехугольник религиозный толерантности. Вы познакомитесь с непростой судьбой церквей и соборов Софии, при желании, прикоснетесь к чудотворным иконам и даже можете написать письмо отцу Серафиму, который, говорят, и по сей день продолжает помогать людям.

Болгарская кухня

Знакомство с национальной кухней станет приятным завершением нашей прогулки. Вы попробуете традиционные блюда и отдохнете за бокалом свежего белого или ароматного красного вина.