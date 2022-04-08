Ежедневно в 09:00

В рамках данной программы вам предлагается экскурсия на целый день в Рильский монастырь. Это самый впечатляющий памятник болгарского национального возрождения, находится на горе Рила, на высоте 1147 метров над уровнем моря. Он расположен в 120 км от Софии на юге и, без сомнения, является самым популярным и уникальным среди всех монастырей в Болгарии по своим размерам, природе, архитектуре, настенным рисунками и своей древней историей.

Он был основан в 10 веке болгарским монахом Св. Иваном Рильским и был перестроен в XIII-XIV веках. С этого времени сохранилась знаменитая башня Хреля (1334 г.), престол епископа, богатые резные двери и некоторые рукописи, иконописные и церковные плиты.

Весь комплекс впечатляет своими размерами. 4-этажная жилая часть состоит не менее чем из 300 монашеских комнат, 4 часовен, кухни, библиотеки и номеров для туристов.

Монастырский комплекс, считающийся одним из главных шедевров архитектуры болгарского национального возрождения, был объявлен национальным историческим памятником в 1976 году и стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году.

По прибытию в Монастырь вас ждёт экскурсия по монастырскому комплексу с музеем монастыря, где находится уникальное произведение искусства, а именно Крест Рафаэля. Крест сделан из цельного куска дерева (81 см х 43 см) и назван в честь его создателя, который ослеп после его создания.

После экскурсии у вас будет примерно 3 часа свободного времени для прогулки и обеда.