Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь

Посетите два святых места Болгарии: Рильский монастырь и Боянскую церковь, включённые в список ЮНЕСКО. Узнайте историю и культуру этих уникальных объектов
Путешественники смогут посетить два святых места, внесённых в список ЮНЕСКО. В сердце горы Рила находится Рильский монастырь, который стал одним из символов Болгарии.

Здесь можно увидеть фресковую живопись, древнейшую икону Болгарской
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Православной церкви и коллекцию пяти музеев.

В пригороде Софии находится Боянская церковь, известная своими уникальными фресками, имеющими особое значение в истории европейского искусства. Экскурсия проходит на английском языке, но для удобства предоставляются аудиогиды на русском языке.

Групповая поездка включает трансфер на автобусе, гид-водитель говорит на русском языке и готов помочь с любыми вопросами. Участники экскурсии смогут насладиться красотой и духовной атмосферой этих исторических мест

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🕍 Посещение двух объектов ЮНЕСКО
  2. 🎨 Уникальные фрески и иконы
  3. 🚌 Комфортабельный транспорт
  4. 🌍 Интернациональная группа
  5. 🎧 Аудиогид на русском языке

Что можно увидеть

  • Рильский монастырь
  • Боянская церковь
  • Иконный музей
  • Церковный музей
  • Этнографический музей
  • Древняя башня
  • Музей монастырской кухни
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Из Софии - в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Обратите внимание: экскурсия в монастырях проходит на английском языке, при посещении объектов мы выдадим вам наши аудиогиды на русском языке.

Как проходит экскурсия

  • В 09:00 — выезд на автобусе с места сбора в Софии. Время в пути в одну сторону составит около 2 часов.
  • Поездка проходит в составе интернациональной группы: вместе с вами могут быть путешественники из разных стран
  • Путевой экскурсии не предусмотрено. Гид-водитель из нашей команды говорит на русском языке — при необходимости в дороге вы сможете обратиться к нему с вопросами/за помощью.
  • По прибытию в монастырь гид проведёт 30-40-минутную экскурсию на английском языке. Если вам комфортнее слушать на русском языке, вам выдадут аудиогид с аналогичной информацией и карту комплекса. У вас будет 2,5 часа свободного времени для осмотра территории и посещения музеев.
  • На обратном пути будет остановка в Боянской церкви. Осмотр храма чётко регламентирован по времени и занимает 8 минут на каждую группу. Здесь вы так же сможете воспользоваться нашим аудиогидом.
  • Примерно в 17:30 — возвращение в Софию

Коротко об объектах экскурсии

Рильский монастырь

Обитель находится у подножья Рильских гор, в сердце горы Рила, между двумя реками на высоте 1147 метром и охватывает площадь почти 9000 кв. м. Монастырь основан в 10 веке святым Иоанном Рильским — здесь находятся его мощи.

Вы рассмотрите впечатляющую фресковую живопись, покрывающую всё внутреннее пространство и открытую галерею церкви. Увидите главную реликвию монастыря — чудотворную икону Осеновской Пресвятой Богородицы 12 века. Узнаете, в чём особая ценность древнейшей святыни Болгарской Православной церкви.

Кроме того, на территории комплекса вы сможете посетить Иконный, Церковный и Этнографический музеи, Древнюю башню и Музей монастырской кухни.

Боянская церковь

В пригороде Софии вы заедете в небольшую церковь 10 века. Её слава в исключительных стенописях 13 века. Это один из немногих полностью сохранившихся памятников восточноевропейского искусства периода Средневековья.

Храм известен, прежде всего, портретными изображениями высшей болгарской аристократии. Образы царской четы и семейной пары Калояна и Десиславы значительно опережают европейский Ренессанс. Поэтому интерес путешественников к древнему искусству в Боянской церкви не иссякает много лет.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусах Volkswagen
  • В пути вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды
  • Дополнительные расходы: общий входной билет в пять музеев Рильского монастыря — 10€, обед на территории монастыря — около 15€ за человека, билет в Боянскую церковь — 5 €

ежедневно в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе храма-памятника Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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