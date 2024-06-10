Путешественники смогут посетить два святых места, внесённых в список ЮНЕСКО. В сердце горы Рила находится Рильский монастырь, который стал одним из символов Болгарии.Здесь можно увидеть фресковую живопись, древнейшую икону Болгарской

Православной церкви и коллекцию пяти музеев. В пригороде Софии находится Боянская церковь, известная своими уникальными фресками, имеющими особое значение в истории европейского искусства. Экскурсия проходит на английском языке, но для удобства предоставляются аудиогиды на русском языке. Групповая поездка включает трансфер на автобусе, гид-водитель говорит на русском языке и готов помочь с любыми вопросами. Участники экскурсии смогут насладиться красотой и духовной атмосферой этих исторических мест

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Обратите внимание: экскурсия в монастырях проходит на английском языке, при посещении объектов мы выдадим вам наши аудиогиды на русском языке.

Как проходит экскурсия

В 09:00 — выезд на автобусе с места сбора в Софии. Время в пути в одну сторону составит около 2 часов.

Поездка проходит в составе интернациональной группы: вместе с вами могут быть путешественники из разных стран

Путевой экскурсии не предусмотрено. Гид-водитель из нашей команды говорит на русском языке — при необходимости в дороге вы сможете обратиться к нему с вопросами/за помощью.

По прибытию в монастырь гид проведёт 30-40-минутную экскурсию на английском языке. Если вам комфортнее слушать на русском языке, вам выдадут аудиогид с аналогичной информацией и карту комплекса. У вас будет 2,5 часа свободного времени для осмотра территории и посещения музеев.

На обратном пути будет остановка в Боянской церкви. Осмотр храма чётко регламентирован по времени и занимает 8 минут на каждую группу. Здесь вы так же сможете воспользоваться нашим аудиогидом.

Примерно в 17:30 — возвращение в Софию

Коротко об объектах экскурсии

Рильский монастырь

Обитель находится у подножья Рильских гор, в сердце горы Рила, между двумя реками на высоте 1147 метром и охватывает площадь почти 9000 кв. м. Монастырь основан в 10 веке святым Иоанном Рильским — здесь находятся его мощи.

Вы рассмотрите впечатляющую фресковую живопись, покрывающую всё внутреннее пространство и открытую галерею церкви. Увидите главную реликвию монастыря — чудотворную икону Осеновской Пресвятой Богородицы 12 века. Узнаете, в чём особая ценность древнейшей святыни Болгарской Православной церкви.

Кроме того, на территории комплекса вы сможете посетить Иконный, Церковный и Этнографический музеи, Древнюю башню и Музей монастырской кухни.

Боянская церковь

В пригороде Софии вы заедете в небольшую церковь 10 века. Её слава в исключительных стенописях 13 века. Это один из немногих полностью сохранившихся памятников восточноевропейского искусства периода Средневековья.

Храм известен, прежде всего, портретными изображениями высшей болгарской аристократии. Образы царской четы и семейной пары Калояна и Десиславы значительно опережают европейский Ренессанс. Поэтому интерес путешественников к древнему искусству в Боянской церкви не иссякает много лет.

Организационные детали