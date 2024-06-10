Здесь можно увидеть фресковую живопись, древнейшую икону Болгарской
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Посещение двух объектов ЮНЕСКО
- 🎨 Уникальные фрески и иконы
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 🌍 Интернациональная группа
- 🎧 Аудиогид на русском языке
Что можно увидеть
- Рильский монастырь
- Боянская церковь
- Иконный музей
- Церковный музей
- Этнографический музей
- Древняя башня
- Музей монастырской кухни
Описание экскурсии
Обратите внимание: экскурсия в монастырях проходит на английском языке, при посещении объектов мы выдадим вам наши аудиогиды на русском языке.
Как проходит экскурсия
- В 09:00 — выезд на автобусе с места сбора в Софии. Время в пути в одну сторону составит около 2 часов.
- Поездка проходит в составе интернациональной группы: вместе с вами могут быть путешественники из разных стран
- Путевой экскурсии не предусмотрено. Гид-водитель из нашей команды говорит на русском языке — при необходимости в дороге вы сможете обратиться к нему с вопросами/за помощью.
- По прибытию в монастырь гид проведёт 30-40-минутную экскурсию на английском языке. Если вам комфортнее слушать на русском языке, вам выдадут аудиогид с аналогичной информацией и карту комплекса. У вас будет 2,5 часа свободного времени для осмотра территории и посещения музеев.
- На обратном пути будет остановка в Боянской церкви. Осмотр храма чётко регламентирован по времени и занимает 8 минут на каждую группу. Здесь вы так же сможете воспользоваться нашим аудиогидом.
- Примерно в 17:30 — возвращение в Софию
Коротко об объектах экскурсии
Рильский монастырь
Обитель находится у подножья Рильских гор, в сердце горы Рила, между двумя реками на высоте 1147 метром и охватывает площадь почти 9000 кв. м. Монастырь основан в 10 веке святым Иоанном Рильским — здесь находятся его мощи.
Вы рассмотрите впечатляющую фресковую живопись, покрывающую всё внутреннее пространство и открытую галерею церкви. Увидите главную реликвию монастыря — чудотворную икону Осеновской Пресвятой Богородицы 12 века. Узнаете, в чём особая ценность древнейшей святыни Болгарской Православной церкви.
Кроме того, на территории комплекса вы сможете посетить Иконный, Церковный и Этнографический музеи, Древнюю башню и Музей монастырской кухни.
Боянская церковь
В пригороде Софии вы заедете в небольшую церковь 10 века. Её слава в исключительных стенописях 13 века. Это один из немногих полностью сохранившихся памятников восточноевропейского искусства периода Средневековья.
Храм известен, прежде всего, портретными изображениями высшей болгарской аристократии. Образы царской четы и семейной пары Калояна и Десиславы значительно опережают европейский Ренессанс. Поэтому интерес путешественников к древнему искусству в Боянской церкви не иссякает много лет.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусах Volkswagen
- В пути вас будет сопровождать один из гидов-водителей нашей команды
- Дополнительные расходы: общий входной билет в пять музеев Рильского монастыря — 10€, обед на территории монастыря — около 15€ за человека, билет в Боянскую церковь — 5 €
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40