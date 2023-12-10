Одевайте удобную обувь, желательно без каблука.

При посещении монастыря в летний сезон, у женщин плечи и колени должны быть покрыты. У мужчин должны быть шорты ниже колена.

Рильский монастырь — один из символов Болгарии, основан в первой половине Х в. Иоанном Рильским. Монастырь и сейчас остается главным православным памятником культуры и истории болгарского народа. На территории монастырского комплекса в пяти музеях сохраняется около 35000 уникальных экспонатов, среди которых древние рукописи, мощи святых и богатая церковная утварь. Все гости монастыря стремятся увидеть его знаменитые реликвии – Рафаилов крест и историческую Чудотворную икону св. Богородицы в окружении 32 мощехранительниц с останками святых. Боянская церковь — один из немногих средневековых памятников христианского искусства, дошедших до наших дней практически в идеальном состоянии. Она построена ХІ веке и получила мировую известность благодаря уникальным стенописям. Важно знать: