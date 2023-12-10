Рильский монастырь и Боянская церковь — памятники культуры и истории мирового значения в списке ЮНЕСКО. Это уникальные места, которые хранят духовность и культуру Болгарии. Предлагаем вам однодневное небольшое путешествие в эти центры христианской культуры.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Боянская церковь
- Рильский монастырь
- О создании монастыря
- Внутренний двор монастыря
- Соборная церковь св. Рождества Богородицы
- Иконостас. Мощи св. Ивана Рильского
- Архиепископский трон и амвон
- Чудотворная икона Осеновской Пресвятой Богородицы
- Царская могила
- Могила Неофита Рилского
- Церковно-исторический музей
- Иконный музей
- Средневековая башня
- Этнографический музей
- Магерница – музей монастырской кухни
Описание
Рильский монастырь — один из символов Болгарии, основан в первой половине Х в. Иоанном Рильским. Монастырь и сейчас остается главным православным памятником культуры и истории болгарского народа. На территории монастырского комплекса в пяти музеях сохраняется около 35000 уникальных экспонатов, среди которых древние рукописи, мощи святых и богатая церковная утварь. Все гости монастыря стремятся увидеть его знаменитые реликвии – Рафаилов крест и историческую Чудотворную икону св. Богородицы в окружении 32 мощехранительниц с останками святых. Боянская церковь — один из немногих средневековых памятников христианского искусства, дошедших до наших дней практически в идеальном состоянии. Она построена ХІ веке и получила мировую известность благодаря уникальным стенописям. Важно знать:
- Одевайте удобную обувь, желательно без каблука.
- При посещении монастыря в летний сезон, у женщин плечи и колени должны быть покрыты. У мужчин должны быть шорты ниже колена.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Трансфер от и до отеля
- Аудиогид на 7 языках - русский, английский, болгарский, итальянский, испанский, немецкий, французский
- Карта территории монастыря
- Аудиогид по всем музеям (5 музеев)
- Аудиогид по Боянской церкви
- Что не входит
- Входные билеты в музеи Рильского монастыря. Общая цена за 5 музеев - 20 левов / 10 евро
- Входной билет в Боянскую церковь. Цена 10 лева / 5 евро
- Еда, напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы забираем гостей из отеляЗавершение: Мы оставляем гостей у отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Важно знать!
- Одевайте удобную обувь, желательно без каблука.
- При посещении монастыря в летний сезон, у женщин плечи и колени должны быть покрыты. У мужчин должны быть шорты ниже колена
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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