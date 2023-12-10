Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь

Групповая экскурсия в Софии
Рильский монастырь и Боянская церковь — памятники культуры и истории мирового значения в списке ЮНЕСКО. Это уникальные места, которые хранят духовность и культуру Болгарии. Предлагаем вам однодневное небольшое путешествие в эти центры христианской культуры.
Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Однодневная экскурсия из Софии в Рильский монастырь и Боянскую церковь
Ближайшие даты:
10
дек
14
дек
15
дек
16
дек
17
дек
21
дек
22
дек
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Боянская церковь
  • Рильский монастырь
  • О создании монастыря
  • Внутренний двор монастыря
  • Соборная церковь св. Рождества Богородицы
  • Иконостас. Мощи св. Ивана Рильского
  • Архиепископский трон и амвон
  • Чудотворная икона Осеновской Пресвятой Богородицы
  • Царская могила
  • Могила Неофита Рилского
  • Церковно-исторический музей
  • Иконный музей
  • Средневековая башня
  • Этнографический музей
  • Магерница – музей монастырской кухни

Описание

Рильский монастырь — один из символов Болгарии, основан в первой половине Х в. Иоанном Рильским. Монастырь и сейчас остается главным православным памятником культуры и истории болгарского народа. На территории монастырского комплекса в пяти музеях сохраняется около 35000 уникальных экспонатов, среди которых древние рукописи, мощи святых и богатая церковная утварь. Все гости монастыря стремятся увидеть его знаменитые реликвии – Рафаилов крест и историческую Чудотворную икону св. Богородицы в окружении 32 мощехранительниц с останками святых. Боянская церковь — один из немногих средневековых памятников христианского искусства, дошедших до наших дней практически в идеальном состоянии. Она построена ХІ веке и получила мировую известность благодаря уникальным стенописям. Важно знать:
  • Одевайте удобную обувь, желательно без каблука.
  • При посещении монастыря в летний сезон, у женщин плечи и колени должны быть покрыты. У мужчин должны быть шорты ниже колена.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Трансфер от и до отеля
  • Аудиогид на 7 языках - русский, английский, болгарский, итальянский, испанский, немецкий, французский
  • Карта территории монастыря
  • Аудиогид по всем музеям (5 музеев)
  • Аудиогид по Боянской церкви
Что не входит
  • Входные билеты в музеи Рильского монастыря. Общая цена за 5 музеев - 20 левов / 10 евро
  • Входной билет в Боянскую церковь. Цена 10 лева / 5 евро
  • Еда, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем гостей из отеля
Завершение: Мы оставляем гостей у отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Важно знать!
  • Одевайте удобную обувь, желательно без каблука.
  • При посещении монастыря в летний сезон, у женщин плечи и колени должны быть покрыты. У мужчин должны быть шорты ниже колена
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Софии

ГрупповыеНа весь деньРильский монастырьПопулярные местаСвятые местаМонастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Софии

Обзорная экскурсия по Софии
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
125 отзывов
Обзорная экскурсия по Софии
Открыть достопримечательности Софии на пешеходной экскурсии по центру города
Завтра
11 дек
12 дек
13 дек
от 120102 за всё до 2 чел.
София для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
София для новичков
Главные достопримечательности и богатая история болгарской столицы на обзорной экскурсии
перед главным входом в Храм Александра Невского
Завтра
11 дек
12 дек
14 дек
от 85 за всё до 3 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Обзорная автопешеходная экскурсия по Софии
От исторического центра до каменной реки на горе Витоша
от вашего отеля
Сегодня
Завтра
11 дек
12 дек
160 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Софии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ