были знакомы давно. Легко и доступно погрузила нас в историю Варны без лишних перегрузок конкретными датами буквально до самой глубины веков. Увидели воочию по каким пластам истории ходим. Где-то прикоснулись руками, где-то занырнули глазами. Отдохнули в кофейне с лучшим кофе в Варне (на самом деле!), прогулялись по таким улочкам Варны, куда сами бы и не забрели. А так как мы путешествуем самостоятельно, то Ольга дала много толковых советов как и где нам интересно провести время.

Чудесная и познавательная прогулка пролетела легко и душевно. Экскурсия новая, разработана самим гидом, обязательна для посещения!!! Оля, ждем новой встречи с вами! Вы замечательная! 👍👍👍