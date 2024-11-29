Мои заказы

Экскурсии Варны об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Варне на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Одессос - античное сердце Варны
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Одессос - античное сердце Варны
Исследовать руины древнего города и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
11 дек в 18:00
12 дек в 13:00
€160 за всё до 8 чел.
Ночные миры Варны
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
11 дек в 20:00
12 дек в 20:30
€160 за всё до 8 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 ноября 2024
    Одессос - античное сердце Варны
    Прекрасная экскурсия! Надежда чудесный гид и рассказчик! Было очень познавательно и время пролетело незаметно!
  • И
    Игорь
    14 июня 2024
    Одессос - античное сердце Варны
    Ольга - очень знающий, интеллигентный и внимательный человек. В подходящем для нас темпе Ольга провела экскурсию, ответила на наши вопросы,
    читать дальше

    касающиеся современной жизни в Варне. Мы получили большое удовольствие, общаясь с ней.
    Обязательно обратимся к Ольге в следующий наш приезд и будем рекомендовать ее нашим друзьям.

  • В
    Владимир
    16 августа 2023
    Одессос - античное сердце Варны
    Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!
  • О
    Ольга
    25 декабря 2022
    Одессос - античное сердце Варны
    Содержательная экскурсия. Бало очень интересно. Выражаем благодарность гиду Ольге. Без неё Варну бы не посмотрпли. Надеемся, что вернёмся и продолжим путешествие по этому старинному городу с замечательным гидом. Спасибо.
  • O
    Olga
    12 октября 2022
    Одессос - античное сердце Варны
    Оля отличный гид и собеседник. Мы очень хорошо провели время. Неспешная прогулка по городу, это то что нужно для того чтобы прочувствовать всю атмосферу и красоту города. Рекомендую всем
  • С
    Сергей
    18 сентября 2022
    Одессос - античное сердце Варны
    Экскурсия на 5 баллов! Профессионально, интересно и грамотно построенный маршрут. Для более глубокого понимания города стоить посетить данную экскурсию. Ольга- профессионал своего дела и компанейский человек. Все прошло отлично.
  • Р
    Роман
    15 октября 2021
    Одессос - античное сердце Варны
    Прекрасная экскурсия. Нам не очень повезло с погодой, но Ольга быстро сумела переориентироваться и провела для нас очень интересную прогулку по музею археологи. И дети и взрослые были в восторге.
  • В
    Виктория
    5 сентября 2021
    Одессос - античное сердце Варны
    Ольга не только хорошо разбирается в теме екскурсии - но и в целом знаток истории и фанат своего дела- открыла
    читать дальше

    такие интересные места в Варне, которые самому или в общей екскурсии - никогда не узнать. С ней было очень интересно -2.5 часа на одном дыхании пролетели. Было много полезных практичных советов гостям Варны. Спасибо

  • И
    Ирина
    25 августа 2021
    Одессос - античное сердце Варны
    Очень понравилась экскурсия. Сама резиденция-- и парк, и дворец очень хороши. Красота, прекрасная энергетика, райское место!!! Возникает желание прийти ещё;
    читать дальше

    И очень понравился гид-- Ольга Недорубова! Очень доброжелательна, очень позитивна, очень интересно рассказывает. Вся ее информация нужна и интересна, ничего лишнего. Большое спасибо!

  • М
    Марина
    10 августа 2020
    Одессос - античное сердце Варны
    Было очень интересное погружение в древние времена. Заинтересовались даже дети. Прошлись по маршрутам древних резидентов Одессоса (Варны) - от некрополя
    читать дальше

    (кладбища) до терм (древнего городского развлекательного центра) и порта. Маршрут составлен так, что следуя по маршрутам древности, слушатели проходят через все эпохи Варны. В общем, рекомендуем, enjoy Varna!

  • Л
    Лариса
    16 августа 2019
    Одессос - античное сердце Варны
    Интереснейшая по содержанию и подаче материала экскурсия. Гид Ольга расположила к себе сразу же после знакомства. Ощущение, что мы уже
    читать дальше

    были знакомы давно. Легко и доступно погрузила нас в историю Варны без лишних перегрузок конкретными датами буквально до самой глубины веков. Увидели воочию по каким пластам истории ходим. Где-то прикоснулись руками, где-то занырнули глазами. Отдохнули в кофейне с лучшим кофе в Варне (на самом деле!), прогулялись по таким улочкам Варны, куда сами бы и не забрели. А так как мы путешествуем самостоятельно, то Ольга дала много толковых советов как и где нам интересно провести время.
    Чудесная и познавательная прогулка пролетела легко и душевно. Экскурсия новая, разработана самим гидом, обязательна для посещения!!! Оля, ждем новой встречи с вами! Вы замечательная! 👍👍👍

