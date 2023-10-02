Выездные экскурсии из Варны

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Варне на русском языке, цены от €98. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебство северного побережья Черного моря
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Волшебство северного побережья Черного моря
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от 98 за всё до 8 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Древняя история Болгарии, редкие вина, легенды Вбитых камней и головокружительного мыса Калиакра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
280 за всё до 5 чел.
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
Индивидуальная
8 часов
Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Булат
    2 октября 2023
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)
  • О
    Ольга
    23 августа 2023
    Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
    Александр замечательно провел экскурсию. Мы много увидели. Он был внимательный, когда был очень сложный подъем на гору с Мадарским всадником.
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    Часто останавливались чтобы набраться сил. И мы победили этот подъем. Виды были завораживающе красивые. Так же мы поднялись в крепость Овеч. Там тоже было очень красиво. Так же мы заехали в деревню Аспарухуво, где Александр показал очень красивое озеро. Я рекомендую эту экскурсию с Александром. Александр класный экскурсовод с ним было очень комфортно.

  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую
  • М
    Майя
    3 октября 2022
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Мне очень понравилось место где жила Румынская Королева
    Мне очень понравилось место где жила Румынская КоролеваМне очень понравилось место где жила Румынская КоролеваМне очень понравилось место где жила Румынская КоролеваМне очень понравилось место где жила Румынская Королева
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2019
    Античное и природное наследие в окрестностях Варны
    Спасибо за экскурсию!
  • И
    Ирина
    20 августа 2019
    Античное и природное наследие в окрестностях Варны
    В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели… Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!
  • Р
    Рябова
    14 августа 2019
    Античное и природное наследие в окрестностях Варны
    Экскурсия понравилась Юле спасибо большое, прекрасный рассказчик и просто душевный человек. В следующем году хотелось бы вместе в горы.

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Волшебство северного побережья Черного моря
  2. Античное и природное наследие в окрестностях Варны
  3. Мадарский конник, Провадия, Крепость Овеч, Волшебный источник, Побиты камни
  4. Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
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Сколько стоит экскурсия по Варне в июне 2024
Сейчас в Варне в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 98 до 280. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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