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Часто останавливались чтобы набраться сил. И мы победили этот подъем. Виды были завораживающе красивые. Так же мы поднялись в крепость Овеч. Там тоже было очень красиво. Так же мы заехали в деревню Аспарухуво, где Александр показал очень красивое озеро. Я рекомендую эту экскурсию с Александром. Александр класный экскурсовод с ним было очень комфортно.