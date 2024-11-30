Е Елена Одессос - античное сердце Варны Прекрасная экскурсия! Надежда чудесный гид и рассказчик! Было очень познавательно и время пролетело незаметно!

И Ирина Ночные миры Варны Ольга - прекрасный рассказчик, открытый позитивный человек! Обладает большими знаниями, очень увлечена своим делом. Её энтузиазм и энергия покорили всех нас:)

Очень понравилась экскурсия-прогулка и взрослым, и подросткам! С удовольствием встретились бы с Ольгой снова, надеюсь, так и будет)

И Игорь Одессос - античное сердце Варны читать дальше касающиеся современной жизни в Варне. Мы получили большое удовольствие, общаясь с ней.

Обязательно обратимся к Ольге в следующий наш приезд и будем рекомендовать ее нашим друзьям. Ольга - очень знающий, интеллигентный и внимательный человек. В подходящем для нас темпе Ольга провела экскурсию, ответила на наши вопросы,

В Владимир Одессос - античное сердце Варны Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!

О Ольга Ночные миры Варны Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию!

Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!

О Ольга Ночные миры Варны Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию и полезную информацию!

Было очень информативно, познавательно и будто по-домашнему. Мы в восторге от Варны! И в восторге от экскурсовода, рекомендую!

О Ольга Одессос - античное сердце Варны Содержательная экскурсия. Бало очень интересно. Выражаем благодарность гиду Ольге. Без неё Варну бы не посмотрпли. Надеемся, что вернёмся и продолжим путешествие по этому старинному городу с замечательным гидом. Спасибо.

O Olga Одессос - античное сердце Варны Оля отличный гид и собеседник. Мы очень хорошо провели время. Неспешная прогулка по городу, это то что нужно для того чтобы прочувствовать всю атмосферу и красоту города. Рекомендую всем

С Сергей Одессос - античное сердце Варны Экскурсия на 5 баллов! Профессионально, интересно и грамотно построенный маршрут. Для более глубокого понимания города стоить посетить данную экскурсию. Ольга- профессионал своего дела и компанейский человек. Все прошло отлично.

G Galina Ночные миры Варны Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!

М Мария Ночные миры Варны Благодаря экскурсии Варна нам открылась с новой стороны. Благадаря ей теперь сюда хочется снова вернуться. Спасибо!

Р Роман Одессос - античное сердце Варны Прекрасная экскурсия. Нам не очень повезло с погодой, но Ольга быстро сумела переориентироваться и провела для нас очень интересную прогулку по музею археологи. И дети и взрослые были в восторге.

В Виктория Одессос - античное сердце Варны читать дальше такие интересные места в Варне, которые самому или в общей екскурсии - никогда не узнать. С ней было очень интересно -2.5 часа на одном дыхании пролетели. Было много полезных практичных советов гостям Варны. Спасибо Ольга не только хорошо разбирается в теме екскурсии - но и в целом знаток истории и фанат своего дела- открыла

И Ирина Одессос - античное сердце Варны читать дальше И очень понравился гид-- Ольга Недорубова! Очень доброжелательна, очень позитивна, очень интересно рассказывает. Вся ее информация нужна и интересна, ничего лишнего. Большое спасибо! Очень понравилась экскурсия. Сама резиденция-- и парк, и дворец очень хороши. Красота, прекрасная энергетика, райское место!!! Возникает желание прийти ещё;

М Марина Одессос - античное сердце Варны читать дальше (кладбища) до терм (древнего городского развлекательного центра) и порта. Маршрут составлен так, что следуя по маршрутам древности, слушатели проходят через все эпохи Варны. В общем, рекомендуем, enjoy Varna! Было очень интересное погружение в древние времена. Заинтересовались даже дети. Прошлись по маршрутам древних резидентов Одессоса (Варны) - от некрополя

В Вероника Ночные миры Варны читать дальше наши глупые вопросы даже до покупки экскурсии, пошла на встречу по дате и времени экскурсии (у нас не было уверенности в своих планах). Информация была преподнесена понятным и интересным языком. Спасибо! Добрый день. Брали у Ольги две экскурсии - Ольга просто замечательная. Информация на экскурсиях не повторялась, Ольга отвечала на все

А Анастасия Ночные миры Варны Уважаемая, Ольга! Благодарю вас за прекрасную экскурсию по ночному городу Варна. Знакомство с городом было чудесным, ваш рассказ очень увлекательным. Всем рекомендую Ольгу!

Л Лариса Одессос - античное сердце Варны читать дальше были знакомы давно. Легко и доступно погрузила нас в историю Варны без лишних перегрузок конкретными датами буквально до самой глубины веков. Увидели воочию по каким пластам истории ходим. Где-то прикоснулись руками, где-то занырнули глазами. Отдохнули в кофейне с лучшим кофе в Варне (на самом деле!), прогулялись по таким улочкам Варны, куда сами бы и не забрели. А так как мы путешествуем самостоятельно, то Ольга дала много толковых советов как и где нам интересно провести время.

Чудесная и познавательная прогулка пролетела легко и душевно. Экскурсия новая, разработана самим гидом, обязательна для посещения!!! Оля, ждем новой встречи с вами! Вы замечательная! 👍👍👍 Интереснейшая по содержанию и подаче материала экскурсия. Гид Ольга расположила к себе сразу же после знакомства. Ощущение, что мы уже

Л Лада Ночные миры Варны читать дальше и развалины Одессо, находящиеся в стеклянном полу кафе,и здание первой школы, и пешеходную улицу с замечательным памятником рыбаку, выполняющему желания и постройки современных учебных заведений. Завершающим этапом был приморский парк, где наша гид молодой аудитории поведала историю стоящего крейсера, мы сфотографировались на фоне старого маяка, являющегося уже сейчас памятником. Финалом экскурсии было посещение смотровой площадки в порту. Переполненные впечатлениями мы вернулись в отель. Спасибо, Ольга! Будем обращаться к Вам Сегодня с 4 детьми ходили на экскурсию" ночные миры Варны". Спасибо Ольге, экскурсия была адаптирована на детскую аудиторию. Мы увидели