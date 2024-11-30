Индивидуальная
до 8 чел.
Одессос - античное сердце Варны
Исследовать руины древнего города и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
11 дек в 18:00
12 дек в 13:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ночные миры Варны: индивидуальная экскурсия по ночному городу
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
11 дек в 20:00
12 дек в 20:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена30 ноября 2024Прекрасная экскурсия! Надежда чудесный гид и рассказчик! Было очень познавательно и время пролетело незаметно!
- ИИрина20 августа 2024Ольга - прекрасный рассказчик, открытый позитивный человек! Обладает большими знаниями, очень увлечена своим делом. Её энтузиазм и энергия покорили всех нас:)
Очень понравилась экскурсия-прогулка и взрослым, и подросткам! С удовольствием встретились бы с Ольгой снова, надеюсь, так и будет)
- ИИгорь14 июня 2024Ольга - очень знающий, интеллигентный и внимательный человек. В подходящем для нас темпе Ольга провела экскурсию, ответила на наши вопросы,
- ВВладимир16 августа 2023Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!
- ООльга2 августа 2023Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию!
Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!
- ООльга2 марта 2023Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию и полезную информацию!
Было очень информативно, познавательно и будто по-домашнему. Мы в восторге от Варны! И в восторге от экскурсовода, рекомендую!
- ООльга25 декабря 2022Содержательная экскурсия. Бало очень интересно. Выражаем благодарность гиду Ольге. Без неё Варну бы не посмотрпли. Надеемся, что вернёмся и продолжим путешествие по этому старинному городу с замечательным гидом. Спасибо.
- OOlga12 октября 2022Оля отличный гид и собеседник. Мы очень хорошо провели время. Неспешная прогулка по городу, это то что нужно для того чтобы прочувствовать всю атмосферу и красоту города. Рекомендую всем
- ССергей18 сентября 2022Экскурсия на 5 баллов! Профессионально, интересно и грамотно построенный маршрут. Для более глубокого понимания города стоить посетить данную экскурсию. Ольга- профессионал своего дела и компанейский человек. Все прошло отлично.
- GGalina16 июля 2022Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
- ММария20 апреля 2022Благодаря экскурсии Варна нам открылась с новой стороны. Благадаря ей теперь сюда хочется снова вернуться. Спасибо!
- РРоман15 октября 2021Прекрасная экскурсия. Нам не очень повезло с погодой, но Ольга быстро сумела переориентироваться и провела для нас очень интересную прогулку по музею археологи. И дети и взрослые были в восторге.
- ВВиктория5 сентября 2021Ольга не только хорошо разбирается в теме екскурсии - но и в целом знаток истории и фанат своего дела- открыла
- ИИрина25 августа 2021Очень понравилась экскурсия. Сама резиденция-- и парк, и дворец очень хороши. Красота, прекрасная энергетика, райское место!!! Возникает желание прийти ещё;
- ММарина10 августа 2020Было очень интересное погружение в древние времена. Заинтересовались даже дети. Прошлись по маршрутам древних резидентов Одессоса (Варны) - от некрополя
- ВВероника10 октября 2019Добрый день. Брали у Ольги две экскурсии - Ольга просто замечательная. Информация на экскурсиях не повторялась, Ольга отвечала на все
- ААнастасия11 сентября 2019Уважаемая, Ольга! Благодарю вас за прекрасную экскурсию по ночному городу Варна. Знакомство с городом было чудесным, ваш рассказ очень увлекательным. Всем рекомендую Ольгу!
- ЛЛариса16 августа 2019Интереснейшая по содержанию и подаче материала экскурсия. Гид Ольга расположила к себе сразу же после знакомства. Ощущение, что мы уже
- ЛЛада31 июля 2019Сегодня с 4 детьми ходили на экскурсию" ночные миры Варны". Спасибо Ольге, экскурсия была адаптирована на детскую аудиторию. Мы увидели
- ИИрина14 июля 2019Прекрасный гид, отлично рассказывает, знает материал и доносит его понятно и интересно - исторические факты и нестандартные истории. Отвечала на все наши вопросы по теме и не по теме. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Варне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Варне в декабре 2025
Сейчас в Варне в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 280. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Варне (Болгария 🇧🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 26 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Болгарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль