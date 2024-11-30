Мои заказы

Необычные экскурсии по Варне

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Варне на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Одессос - античное сердце Варны
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Исследовать руины древнего города и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
11 дек в 18:00
12 дек в 13:00
€160 за всё до 8 чел.
Ночные миры Варны
Пешая
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Откройте для себя ночную Варну с её древними руинами, современными символами и уникальной атмосферой. Прогулка по историческим местам и ночным улицам
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
11 дек в 20:00
12 дек в 20:30
€160 за всё до 8 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    30 ноября 2024
    Одессос - античное сердце Варны
    Прекрасная экскурсия! Надежда чудесный гид и рассказчик! Было очень познавательно и время пролетело незаметно!
  • И
    Ирина
    20 августа 2024
    Ночные миры Варны
    Ольга - прекрасный рассказчик, открытый позитивный человек! Обладает большими знаниями, очень увлечена своим делом. Её энтузиазм и энергия покорили всех нас:)
    Очень понравилась экскурсия-прогулка и взрослым, и подросткам! С удовольствием встретились бы с Ольгой снова, надеюсь, так и будет)
  • И
    Игорь
    14 июня 2024
    Одессос - античное сердце Варны
    Ольга - очень знающий, интеллигентный и внимательный человек. В подходящем для нас темпе Ольга провела экскурсию, ответила на наши вопросы,
    касающиеся современной жизни в Варне. Мы получили большое удовольствие, общаясь с ней.
    Обязательно обратимся к Ольге в следующий наш приезд и будем рекомендовать ее нашим друзьям.

  • В
    Владимир
    16 августа 2023
    Одессос - античное сердце Варны
    Ольга прекрасный специалист. Любит свою работу. А мы открыли для себя совсем другой город. Поняли, что он практически стоит на руинах предыдущий цивилизаций, которые находятся везде, и органически переплетаются с обликом сегодняшнего города. Экскурсия просто восхитительна!
  • О
    Ольга
    2 августа 2023
    Ночные миры Варны
    Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию!
    Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!
  • О
    Ольга
    2 марта 2023
    Ночные миры Варны
    Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию и полезную информацию!
    Было очень информативно, познавательно и будто по-домашнему. Мы в восторге от Варны! И в восторге от экскурсовода, рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 декабря 2022
    Одессос - античное сердце Варны
    Содержательная экскурсия. Бало очень интересно. Выражаем благодарность гиду Ольге. Без неё Варну бы не посмотрпли. Надеемся, что вернёмся и продолжим путешествие по этому старинному городу с замечательным гидом. Спасибо.
  • O
    Olga
    12 октября 2022
    Одессос - античное сердце Варны
    Оля отличный гид и собеседник. Мы очень хорошо провели время. Неспешная прогулка по городу, это то что нужно для того чтобы прочувствовать всю атмосферу и красоту города. Рекомендую всем
  • С
    Сергей
    18 сентября 2022
    Одессос - античное сердце Варны
    Экскурсия на 5 баллов! Профессионально, интересно и грамотно построенный маршрут. Для более глубокого понимания города стоить посетить данную экскурсию. Ольга- профессионал своего дела и компанейский человек. Все прошло отлично.
  • G
    Galina
    16 июля 2022
    Ночные миры Варны
    Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
  • М
    Мария
    20 апреля 2022
    Ночные миры Варны
    Благодаря экскурсии Варна нам открылась с новой стороны. Благадаря ей теперь сюда хочется снова вернуться. Спасибо!
  • Р
    Роман
    15 октября 2021
    Одессос - античное сердце Варны
    Прекрасная экскурсия. Нам не очень повезло с погодой, но Ольга быстро сумела переориентироваться и провела для нас очень интересную прогулку по музею археологи. И дети и взрослые были в восторге.
  • В
    Виктория
    5 сентября 2021
    Одессос - античное сердце Варны
    Ольга не только хорошо разбирается в теме екскурсии - но и в целом знаток истории и фанат своего дела- открыла
    такие интересные места в Варне, которые самому или в общей екскурсии - никогда не узнать. С ней было очень интересно -2.5 часа на одном дыхании пролетели. Было много полезных практичных советов гостям Варны. Спасибо

  • И
    Ирина
    25 августа 2021
    Одессос - античное сердце Варны
    Очень понравилась экскурсия. Сама резиденция-- и парк, и дворец очень хороши. Красота, прекрасная энергетика, райское место!!! Возникает желание прийти ещё;
    И очень понравился гид-- Ольга Недорубова! Очень доброжелательна, очень позитивна, очень интересно рассказывает. Вся ее информация нужна и интересна, ничего лишнего. Большое спасибо!

  • М
    Марина
    10 августа 2020
    Одессос - античное сердце Варны
    Было очень интересное погружение в древние времена. Заинтересовались даже дети. Прошлись по маршрутам древних резидентов Одессоса (Варны) - от некрополя
    (кладбища) до терм (древнего городского развлекательного центра) и порта. Маршрут составлен так, что следуя по маршрутам древности, слушатели проходят через все эпохи Варны. В общем, рекомендуем, enjoy Varna!

  • В
    Вероника
    10 октября 2019
    Ночные миры Варны
    Добрый день. Брали у Ольги две экскурсии - Ольга просто замечательная. Информация на экскурсиях не повторялась, Ольга отвечала на все
    наши глупые вопросы даже до покупки экскурсии, пошла на встречу по дате и времени экскурсии (у нас не было уверенности в своих планах). Информация была преподнесена понятным и интересным языком. Спасибо!

  • А
    Анастасия
    11 сентября 2019
    Ночные миры Варны
    Уважаемая, Ольга! Благодарю вас за прекрасную экскурсию по ночному городу Варна. Знакомство с городом было чудесным, ваш рассказ очень увлекательным. Всем рекомендую Ольгу!
  • Л
    Лариса
    16 августа 2019
    Одессос - античное сердце Варны
    Интереснейшая по содержанию и подаче материала экскурсия. Гид Ольга расположила к себе сразу же после знакомства. Ощущение, что мы уже
    были знакомы давно. Легко и доступно погрузила нас в историю Варны без лишних перегрузок конкретными датами буквально до самой глубины веков. Увидели воочию по каким пластам истории ходим. Где-то прикоснулись руками, где-то занырнули глазами. Отдохнули в кофейне с лучшим кофе в Варне (на самом деле!), прогулялись по таким улочкам Варны, куда сами бы и не забрели. А так как мы путешествуем самостоятельно, то Ольга дала много толковых советов как и где нам интересно провести время.
    Чудесная и познавательная прогулка пролетела легко и душевно. Экскурсия новая, разработана самим гидом, обязательна для посещения!!! Оля, ждем новой встречи с вами! Вы замечательная! 👍👍👍

  • Л
    Лада
    31 июля 2019
    Ночные миры Варны
    Сегодня с 4 детьми ходили на экскурсию" ночные миры Варны". Спасибо Ольге, экскурсия была адаптирована на детскую аудиторию. Мы увидели
    и развалины Одессо, находящиеся в стеклянном полу кафе,и здание первой школы, и пешеходную улицу с замечательным памятником рыбаку, выполняющему желания и постройки современных учебных заведений. Завершающим этапом был приморский парк, где наша гид молодой аудитории поведала историю стоящего крейсера, мы сфотографировались на фоне старого маяка, являющегося уже сейчас памятником. Финалом экскурсии было посещение смотровой площадки в порту. Переполненные впечатлениями мы вернулись в отель. Спасибо, Ольга! Будем обращаться к Вам

  • И
    Ирина
    14 июля 2019
    Ночные миры Варны
    Прекрасный гид, отлично рассказывает, знает материал и доносит его понятно и интересно - исторические факты и нестандартные истории. Отвечала на все наши вопросы по теме и не по теме. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Варне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Одессос - античное сердце Варны
  2. Ночные миры Варны
  3. Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Какие места ещё посмотреть в Варне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Варне в декабре 2025
Сейчас в Варне в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 280. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
