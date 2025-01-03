Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Варне на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 11 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Одессос - античное сердце Варны Исследовать руины древнего города и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад Начало: У главного входа в Археологический музей «Я помогу не упустить главное и разобраться в сохранившихся античных шедеврах» €160 за всё до 8 чел. На машине 10 часов 6 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Античное и природное наследие в окрестностях Варны Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра «Знакомство с болгарскими винами» €280 за всё до 5 чел. На велосипеде 2.5 часа 2 отзыва Индивидуальная На велосипедах по Варне - круглый год Лёгкая и приятная прогулка на велосипеде по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, увидите красивые и причудливые образцы архитектуры Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк «За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, познакомитесь с его современной жизнью, а также увидите красивые и местами причудливые образцы архитектуры» €30 за человека Другие экскурсии Варны Последние отзывы на экскурсии Е Егор На велосипедах по Варне - круглый год Все понравилось.

Н Никита На велосипедах по Варне - круглый год читать дальше не слазили включая Италию, Испанию, Грецию), 2) сиденье на одном из велосипедов было слишком профессиональное (твердое) - больно сидеть 2.5 часа. Организатору респект, что согласился провести экскурсию в воскресенье. Экскурсия понравилась, познавательно. Из неудобств: 1) постоянно нужно слазить с велосипеда и катить его (ни в одной стране мира никогда

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Обзорные»

