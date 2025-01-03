Индивидуальная
до 8 чел.
Одессос - античное сердце Варны
Исследовать руины древнего города и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
«Я помогу не упустить главное и разобраться в сохранившихся античных шедеврах»
11 дек в 18:00
12 дек в 13:00
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
«Знакомство с болгарскими винами»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
На велосипедах по Варне - круглый год
Лёгкая и приятная прогулка на велосипеде по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, увидите красивые и причудливые образцы архитектуры
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
«За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, познакомитесь с его современной жизнью, а также увидите красивые и местами причудливые образцы архитектуры»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор3 января 2025Все понравилось.
- ННикита21 октября 2024Экскурсия понравилась, познавательно. Из неудобств: 1) постоянно нужно слазить с велосипеда и катить его (ни в одной стране мира никогда
