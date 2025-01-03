Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Варны

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Варне на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Одессос - античное сердце Варны
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Одессос - античное сердце Варны
Исследовать руины древнего города и услышать, как жили и развлекались люди 2500 лет назад
Начало: У главного входа в Археологический музей
«Я помогу не упустить главное и разобраться в сохранившихся античных шедеврах»
11 дек в 18:00
12 дек в 13:00
€160 за всё до 8 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
На машине
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Черноморское побережье Болгарии - рай для любителей истории и природы. Посетите крепость в Бяле, продегустируйте вина и насладитесь видами мыса Калиакра
«Знакомство с болгарскими винами»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€280 за всё до 5 чел.
На велосипедах по Варне - круглый год
На велосипеде
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
На велосипедах по Варне - круглый год
Лёгкая и приятная прогулка на велосипеде по Варне. За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, увидите красивые и причудливые образцы архитектуры
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
«За 2 часа вы узнаете много интересного из истории города, познакомитесь с его современной жизнью, а также увидите красивые и местами причудливые образцы архитектуры»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    3 января 2025
    На велосипедах по Варне - круглый год
    Все понравилось.
  • Н
    Никита
    21 октября 2024
    На велосипедах по Варне - круглый год
    Экскурсия понравилась, познавательно. Из неудобств: 1) постоянно нужно слазить с велосипеда и катить его (ни в одной стране мира никогда
    читать дальше

    не слазили включая Италию, Испанию, Грецию), 2) сиденье на одном из велосипедов было слишком профессиональное (твердое) - больно сидеть 2.5 часа. Организатору респект, что согласился провести экскурсию в воскресенье.

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Обзорные»

