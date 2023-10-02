Главные экскурсионные места в Варне

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные места» в Варне на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебство северного побережья Черного моря
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Волшебство северного побережья Черного моря
Ботанический сад, живописные мысы, старинные маяки и скальный монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Начало: у вашего отеля
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от 98 за всё до 8 чел.
Ночные миры Варны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Ночные миры Варны
Узнать о местной жизни на прогулке по Старому городу и порту в волшебном свете фонарей
Начало: В сквере на улице княгини Марии Луизы
11 июня в 20:00
13 июня в 20:00
160 за всё до 8 чел.
Гастрономическая прогулка по Варне
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Гастрономическая прогулка по Варне
Отправиться на поиски всего самого вкусного в городе
Начало: В районе кафедрального собора
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
150 за всё до 6 чел.
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Античное и природное наследие в окрестностях Варны
Древняя история Болгарии, редкие вина, легенды Вбитых камней и головокружительного мыса Калиакра
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
280 за всё до 5 чел.
Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
Индивидуальная
8 часов
Мыс Калиакра, Скальная Арка - Тюленево, Ботанический сад Балчик
Начало: Приедем за Вами либо встретимся в удобном месте
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 5 чел.
На велосипедах по Варне - круглый год
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
На велосипедах по Варне - круглый год
Исследовать город в активном формате с остановками и рассказами гида у достопримечательностей
Начало: На бульваре 8-ми Приморски полк
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Булат
    2 октября 2023
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Отличная экскурсия, Страхил прекрасный гид и интересный собеседник. Помимо программы самой экскурсии, очень много узнали о стране и ее истории. С удовольствием приедем на новые программы - Страхил, большое спасибо:)
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Очень насыщенная экскурсия и одновременно очень выматывающая. Отличный гид,комфортабельный микроавтобус,очень интересный маршрут до 16:00,после у нас уже просто не было сил лазить по камням,хотя все спортивные. С маленькими детьми вообще не рекомендую
  • О
    Ольга
    2 августа 2023
    Ночные миры Варны
    Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию! Время пролетело совершенно незаметно! Мы окунулись в волшебный ночной мир Варны и открыли ее для себя с новой, удивительной стороны!
    Огромное спасибо Ольге за очень атмосферную экскурсию!
  • О
    Ольга
    2 марта 2023
    Ночные миры Варны
    Спасибо большое Ольге за интересную экскурсию и полезную информацию! Было очень информативно, познавательно и будто по-домашнему. Мы в восторге от Варны! И в восторге от экскурсовода, рекомендую!
  • М
    Майя
    3 октября 2022
    Волшебство северного побережья Черного моря
    Мне очень понравилось место где жила Румынская Королева
    Мне очень понравилось место где жила Румынская КоролеваМне очень понравилось место где жила Румынская КоролеваМне очень понравилось место где жила Румынская КоролеваМне очень понравилось место где жила Румынская Королева
  • G
    Galina
    16 июля 2022
    Ночные миры Варны
    Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
    Спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Очень рекомендуем!
  • И
    Игорь
    14 августа 2021
    Гастрономическая прогулка по Варне
    Все было увлекательно, познавательно и комфортно! Спасибо Ольге!
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2019
    Античное и природное наследие в окрестностях Варны
    Спасибо за экскурсию!
  • И
    Ирина
    20 августа 2019
    Античное и природное наследие в окрестностях Варны
    В Болгарию мы приехали на балетный фестиваль в Камчию и страны не видели… Благодаря Юлии мы увидели необыкновенной красоты места и памятники архитектуры. Очень понравилось!
  • Р
    Рябова
    14 августа 2019
    Античное и природное наследие в окрестностях Варны
    Экскурсия понравилась Юле спасибо большое, прекрасный рассказчик и просто душевный человек. В следующем году хотелось бы вместе в горы.

Ответы на вопросы от путешественников по Варне в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Варне в июне 2024
Сейчас в Варне в категории "Популярные места" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 280. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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