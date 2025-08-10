Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараево
Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война
«Собор Рождества Пресвятой Богородицы»
Завтра в 12:30
11 авг в 08:00
€99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
Путешествие в самое сердце Боснийского королевства
«Алтарь храма Митры 3 века — «Митраистские мистерии», спрятанные в улочках городка»
11 авг в 09:00
12 авг в 11:00
€356 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В Мостар - из Сараево
Прокатиться по самой красивой дороге Боснии, побывать в гостях у дервишей и зайти в мечеть 17 века
«Мечеть не используется как храм, поэтому даёт шанс увидеть исламское наследие изнутри любому путнику»
12 авг в 11:00
13 авг в 14:00
€321 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сараево
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сараево в августе 2025
Сейчас в Сараево в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 356. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
