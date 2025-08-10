Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Сараево на русском языке, цены от €99. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 34 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Прогулка по старинным улочкам Сараево Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война «Собор Рождества Пресвятой Богородицы» €99 за всё до 5 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 3 чел. Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево Путешествие в самое сердце Боснийского королевства «Алтарь храма Митры 3 века — «Митраистские мистерии», спрятанные в улочках городка» €356 за всё до 3 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 3 чел. В Мостар - из Сараево Прокатиться по самой красивой дороге Боснии, побывать в гостях у дервишей и зайти в мечеть 17 века «Мечеть не используется как храм, поэтому даёт шанс увидеть исламское наследие изнутри любому путнику» €321 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Сараево

