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Гастрономические экскурсии Сараево

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Сараево на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Пешая
1.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война
10 июн в 08:00
11 июн в 08:00
€120 за всё до 5 чел.
Другое Сараево: югославский шик для гурманов истории
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Другое Сараево: югославский шик для гурманов истории
Перейти мост Врбаня, подняться на холм Црни Врх, заглянуть в Марин Двор и кафе «Тито»
Начало: У «Скендерии»
«Это прогулка для гурманов истории — тех, кто умеет читать между строк и хочет на несколько часов вернуть ушедшую югославскую жизнь»
Завтра в 17:30
12 июн в 17:30
€130 за всё до 4 чел.
Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
Не просто урок - а праздник вкуса, радости и боснийского гостеприимства
Начало: В центре города
«Дегустационная тарелка с боснийскими сырами, вяленым мясом, сезонными салатами, овощами»
Расписание: в субботу в 12:00
13 июн в 12:00
4 июл в 12:00
€150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Благодарим Венеру за прекрасную прогулку. Узнали много нового! Спасибо))
Благодарим Венеру за прекрасную прогулку. Узнали много нового! Спасибо))
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Артем
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Все было просто супер!
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А
Прогулка по старинным улочкам Сараева
экскурсия прошла интересно и информативно, Венера прекрасный гид и человек, всем рекомендуем
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О
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Посетили Сараево в новогодние праздники 4 января 2026 года. Очень хочется поблагодарить нашего экскурсовода за отличное знание материала, любовь к
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своему городу, интересный рассказ и очень много познавательных фактов. Отмечу комфортное общение, доброжелательную обстановку, Венера ответила на все интересующие нас вопросы. Всем туристам советую познакомиться с Сараево с экскурсоводом Венера большая благодарность.

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Юрий
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Спасибо Венере, очень интересно, все на отлично!
Спасибо Венере, очень интересно, все на отлично!
Спасибо Венере, очень интересно, все на отлично!
Спасибо Венере, очень интересно, все на отлично!
Спасибо Венере, очень интересно, все на отлично!+1
Спасибо Венере, очень интересно, все на отлично!
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О
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Венера тот редкий гид, с которым действительно интересно всем, и взрослым, и подростку. Гид приятная в общении, эрудированная. Экскурсия очень
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сбалансированная: информативная, но не перегруженная. Искренне всем рекомендую, не пожалеете!
Также очень благодарны, что Венера пошла нам на встречу и провела экскурсию пораньше.

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С
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Были на экскурсии 5 взрослых и ребенок, всем понравилось; рады, что взяли экскурсию - это отличный вариант знакомства со столицей.
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Маршрут ведет по самым основным достопримечательностям города. Венера очевидно владеет богатыми знаниями о своей стране и с радостью делиться информацией и отвечает на самые каверзные вопросы. Приятный и понятный рассказчик, могу рекомендовать

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Д
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Отличная экскурсия, замечательный гид Венера
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А
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Были на экскурсии с Венерой по Сараево. Было очень интересно. Венера доброжелательна, ее расказ увлекателен. Она ответила на все наши вопросы. Мы остались в полном восторге, можем смело ее рекомендовать!
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Anastasia
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Приятная прогулка, понравилось! Маршрут достаточно компактный, в идеале бы можно было бы добавить пол часа на кофе в приятном кафе:) а так все хорошо, желаю удачи! 🍀
Приятная прогулка, понравилось! Маршрут достаточно компактный, в идеале бы можно было бы добавить пол часа на
Приятная прогулка, понравилось! Маршрут достаточно компактный, в идеале бы можно было бы добавить пол часа на
Приятная прогулка, понравилось! Маршрут достаточно компактный, в идеале бы можно было бы добавить пол часа на
Приятная прогулка, понравилось! Маршрут достаточно компактный, в идеале бы можно было бы добавить пол часа на+1
Приятная прогулка, понравилось! Маршрут достаточно компактный, в идеале бы можно было бы добавить пол часа на
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Всего 47 отзывов в Сараево в категории "Гастрономические"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сараево
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Прогулка по старинным улочкам Сараева;
  2. Другое Сараево: югославский шик для гурманов истории;
  3. Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве.
Сколько стоит экскурсия по Сараево в июне 2026
Сейчас в Сараево в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 150. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сараево, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2026