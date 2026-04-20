Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улочкам Сараева
Пройтись по пёстрому базару и увидеть место, где началась Первая мировая война
10 июн в 08:00
11 июн в 08:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Другое Сараево: югославский шик для гурманов истории
Перейти мост Врбаня, подняться на холм Црни Врх, заглянуть в Марин Двор и кафе «Тито»
Начало: У «Скендерии»
«Это прогулка для гурманов истории — тех, кто умеет читать между строк и хочет на несколько часов вернуть ушедшую югославскую жизнь»
Завтра в 17:30
12 июн в 17:30
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Босния на тарелке: кулинарный мастер-класс в Сараеве
Не просто урок - а праздник вкуса, радости и боснийского гостеприимства
Начало: В центре города
«Дегустационная тарелка с боснийскими сырами, вяленым мясом, сезонными салатами, овощами»
Расписание: в субботу в 12:00
13 июн в 12:00
4 июл в 12:00
€150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Благодарим Венеру за прекрасную прогулку. Узнали много нового! Спасибо))
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Все было просто супер!
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А
экскурсия прошла интересно и информативно, Венера прекрасный гид и человек, всем рекомендуем
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О
Посетили Сараево в новогодние праздники 4 января 2026 года. Очень хочется поблагодарить нашего экскурсовода за отличное знание материала, любовь к
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Спасибо Венере, очень интересно, все на отлично!
+1
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О
Венера тот редкий гид, с которым действительно интересно всем, и взрослым, и подростку. Гид приятная в общении, эрудированная. Экскурсия очень
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С
Были на экскурсии 5 взрослых и ребенок, всем понравилось; рады, что взяли экскурсию - это отличный вариант знакомства со столицей.
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Д
Отличная экскурсия, замечательный гид Венера
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А
Были на экскурсии с Венерой по Сараево. Было очень интересно. Венера доброжелательна, ее расказ увлекателен. Она ответила на все наши вопросы. Мы остались в полном восторге, можем смело ее рекомендовать!
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Приятная прогулка, понравилось! Маршрут достаточно компактный, в идеале бы можно было бы добавить пол часа на кофе в приятном кафе:) а так все хорошо, желаю удачи! 🍀
+1
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Всего 47 отзывов в Сараево в категории "Гастрономические"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Сараево в июне 2026
Сейчас в Сараево в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 150. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Сараево, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2026