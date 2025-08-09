Найдено 3 экскурсии в категории « История и архитектура » в Сараево на русском языке, цены от €13, скидки до 13%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 13% 5 отзывов Квест до 4 чел. Квест-экскурсия «Сердце Сараево» Самостоятельно исследовать город через интерактивный маршрут с заданиями, легендами и фактами Начало: От Виечницы €13 €15 за всё до 4 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 3 чел. Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево Путешествие в самое сердце Боснийского королевства €356 за всё до 3 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 3 чел. В Мостар - из Сараево Прокатиться по самой красивой дороге Боснии, побывать в гостях у дервишей и зайти в мечеть 17 века €321 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Сараево

