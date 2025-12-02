Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Сараево

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Сараево на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопрогулка по Сараево
Пешая
1.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
«На прогулке я покажу самые живописные уголки и запечатлею ваши незабываемые моменты с полным погружением в атмосферу города»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия
Поездка на Адриатическое море с комфортом! Вас ждут живописные каньоны, старинные города и купание в водопаде Кравица
«Купание в тропическом водопаде Кравица — самом сказочном и омолаживающем водопаде страны»
11 дек в 11:00
12 дек в 09:00
€499 за всё до 3 чел.
Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
Путешествие в самое сердце Боснийского королевства
«Мы с вами отправимся в два уютных городка — Яйце и Травник — с богатой историей, разнообразием достопримечательностей и прекрасной природой»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€359 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 декабря 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Мы приехали в Сараево в первый раз и после прекрасной фотоэкскурсии Влады сразу влюбились в этот замечательный город! Это одна
    читать дальше

    из самых лучших и незабываемых экскурсий в нашей жизни. Влада - просто волшебница! Она и прекрасный экскурсовод, великолепно знающий историю города, и чудесный человек, и при этом, она еще и профессиональный фотограф. Влада тонко чувствует своих гостей и и их интересы. Влада не ограничилась указанным временем, а уделила нам больше времени, за что я очень ей благодарна 🧡. Столько всего интересного мы узнали, время пролетело на одном дыхании. Она не только рассказала нам о городе, но и сделала крутейшую профессиональную фотосессию, которая всегда будет возвращать нас в этот прекрасный день! Мы в полном восторге от этой чудесной экскурсии. Огромное спасибо Владе! Обязательно будем ее рекомендовать всем друзьям и знакомым!

  • И
    Игорь
    29 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Большое спасибо Владе за прогулку по Сараево - спокойный темп, интересные факты, хорошие ракурсы. Отдельное спасибо за демонстрацию секретной пекарни со вкуснейшими буреками;)
  • В
    Виктория
    22 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Фотоэкскурсия по Сараево с Владой - замечательное познавательное мероприятие с позитивной девушкой! Длительность экскурсии была даже больше 1,5 часов. Влада
    читать дальше

    помогала с запрашиваемой информацией и учитывала наши пожелания. Отличные фото стали приятным дополнением к историческим фактам. Очень рекомендую данную экскурсию для туристов любого возраста и тех, кто хочет поближе познакомиться с историей и красивыми локациями г. Сараево!

  • С
    Сергей
    22 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Все прошло отлично!
    Все прошло отлично!
  • Л
    Лена
    8 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада - отличный рассказчик, знаток Боснии и фотограф. Благодаря ей, я смогла проникнуться атмосферой города и получать удовольствие от путешествия
    читать дальше

    (поначалу потому что были сомнения по поводу выбора города). Влада любит свой город и прилагает все усилия, чтобы каждый отпускник-путешественник начал тоже смотреть на него любящими глазами и получать вдохновение. А ещё после получения фотоснимков я точно могу сказать, что мне идет этот город и что хочется вернуться туда снова. Как отличный знаток Сараево, Влада может подсказать, где вкуснее поесть, какие точки на карте точно обязательны к посещению и даже может посоветовать места для пленэров, если вы путешествующий художник.
    С Владой было комфортно не только как с гидом-фотографом, но и просто по-человечески. Очень рада знакомству и желаю ей счастья и творческих успехов на выбранном пути!

  • П
    Павел
    26 августа 2025
    Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море
    Экскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага и истории страны до цен
    читать дальше

    на бензин и том, где лучшие буреки и чивапчичи)
    Поездка на одном дыхании. Словно к родственникам в гости поехали - комфортно и по-свойски.

    Экскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага и истории страны до цен на бензин и том, где лучшие буреки и чивапчичи)
Поездка на одном дыхании. Словно к родственникам в гости поехали - комфортно и по-свойски.
  • М
    Марина
    25 августа 2025
    Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
    Огромное спасибо нашему гиду - прекрасной Венере за экскурсию в Яйце и Травник. Когда собираешься на экскурсию, всегда хочется получить
    читать дальше

    не только факты и цифры, но и душевность, хочется увидеть в гиде личность.
    Так вот Венера превзошла все наши ожидания! Она невероятно образованная, очень душевная, добрая и заботливая, в ее компании мы чувствовали себя желанными гостями.
    Сама экскурсия по своему содержанию очень насыщенная: мы осмотрели и древние храмы, поднимались на крепость, наслаждались невероятно красивым водопадом в Яйце и освежающим чистейшим родником в Травнике и многим-многим другим. Мы много говорили о том, чем живут боснийцы, об их обычаях, традициях и характере. Венера так же познакомила нас со своим супругом - боснийцем.
    Можно сказать, за этот экскурсионный день мы прожили маленькую жизнь и с удовольствием будем вспоминать этот опыт.

  • R
    Regina
    25 августа 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍
    Прогулка прошла по основным достопримечательностям Сараево.
    Влада рассказала историю города и
    читать дальше

    страны, основные исторические события и плюсом сделала невероятно красивые фотографии 😘 Я в восторге 💐
    Влада, спасибо тебе за чуткость и открытость, было очень интересно с тобой пообщаться 👌

    От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍
  • А
    Андрей
    22 августа 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Прекрасная экскурсия с замечательным человеком! Интересно и познавательно. Обсуждали все темы, не только историю города, но и нюансы жизни сегодня. Плюсом получились отличные фотографии. Выбирайте эту программу с этим гидом и не пожалеете!
  • А
    Алина
    21 августа 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Всей нашей семье очень понравилось! С самого начала Влада уточнила наши пожелания (нас интересовала больше экскурсионная часть, чем фото) и
    читать дальше

    провела отличную прогулку по центру города, рассказав много увлекательных фактов и историй, связанных с городом и страной в целом. Влада - очень приятный человек и прекрасный рассказчик, рекомендую 👍🏻

  • N
    Nataliia
    14 августа 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Экскурсия нам очень понравилась, было интересно и необычно. Еще и в подарок получили красивые фото 😍 спасибо еще раз!!!
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Все очень понравилось! Влада отлично снимает! Рекомендуем!
  • В
    Владимир
    23 июля 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада коммуникабельная, выстроила хорошую атмосферу! Гибкая, легко может подкорректировать и маршрут, и время! С нами была больше обговоренного, а в конце очень любезно помогла нам выяснить детали по междугородному переезду на автобусе. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    11 июля 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Добрый вечер! Были на квест-экскурсии с мужем. Очень понравился формат мероприятия. И решили встретиться на фотосессии с Владой. Атмосфера экскурсии
    была непринужденной, позитивной. Получили огромное удовольствие от общения с Владой. Рекомендуем эти экскурсии!
  • С
    Сергей
    2 июня 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Интересная экскурсия, отличный экскурсовод. Маршрут подобран так, что подойдет практически любому и с точки зрения охвата и с точки зрения продолжительности. Приятный бонус - фотографии на память, которые Влада делает очень хорошо.
    Интересная экскурсия, отличный экскурсовод. Маршрут подобран так, что подойдет практически любому и с точки зрения охвата
  • Л
    Любовь
    2 июня 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Отличная экскурсия, и фотографии получились супер! Рекомендую.
  • А
    Анна
    8 февраля 2025
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада любит и очень хорошо знает город, адаптирует маршрут под ваши пожелания - больше узнать или больше фотографироваться, мы решили прежде всего догонять закатное солнце, и фотографии получились прекрасные!)
    Влада любит и очень хорошо знает город, адаптирует маршрут под ваши пожелания - больше узнать или больше фотографироваться, мы решили прежде всего догонять закатное солнце, и фотографии получились прекрасные!)
  • T
    Tatiana
    14 ноября 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Это тот самый вариант, когда получаешь больше, чем ожидаешь!!!
    Прогулка по самому центральному экскурсионному маршруту с посещением основных знаковых мест, рассказом
    читать дальше

    исторических фактов и легенд. Влада идеально сочетает прогулку, экскурсию и фото! Все проходит в непринужденной манере, как будто встретились давние хорошие знакомые. Мой муж и сын прямо скажем не фанаты фото, но даже к ним Влада смогла найти подход! И теперь у нас остались не только приятные впечатления от Сараево, но и классные яркие фото! Отдельное спасибо Владе за личныерекомендации по городу, в общем смело рекомендую, останетесь довольны!

  • А
    Анна
    20 августа 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада провела нашу семью по Сараево в начале августа 2024 года. Не слишком перегружая детальной исторической информацией, она увлекательно и
    читать дальше

    содержательно познакомила нас с этим уникальным городом. Мы обсудили как и интересные детали исторических событий, так и повседневные вопросы горожан в настоящее время. Необычный формат тура - фотопрогулка - мы попробовали впервые, и остались очень довольны.

  • Н
    Наталия
    27 июля 2024
    Фотопрогулка по Сараево
    Влада рассказывала интересные факты о Сараево и одновременно делала фотографии. Очень удобно, что Влада знает места и ракурс для лучших фото. С нетерпением ждём фотографий.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сараево
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Фотопрогулка по Сараево
  2. Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море
  3. Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
Сколько стоит экскурсия по Сараево в декабре 2025
Сейчас в Сараево в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 499. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сараево (Босния и Герцеговина 🇧🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 23 ⭐ отзыва, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль