Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Сараево
Открыть красоту и аутентичность столицы Боснии и Герцеговины и получить профессиональные снимки
Начало: В центре Сараево
«На прогулке я покажу самые живописные уголки и запечатлею ваши незабываемые моменты с полным погружением в атмосферу города»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия
Поездка на Адриатическое море с комфортом! Вас ждут живописные каньоны, старинные города и купание в водопаде Кравица
«Купание в тропическом водопаде Кравица — самом сказочном и омолаживающем водопаде страны»
11 дек в 11:00
12 дек в 09:00
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
Путешествие в самое сердце Боснийского королевства
«Мы с вами отправимся в два уютных городка — Яйце и Травник — с богатой историей, разнообразием достопримечательностей и прекрасной природой»
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€359 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 декабря 2025Мы приехали в Сараево в первый раз и после прекрасной фотоэкскурсии Влады сразу влюбились в этот замечательный город! Это одна
- ИИгорь29 сентября 2025Большое спасибо Владе за прогулку по Сараево - спокойный темп, интересные факты, хорошие ракурсы. Отдельное спасибо за демонстрацию секретной пекарни со вкуснейшими буреками;)
- ВВиктория22 сентября 2025Фотоэкскурсия по Сараево с Владой - замечательное познавательное мероприятие с позитивной девушкой! Длительность экскурсии была даже больше 1,5 часов. Влада
- ССергей22 сентября 2025Все прошло отлично!
- ЛЛена8 сентября 2025Влада - отличный рассказчик, знаток Боснии и фотограф. Благодаря ей, я смогла проникнуться атмосферой города и получать удовольствие от путешествия
- ППавел26 августа 2025Экскурсия превзошла ожидания! Шикарная поездка. Очень много живописных мест. Венера отличный гид: от цвета флага и истории страны до цен
- ММарина25 августа 2025Огромное спасибо нашему гиду - прекрасной Венере за экскурсию в Яйце и Травник. Когда собираешься на экскурсию, всегда хочется получить
- RRegina25 августа 2025От всей души рекомендую записаться к Владе на фото экскурсию 😍
Прогулка прошла по основным достопримечательностям Сараево.
Влада рассказала историю города и
- ААндрей22 августа 2025Прекрасная экскурсия с замечательным человеком! Интересно и познавательно. Обсуждали все темы, не только историю города, но и нюансы жизни сегодня. Плюсом получились отличные фотографии. Выбирайте эту программу с этим гидом и не пожалеете!
- ААлина21 августа 2025Всей нашей семье очень понравилось! С самого начала Влада уточнила наши пожелания (нас интересовала больше экскурсионная часть, чем фото) и
- NNataliia14 августа 2025Экскурсия нам очень понравилась, было интересно и необычно. Еще и в подарок получили красивые фото 😍 спасибо еще раз!!!
- ЮЮлия24 июля 2025Все очень понравилось! Влада отлично снимает! Рекомендуем!
- ВВладимир23 июля 2025Влада коммуникабельная, выстроила хорошую атмосферу! Гибкая, легко может подкорректировать и маршрут, и время! С нами была больше обговоренного, а в конце очень любезно помогла нам выяснить детали по междугородному переезду на автобусе. Рекомендую!
- ННаталья11 июля 2025Добрый вечер! Были на квест-экскурсии с мужем. Очень понравился формат мероприятия. И решили встретиться на фотосессии с Владой. Атмосфера экскурсии
была непринужденной, позитивной. Получили огромное удовольствие от общения с Владой. Рекомендуем эти экскурсии!
- ССергей2 июня 2025Интересная экскурсия, отличный экскурсовод. Маршрут подобран так, что подойдет практически любому и с точки зрения охвата и с точки зрения продолжительности. Приятный бонус - фотографии на память, которые Влада делает очень хорошо.
- ЛЛюбовь2 июня 2025Отличная экскурсия, и фотографии получились супер! Рекомендую.
- ААнна8 февраля 2025Влада любит и очень хорошо знает город, адаптирует маршрут под ваши пожелания - больше узнать или больше фотографироваться, мы решили прежде всего догонять закатное солнце, и фотографии получились прекрасные!)
- TTatiana14 ноября 2024Это тот самый вариант, когда получаешь больше, чем ожидаешь!!!
Прогулка по самому центральному экскурсионному маршруту с посещением основных знаковых мест, рассказом
- ААнна20 августа 2024Влада провела нашу семью по Сараево в начале августа 2024 года. Не слишком перегружая детальной исторической информацией, она увлекательно и
- ННаталия27 июля 2024Влада рассказывала интересные факты о Сараево и одновременно делала фотографии. Очень удобно, что Влада знает места и ракурс для лучших фото. С нетерпением ждём фотографий.
