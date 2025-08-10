Мои заказы

Экскурсии по Сараево на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Сараево на русском языке, цены от €26. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Выгодный трансфер в Сараево
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Сараево
Путешествие в Сараево начинается с комфортного трансфера. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит по нужному адресу
Завтра в 00:00
11 авг в 00:00
€26 за всё до 3 чел.
Завтра в 00:00
11 авг в 00:00
€26 за всё до 3 чел.
Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
Путешествие в самое сердце Боснийского королевства
11 авг в 09:00
12 авг в 11:00
€356 за всё до 3 чел.
Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море
Дорога на пляж с остановками в мозаичном Монстаре, средневековом Почителе и у водопада Кравица
11 авг в 16:00
12 авг в 11:00
€488 за всё до 3 чел.
В Мостар - из Сараево
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В Мостар - из Сараево
Прокатиться по самой красивой дороге Боснии, побывать в гостях у дервишей и зайти в мечеть 17 века
12 авг в 11:00
13 авг в 14:00
€321 за всё до 3 чел.

