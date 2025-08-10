Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Сараево
Путешествие в Сараево начинается с комфортного трансфера. Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту и доставит по нужному адресу
Завтра в 00:00
11 авг в 00:00
€26 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
Путешествие в самое сердце Боснийского королевства
11 авг в 09:00
12 авг в 11:00
€356 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море
Дорога на пляж с остановками в мозаичном Монстаре, средневековом Почителе и у водопада Кравица
11 авг в 16:00
12 авг в 11:00
€488 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В Мостар - из Сараево
Прокатиться по самой красивой дороге Боснии, побывать в гостях у дервишей и зайти в мечеть 17 века
12 авг в 11:00
13 авг в 14:00
€321 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сараево в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сараево
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Сараево в августе 2025
Сейчас в Сараево в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 26 до 488.
Экскурсии на русском языке в Сараево (Босния и Герцеговина 🇧🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год на машине, цены от €26. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Боснии и Герцеговины. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь