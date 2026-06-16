Другое Сараево: югославский шик для гурманов истории
Перейти мост Врбаня, подняться на холм Црни Врх, заглянуть в Марин Двор и кафе «Тито»
Вы думаете, что знаете Сараево? Как насчёт того, чтобы взглянуть на него с другой стороны: через брутальную архитектуру, олимпийское наследие и дух эпохи, которая умела жить красиво. Другое Сараево строили с гордостью, любили всей душой и потеряли с болью.
Это прогулка для гурманов истории — тех, кто умеет читать между строк и хочет на несколько часов вернуть ушедшую югославскую жизнь.
Описание экскурсии
Центр «Скендерия»
Культурно-спортивный центр, открытый в 1969 году и быстро ставший сердцем молодёжной Югославии. Здесь гремели концерты, проходили выставки и зажигались звёзды рок-сцены. Во время Олимпиады 1984 — один из главных медиацентров Игр.
Мост Врбаня
Перейдём Миляцку по мосту с непростой историей. Именно здесь в 1992 году погибли две девушки, ставшие символами сопротивления осаде. Короткая остановка, но очень сильная история.
Циглане и Коси Лифт
Циглане на холме Црни Врх строили как образцовый социалистический район: брутализм в архитектуре, зелёные дворы и единственный в Сараево фуникулёр — Коси Лифт, настоящий артефакт югославской эпохи. Вид на город сверху — отдельная награда.
Марин Двор и олимпийская архитектура
Возвратимся в центр и окажемся в сердце олимпийского Сараево. Отель Holiday Inn, построенный к Играм 1984 года, стал символом города для всего мира. Вспомним Сараево на пике расцвета — всего за 8 лет одной из самых жестоких осад 20 века.
Исторический музей Боснии и Герцеговины
Здание, которое само по себе экспонат. Построенное в духе послевоенного модернизма, оно хранит историю страны от первого упоминания до наших дней. Заходить внутрь не обязательно — снаружи оно говорит не меньше.
Кафе «Тито»
Финал прогулки там, где всё началось. Портреты вождя, югославский интерьер и отличный кофе. Здесь я расскажу вам, каким было Сараево до того, как мир узнал о его трагедии — и каким он остаётся для тех, кто умеет смотреть.
Вы узнаете:
почему Сараево строили с особым размахом и что осталось от его величия сегодня
как Олимпиада 1984 года изменила облик города
как жили обычные люди в югославском Сараево: какие квартиры получали, в каких кафе сидели, какую музыку слушали
что брутализм говорит о своём времени и зачем строили целые кварталы на холмах
как один и тот же город был олимпийской столицей мира и эпицентром осады, которая длилась 1425 дней
Организационные детали
Дополнительные расходы — только на напитки в кафе: оплачиваются вами самостоятельно в местной валюте
Маршрут не подходит для колясок и людей с серьёзными ограничениями подвижности из-за пешего подъёма на Циглане
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Скендерии»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надан — ваш гид в Сараево
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 99 туристов
Я, как местный житель, родившийся и выросший в Сараево, привношу уникальный опыт в каждую экскурсию. Я горжусь своим городом, его культурой и историей, и хочу поделиться этим с гостями.
Я искренне читать дальшеуменьшить
считаю Сараево лучшим городом на земле и моя миссия — показать вам, почему. Мой опыт проведения экскурсий помог мне отточить умение рассказывать сложные истории просто и увлекательно, находить подход к разным людям и делать каждую прогулку запоминающейся.
Наша прогулка будет не скучной лекцией, а диалогом — мы обсудим всё, что делает Сараево таким крутым сегодня!
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