Вы думаете, что знаете Сараево? Как насчёт того, чтобы взглянуть на него с другой стороны: через брутальную архитектуру, олимпийское наследие и дух эпохи, которая умела жить красиво. Другое Сараево строили с гордостью, любили всей душой и потеряли с болью. Это прогулка для гурманов истории — тех, кто умеет читать между строк и хочет на несколько часов вернуть ушедшую югославскую жизнь.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Центр «Скендерия»

Культурно-спортивный центр, открытый в 1969 году и быстро ставший сердцем молодёжной Югославии. Здесь гремели концерты, проходили выставки и зажигались звёзды рок-сцены. Во время Олимпиады 1984 — один из главных медиацентров Игр.

Мост Врбаня

Перейдём Миляцку по мосту с непростой историей. Именно здесь в 1992 году погибли две девушки, ставшие символами сопротивления осаде. Короткая остановка, но очень сильная история.

Циглане и Коси Лифт

Циглане на холме Црни Врх строили как образцовый социалистический район: брутализм в архитектуре, зелёные дворы и единственный в Сараево фуникулёр — Коси Лифт, настоящий артефакт югославской эпохи. Вид на город сверху — отдельная награда.

Марин Двор и олимпийская архитектура

Возвратимся в центр и окажемся в сердце олимпийского Сараево. Отель Holiday Inn, построенный к Играм 1984 года, стал символом города для всего мира. Вспомним Сараево на пике расцвета — всего за 8 лет одной из самых жестоких осад 20 века.

Исторический музей Боснии и Герцеговины

Здание, которое само по себе экспонат. Построенное в духе послевоенного модернизма, оно хранит историю страны от первого упоминания до наших дней. Заходить внутрь не обязательно — снаружи оно говорит не меньше.

Кафе «Тито»

Финал прогулки там, где всё началось. Портреты вождя, югославский интерьер и отличный кофе. Здесь я расскажу вам, каким было Сараево до того, как мир узнал о его трагедии — и каким он остаётся для тех, кто умеет смотреть.

Вы узнаете:

почему Сараево строили с особым размахом и что осталось от его величия сегодня

как Олимпиада 1984 года изменила облик города

как жили обычные люди в югославском Сараево: какие квартиры получали, в каких кафе сидели, какую музыку слушали

что брутализм говорит о своём времени и зачем строили целые кварталы на холмах

как один и тот же город был олимпийской столицей мира и эпицентром осады, которая длилась 1425 дней

Организационные детали