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исторических фактов и легенд. Влада идеально сочетает прогулку, экскурсию и фото! Все проходит в непринужденной манере, как будто встретились давние хорошие знакомые. Мой муж и сын прямо скажем не фанаты фото, но даже к ним Влада смогла найти подход! И теперь у нас остались не только приятные впечатления от Сараево, но и классные яркие фото! Отдельное спасибо Владе за личныерекомендации по городу, в общем смело рекомендую, останетесь довольны!