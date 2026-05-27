Через живописные места Боснии и Герцеговины - в Республику Сербскую
Отправляемся в путешествие через всю Боснию и Герцеговину — из Сараево в Баня-Луку.
По пути посетим Травник, королевский Яйце, Пливские озёра, старинные мельницы Млинчичи и живописную Крупу-на-Врбасу с каскадными водопадами. Будем любоваться горными пейзажами и говорить об истории Балкан. И завершим приключение в зелёной Баня-Луке — столице Республики Сербской.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Сараево
9:30–11:15 — Травник
Посетим атмосферный город Боснии и Герцеговины — Травник, родину единственного югославского лауреата Нобелевской премии Иво Андрича. Вы увидите главные достопримечательности старинного города и, если захотите, попробуете знаменитые чевапы — одни из лучших на Балканах.
11:15–12:15 — переезд в королевский Яйце
12:15–13:15 — Яйце
Окажемся там, где был коронован последний король Боснии и Герцеговины Степан Котроманич и где появилась Югославия. Прогуляемся по историческому центру и увидим 20-метровый водопад в сердце города.
13:15–13:30 — переезд к Пливским озёрам
13:30–14:15 — Пливские озёра и мельницы Млинчичи
Это одно из самых живописных мест Боснии и Герцеговины — Большое и Малое Пливские озёра. Между ними — водяные мельницы Млинчичи, которые создают сказочную атмосферу.
14:15–15:45 — обед
Сделаем остановку в ресторане или кафе по вашему желанию.
15:45–16:30 — Крупа-на-Врбасу
В живописном селе вы увидите каскадные водопады и старинные водяные мельницы, которые работают до сих пор — здесь и сегодня перемалывают зерно в муку.
16:30–17:00 — переезд в Баня-Луку и завершение поездки
Приключение заканчивается в Баня-Луке — без возвращения в Сараево. Вы исследуете столицу Республики Сербской самостоятельно.
В пути мы с вами:
обсудим обычаи жителей Боснии и Герцеговины, географию и территориальное устройство страны
выясним, почему не все чевапы одинаковы не только на вид, но и на вкус
познакомимся с боснийской архитектурой и историей
поймём, что 300 километров пешком — не помеха, если есть цель основать государство
Организационные детали
Едем на Peugeot или Citroen
Поездка заканчивается в Баня-Луке — в Сараево не возвращаемся. Но по запросу могу вас отвезти обратно на следующий день — €90
Дополнительные расходы (по желанию): чевапы — €4—9 за порцию, обед — €7—15, посещение платных достопримечательностей в городах — по местным ценам
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Сараево
Я проживаю в прекрасном городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине. Для меня Босния и герцеговина — самая красивая страна на свете с её величественными горами, живописными каньонами, средневековыми городами и читать дальшеуменьшить
крепостями. Вы будете удивлены, но здесь есть даже море! А ещё здесь живут дружелюбные и открытые люди.
Я стараюсь делиться не только известными достопримечательностями, но и скрытыми жемчужинами, которые делают Боснию и Герцеговину уникальной. Будь то местные рестораны, где можно попробовать аутентичные блюда, или маленькие деревушки, где время словно остановилось, — я готов рассказать вам обо всём. Надеюсь, ваше путешествие будет незабываемым!
