Отправляемся в путешествие через всю Боснию и Герцеговину — из Сараево в Баня-Луку. По пути посетим Травник, королевский Яйце, Пливские озёра, старинные мельницы Млинчичи и живописную Крупу-на-Врбасу с каскадными водопадами. Будем любоваться горными пейзажами и говорить об истории Балкан. И завершим приключение в зелёной Баня-Луке — столице Республики Сербской.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Сараево

9:30–11:15 — Травник

Посетим атмосферный город Боснии и Герцеговины — Травник, родину единственного югославского лауреата Нобелевской премии Иво Андрича. Вы увидите главные достопримечательности старинного города и, если захотите, попробуете знаменитые чевапы — одни из лучших на Балканах.

11:15–12:15 — переезд в королевский Яйце

12:15–13:15 — Яйце

Окажемся там, где был коронован последний король Боснии и Герцеговины Степан Котроманич и где появилась Югославия. Прогуляемся по историческому центру и увидим 20-метровый водопад в сердце города.

13:15–13:30 — переезд к Пливским озёрам

13:30–14:15 — Пливские озёра и мельницы Млинчичи

Это одно из самых живописных мест Боснии и Герцеговины — Большое и Малое Пливские озёра. Между ними — водяные мельницы Млинчичи, которые создают сказочную атмосферу.

14:15–15:45 — обед

Сделаем остановку в ресторане или кафе по вашему желанию.

15:45–16:30 — Крупа-на-Врбасу

В живописном селе вы увидите каскадные водопады и старинные водяные мельницы, которые работают до сих пор — здесь и сегодня перемалывают зерно в муку.

16:30–17:00 — переезд в Баня-Луку и завершение поездки

Приключение заканчивается в Баня-Луке — без возвращения в Сараево. Вы исследуете столицу Республики Сербской самостоятельно.

В пути мы с вами:

обсудим обычаи жителей Боснии и Герцеговины, географию и территориальное устройство страны

выясним, почему не все чевапы одинаковы не только на вид, но и на вкус

познакомимся с боснийской архитектурой и историей

поймём, что 300 километров пешком — не помеха, если есть цель основать государство

Организационные детали