Королевский Яйце и город визирей Травник - из Сараево
Путешествие в самое сердце Боснийского королевства
11 авг в 09:00
12 авг в 11:00
€356 за всё до 3 чел.
Из Сараево в Неум: трансфер-экскурсия на Адриатическое море
Дорога на пляж с остановками в мозаичном Монстаре, средневековом Почителе и у водопада Кравица
11 авг в 16:00
12 авг в 11:00
€488 за всё до 3 чел.
В Мостар - из Сараево
Прокатиться по самой красивой дороге Боснии, побывать в гостях у дервишей и зайти в мечеть 17 века
12 авг в 11:00
13 авг в 14:00
€321 за всё до 3 чел.
