Представьте путешествие, в котором вам не нужно ни о чём беспокоиться. Только вы и красота вокруг. Каждый поворот пути продуман, а лучшие мгновения останутся с вами — в профессиональных фотографиях. Такой и будет наша поездка в Мостар. От вокзала в Сараево до возвращения обратно — я наполню весь день эстетикой, гармонией и яркими впечатлениями.

Описание фото-прогулки

Утро (7:00)

Встречаемся на центральном ж/д вокзале Сараево. Это не просто точка сбора, а место с историей — отсюда и начнётся наша фотохроника.

Дорога в Мостар как часть приключения (7:00–9:00)

В пути по одной из самых живописных железных дорог Европы время пролетит незаметно: вы будете любоваться горными пейзажами за окном, мы пообщаемся, а я поделюсь историями о местах, которые проезжаем.

День в Мостаре (9:00–13:00)

По прибытии нас ждёт неспешная, но насыщенная фотопрогулка. Мы увидим:

легендарный Старый мост — визитную карточку страны

ютные мостовые улочки и скрытые от глаз дворики

колоритные лавки ремесленников и уединённые уголки

Прогулка будет лёгкой, с фокусом на атмосферу и удачные кадры.

Обед (13:00–15:00)

Устроим перерыв в аутентичном ресторане, чтобы попробовать настоящую боснийскую кухню.

Вечер: возвращение с впечатлениями (17:00–19:00)

Наполненные эмоциями, мы снова сядем в поезд до Сараево. В пути можно будет отдохнуть, обсудить увиденное и с предвкушением пересмотреть некоторые кадры дня.

На следующий день после поездки вы получите все удачные кадры, а через 5 дней я отправлю вам 25 лучших фото в авторской обработке (фото для обработки вы сможете выбрать самостоятельно).

Если захотите, я могу создать для вас короткое видео в вертикальном формате для соцсетей. Это бесплатная услуга, но необходимо будет предупредить о желании получить ролик перед началом поездки.

