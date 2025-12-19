Из Сараево в Мостар на поезде: авторский фотомаршрут
Побывать в живописных местах и получить профессиональные репортажные снимки
Представьте путешествие, в котором вам не нужно ни о чём беспокоиться. Только вы и красота вокруг. Каждый поворот пути продуман, а лучшие мгновения останутся с вами — в профессиональных фотографиях. Такой и будет наша поездка в Мостар.
От вокзала в Сараево до возвращения обратно — я наполню весь день эстетикой, гармонией и яркими впечатлениями.
Описание фото-прогулки
Утро (7:00)
Встречаемся на центральном ж/д вокзале Сараево. Это не просто точка сбора, а место с историей — отсюда и начнётся наша фотохроника.
Дорога в Мостар как часть приключения (7:00–9:00)
В пути по одной из самых живописных железных дорог Европы время пролетит незаметно: вы будете любоваться горными пейзажами за окном, мы пообщаемся, а я поделюсь историями о местах, которые проезжаем.
День в Мостаре (9:00–13:00)
По прибытии нас ждёт неспешная, но насыщенная фотопрогулка. Мы увидим:
легендарный Старый мост — визитную карточку страны
ютные мостовые улочки и скрытые от глаз дворики
колоритные лавки ремесленников и уединённые уголки
Прогулка будет лёгкой, с фокусом на атмосферу и удачные кадры.
Обед (13:00–15:00)
Устроим перерыв в аутентичном ресторане, чтобы попробовать настоящую боснийскую кухню.
Вечер: возвращение с впечатлениями (17:00–19:00)
Наполненные эмоциями, мы снова сядем в поезд до Сараево. В пути можно будет отдохнуть, обсудить увиденное и с предвкушением пересмотреть некоторые кадры дня.
На следующий день после поездки вы получите все удачные кадры, а через 5 дней я отправлю вам 25 лучших фото в авторской обработке (фото для обработки вы сможете выбрать самостоятельно).
Если захотите, я могу создать для вас короткое видео в вертикальном формате для соцсетей. Это бесплатная услуга, но необходимо будет предупредить о желании получить ролик перед началом поездки.
Организационные детали
Снимаю фото на камеру Sony Alpha a7 III, видео — на IPhone Pro Max
Билеты на поезд из Сараево в Мостар и обратно (€12 за каждого) не входят в стоимость
Обед в Мостаре оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около ж/д вокзала Сараево
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влада — ваш гид в Сараево
Провела экскурсии для 143 туристов
Я фотограф, влюблённый в Боснию и Герцеговину! Приехала в эту страну несколько лет назад и осталась здесь, очарованная её многослойной культурой, невероятной природой и ритмом жизни.
Занимаюсь контент-съёмкой для местных проектов, исследую культуру и создаю авторские маршруты, которые открывают Боснию с неожиданной стороны.
Я покажу вам ту Боснию, в которую влюбилась сама — нетуристическую, глубокую и невероятно фотогеничную!