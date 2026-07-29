Предлагаю вам попробовать сёрфинг в Рио: провести 1,5 часа у океана и увидеть другую сторону города — более спортивную. Вас научат уверенно держаться на воде, седлать волну, правильно падать и не поддаваться панике. Занятие проходит в Барра-да-Тижука — современной части Рио с длинными пляжами. Этот район часто называют бразильским Майами — и вы не удивитесь почему.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы займётесь сёрфингом в океане с сертифицированным инструктором и основателем сёрф-школы, который всегда будет держать вас в зоне видимости.

Перед заходом в воду вам покажут базовые техники, объяснят, как работать с доской и чувствовать себя увереннее на воде. А также что делать при падении/панике.

Занятие подходит даже для тех, кто никогда не пробовал оседлать волну.

Организационные детали