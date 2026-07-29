Предлагаю вам попробовать сёрфинг в Рио: провести 1,5 часа у океана и увидеть другую сторону города — более спортивную. Вас научат уверенно держаться на воде, седлать волну, правильно падать и не поддаваться панике. Занятие проходит в Барра-да-Тижука — современной части Рио с длинными пляжами. Этот район часто называют бразильским Майами — и вы не удивитесь почему.
Описание экскурсии
Вы займётесь сёрфингом в океане с сертифицированным инструктором и основателем сёрф-школы, который всегда будет держать вас в зоне видимости.
Перед заходом в воду вам покажут базовые техники, объяснят, как работать с доской и чувствовать себя увереннее на воде. А также что делать при падении/панике.
Занятие подходит даже для тех, кто никогда не пробовал оседлать волну.
Организационные детали
- Катаемся в районе Барра-да-Тижука, около 30 мин от Копакабаны. Добраться можно на такси/Uber или при необходимости заказать трансфер — детали в переписке
- В стоимость включено: занятие с сертифицированным инструктором, сёрф-оборудование, сопровождение в воде
- Катания проводятся только при безопасных погодных условиях. При сильных волнах или плохой погоде время может быть изменено или перенесено из соображений безопасности
- Питание не включено, но после занятия можно вкусно перекусить в районе Барры — здесь много хороших кафе, ресторанов и пляжных киосков у океана
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мне кажется, выбор гида — это всегда больше, чем просто выбор экскурсии. Это выбор и человека, в компании которого вы проведёте целый день в незнакомом месте, и настроения, которое у
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