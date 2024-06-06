1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: У ст. метро Синеладния
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
К символу Рио через леса и фавелы: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия к статуе Христа-Искупителя через лес Тижука, Санта-Терезу и пляжи Рио. Откройте для себя скрытые уголки города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Рио: Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро: статуя Христа, богемный район Санта-Тереза, лес Тижука и освежающий водопад Духов ждут вас
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
€63 за человека
Индивидуальная
3 часа
Другой Рио: прогулка по фавеле Санта Марта
Рио-де-Жанейро удивляет своей многогранностью. Фавела Санта Марта откроет вам совершенно иной мир, полный красок, истории и уникальных видов на город
Начало: На Praça Corumba, Botafogo
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самые красочные места Рио за полдня
В Рио множество красивых панорамных площадок, выбраны семь самых-самых! Поднимитесь на крепость Дуке-ди-Кашиас, увидите статую Христа и гору Сахарная голова
Начало: В районе Леме
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Курс настоящего кариоки: индивидуальная экскурсия в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Сегодня в 17:30
Завтра в 16:00
€90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Фавелы Рио-де-Жанейро: индивидуальная экскурсия по Видигалу и Санта Марта
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Маленькая Африка: индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро
Познакомьтесь с афробразильской культурой и историей Рио-де-Жанейро. Узнайте о религиях, традициях и боевых искусствах, прогуливаясь по значимым местам города
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
Индивидуальная экскурсия по западному Рио-де-Жанейро: дикие пляжи, природные красоты и лучшие виды на побережье
Начало: У вашего отеля или по договоренности
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€225 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Завтрак на вершине «Педра Бонита» в Рио-де-Жанейро
Покорите вершину «Педра Бонита» в Рио-де-Жанейро! Легкий подъем, потрясающие виды и завтрак на высоте 800 метров ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 07:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Покорение горы Сахарная голова в Рио-де-Жанейро
Пеший подъем на Сахарную голову в Рио-де-Жанейро. Насладитесь видами города, посетите Красный пляж и узнайте историю необычного названия горы
Начало: На Praia Vermelha, Urca
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€105 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Педра-ду-Телеграфо: оптический обман, который взрывает соцсети
Гора Педра-ду-Телеграфо в Рио-де-Жанейро привлекает туристов со всего мира. Подъём займёт 40-50 минут, а на вершине вас ждёт знаменитая скала для эффектных фото
Начало: Копакабана, СТ.М. Cardeal Alcoverde
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€145 за всё до 3 чел.
Билеты
1.5 часа
Экскурсия «Мир бразильского карнавала» в Рио-де-Жанейро
Погрузитесь в атмосферу бразильского карнавала! Узнайте историю школы самбы, загляните за кулисы и примерьте костюмы. Участвуйте в мастер-классе самбы
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
€50 за билет
Индивидуальная
3 часа
Уникальный гастрономический мастер-класс в Рио-де-Жанейро: фейжуада
Погрузитесь в атмосферу бразильской кухни, научитесь готовить фейжуаду и кайпиринью, наслаждаясь видами Рио-де-Жанейро с веранды гостеприимной семьи
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от €300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€235 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два брата: подъём на смотровую с легендарными видами
Поднимитесь на вершину горы Два брата в Рио-де-Жанейро и насладитесь панорамными видами на Тижука, фавелы и Ипанему. Узнайте интересные истории и факты
Начало: У отеля Shalimar
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гора Коштау: лёгкий треккинг с фантастическими видами
Гора Коштау - это не только лёгкий треккинг, но и возможность насладиться потрясающими видами на Рио и Атлантический океан. Завершите день на пляже Итакоатиара
Начало: На Barcas Praça XV
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€135 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
Сегодня в 17:30
Завтра в 12:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Рио: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Рио-де-Жанейро: выбирайте между центральной зоной с архитектурными памятниками и хайкингом или Южной зоной с природой и пляжами
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лёгкий хайкинг на вершину горы Педра-Бонита в Рио-де-Жанейро
Прогулка по национальному парку Тижука: поднимитесь на Педра-Бонита и полюбуйтесь видами Рио с высоты 700 метров
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Росинья: увидеть настоящий Рио
Погрузитесь в жизнь настоящего Рио-де-Жанейро, посетив Росинью. Узнайте её историю, полюбуйтесь панорамами и насладитесь закатом с видом на океан
Начало: У метро São Conrado
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил6 июня 2024Очень понравилось и предварительное и фактическое общение с Ниной и Леандро. Предварительно неделю задавал вопросы, т. к. были в Рио
- ККсюша3 июня 2024В экскурсию по нашей просьбе мы включили несколько интересных для меня мест, которых не было в изначальной программе. Цену от
- ЕЕкатерина28 мая 2024Наконец-то собралась, чтобы написать отзыв) Начну с того, что прежде чем забронировать экскурсию, я задавала вопросы Нине за несколько месяцев до
- ААлена22 мая 2024Провела чудесные 4 часа с Ниной и ее супругом Леандро, прошлись по центру города по маршруту экскурсии, получила много интересной и полезной информации, без занудного перечисления фактов, которые можно и в интернете взять. Рекомендую!
- aalona20 мая 2024Это вторая наша экскурсия с Ниной (до того были с Ниной на экскурсии по центру, нам так понравилось, что незапланированно
- ДДенис4 мая 2024Отличная экскурсия по фавелам, большое спасибо Оксане. Рассказала много интересного, походили по улочкам, посетили детскую музыкальную школу, зашли домой к местным жителям.
- ООксана27 апреля 2024Очень рада, что попала на экскурсию в фавелу Санта-Марта с гидом Оксаной! Программа очень интересная. Мы поднялись вверх на колоритном
- ВВладимир26 апреля 2024Мы очень рады, что нам посчастливилось найти Артура в качестве гида в Рио. Он помог нам увидеть этот город с
- ЕЕлена22 апреля 2024Все отлично, экскурсовод Оксана просто бесподобна. Спасибо ей за отличную экскурсию
- ООксана15 апреля 2024Отличный гид, нам все понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро в категории «Можно с детьми»
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