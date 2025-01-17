Ощутите лёгкость бытия, поднимаясь над Рио-де-Жанейро на вертолёте. Опытные пилоты обеспечат комфорт и безопасность, а вы насладитесь гармонией города, гор и океана. Полёт включает облёт статуи Христа-Искупителя и проходит по
6 причин купить эту экскурсию
- 🚁 Незабываемые виды на Рио
- 👨✈️ Опытные пилоты
- 🏖️ Обзор пляжей и гор
- 🗿 Облёт статуи Христа
- 👶 Бесплатно для детей до 3 лет
- 📅 Помощь в выборе даты
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Статуя Христа-Искупителя
- Пляж Леблон
- Пляж Ипанема
- Ботанический сад
Описание экскурсии
Наши полёты — самые протяжённые в Рио — 80–85 км. Каждое путешествие длится 30 минут и обязательно включает облёт статуи Христа-Искупителя. Место старта — аэродром Рикрейо или Барра-да-Тижука.
Вы совершите обзорный полёт по маршруту: пляжи Резерва — пляжи Барра-да-Тижука — гора Педра-да-Гавеа — гора Педра Бонита — фавела Росинья — пляж Леблон — пляж Ипанема — Арпоадор — озеро Лагоа — ипподром — ботанический сад — лес Тижука — статуя Христа-Искупителя. И по пляжной линии вернётесь на аэродром.
Организационные детали
- За штурвалом будет опытный англоговорящий пилот лицензированной компании
- Возможно увеличение количества участников с доплатой:
3 человека — $615
4 человека — $830
5 человек — $1050
- Полёты приватные (своей компанией) и проходят на вертолётах Robinson R44, R66 для 1–3 человек или Esquilo AS350 для 4–5 человек
- Я проконсультирую вас по поводу всех деталей полёта на русском языке и при необходимости помогу выбрать день путешествия с учётом прогноза погоды
- Дети до 3 лет могут принять участие в полёте бесплатно на коленях у взрослого
- В цену входит страховка
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На аэродроме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — Организатор в Рио-де-Жанейро
Провела экскурсии для 19 туристов
Более пяти лет целенаправленно работаю со всеми видами полётов в Рио-де-Жанейро: парапланы, дельтапланы, парашюты, вертолёты (открытые и закрытые). Будучи пилотом, с точностью расскажу о погоде, подскажу, на какой день лучше забронировать ваш полёт, и помогу с переносами по вашей инициативе. Также организую поездки к природному чуду — впечатляющим водопадам Игуасу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
17 янв 2025
Это обязательная экскурсия, друзья! Лучший вид на Рио, статую Христа и восторг от вида с высоты птичьего полета!
Все прошло четко.
Я благодарна, что меня заранее предупредили о погоде и мы перенесли
Все прошло четко.
Я благодарна, что меня заранее предупредили о погоде и мы перенесли
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