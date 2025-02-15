Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, где природа и история переплетаются в уникальной экскурсии. Прогулка по лесу Тижука, самому большому в городской черте, подарит свежесть водопада Орту. Парк Лаже удивит историей любви, воплощённой в архитектуре. Лагуна Родригу-ди-Фрейтас, природное «сердце» города, раскроет свои тайны, включая олимпийское прошлое. Подходит для активных путешественников от 12 лет, готовых к лёгким физическим нагрузкам

Описание экскурсии

Сказочный лес Тижука и водопад Орту

В Рио за природой далеко ехать не нужно. В его центре находится огромный национальный парк Тижука — самый большой лесной массив на планете в городской черте. Мы пройдём по живописной лесной тропе к водопаду и освежимся в его прохладе.

Лаже — парк, воспевающий любовь

Пока мы будем гулять по тропинкам вдоль водоёмов, я поделюсь с вами историей большой любви — как один из владельцев парка, предприниматель Энрике Лаже, построил для своей возлюбленной, оперной дивы Габриэлы Бесанзони, прекрасную виллу прямо у подножия горы Корковаду.

Лагуна Родриго-ди-Фрейтас, или Лагоа, — природное «сердце» Рио

Мы пройдём вдоль берега легендарной лагуны — естественного озера в южной части города. «Сердцем» Рио её прозвали из-за необычной формы. Расскажу вам о прошлом Лагоа — как в 2016 году она стала олимпийским объектом и какой высоты ёлку устанавливали здесь на Рождество. Если захотите, можем сместить время экскурсии и встретить тут один из самых красивых закатов в Рио.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсию рекомендую:

путешественникам со средним уровнем физической подготовки

не имеющим медицинских противопоказаний для интенсивных пеших прогулок

готовым преодолеть небольшие трудности по дороге к водопаду — самый сложный участок подъёма займёт 15–20 минут

лицам от 12 лет и старше

Я обязательно подстроюсь под ваш ритм и помогу на маршруте, если это будет необходимо.

Организационные детали