Лагуна Родригу-ди-Фрейтас, природное «сердце» города, раскроет свои тайны, включая олимпийское прошлое. Подходит для активных путешественников от 12 лет, готовых к лёгким физическим нагрузкам
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по лесу Тижука
- 💧 Освежение у водопада Орту
- 🏞️ История любви в парке Лаже
- 🌅 Закат у лагуны Лагоа
- 👟 Подходит для активных путешественников
Что можно увидеть
- Тижука
- Парк Лаже
- Лагуна Родригу-ди-Фрейтас
Описание экскурсии
Сказочный лес Тижука и водопад Орту
В Рио за природой далеко ехать не нужно. В его центре находится огромный национальный парк Тижука — самый большой лесной массив на планете в городской черте. Мы пройдём по живописной лесной тропе к водопаду и освежимся в его прохладе.
Лаже — парк, воспевающий любовь
Пока мы будем гулять по тропинкам вдоль водоёмов, я поделюсь с вами историей большой любви — как один из владельцев парка, предприниматель Энрике Лаже, построил для своей возлюбленной, оперной дивы Габриэлы Бесанзони, прекрасную виллу прямо у подножия горы Корковаду.
Лагуна Родриго-ди-Фрейтас, или Лагоа, — природное «сердце» Рио
Мы пройдём вдоль берега легендарной лагуны — естественного озера в южной части города. «Сердцем» Рио её прозвали из-за необычной формы. Расскажу вам о прошлом Лагоа — как в 2016 году она стала олимпийским объектом и какой высоты ёлку устанавливали здесь на Рождество. Если захотите, можем сместить время экскурсии и встретить тут один из самых красивых закатов в Рио.
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсию рекомендую:
- путешественникам со средним уровнем физической подготовки
- не имеющим медицинских противопоказаний для интенсивных пеших прогулок
- готовым преодолеть небольшие трудности по дороге к водопаду — самый сложный участок подъёма займёт 15–20 минут
- лицам от 12 лет и старше
Я обязательно подстроюсь под ваш ритм и помогу на маршруте, если это будет необходимо.
Организационные детали
- Оставшуюся часть стоимости можно оплатить на месте только наличными в бразильских реалах по курсу Google на день проведения экскурсии
- Проезд на метро/такси до места начала экскурсии, а также еда и напитки оплачиваются отдельно