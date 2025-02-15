Природные жемчужины Рио

Погрузитесь в атмосферу Рио: лес Тижука, водопад Орту и лагуна Родригу-ди-Фрейтас ждут вас в увлекательном путешествии
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, где природа и история переплетаются в уникальной экскурсии. Прогулка по лесу Тижука, самому большому в городской черте, подарит свежесть водопада Орту. Парк Лаже удивит историей любви, воплощённой в архитектуре.

Лагуна Родригу-ди-Фрейтас, природное «сердце» города, раскроет свои тайны, включая олимпийское прошлое. Подходит для активных путешественников от 12 лет, готовых к лёгким физическим нагрузкам

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Прогулка по лесу Тижука
  • 💧 Освежение у водопада Орту
  • 🏞️ История любви в парке Лаже
  • 🌅 Закат у лагуны Лагоа
  • 👟 Подходит для активных путешественников
Природные жемчужины Рио
Природные жемчужины Рио
Природные жемчужины Рио
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:30

Что можно увидеть

  • Тижука
  • Парк Лаже
  • Лагуна Родригу-ди-Фрейтас

Описание экскурсии

Сказочный лес Тижука и водопад Орту

В Рио за природой далеко ехать не нужно. В его центре находится огромный национальный парк Тижука — самый большой лесной массив на планете в городской черте. Мы пройдём по живописной лесной тропе к водопаду и освежимся в его прохладе.

Лаже — парк, воспевающий любовь

Пока мы будем гулять по тропинкам вдоль водоёмов, я поделюсь с вами историей большой любви — как один из владельцев парка, предприниматель Энрике Лаже, построил для своей возлюбленной, оперной дивы Габриэлы Бесанзони, прекрасную виллу прямо у подножия горы Корковаду.

Лагуна Родриго-ди-Фрейтас, или Лагоа, — природное «сердце» Рио

Мы пройдём вдоль берега легендарной лагуны — естественного озера в южной части города. «Сердцем» Рио её прозвали из-за необычной формы. Расскажу вам о прошлом Лагоа — как в 2016 году она стала олимпийским объектом и какой высоты ёлку устанавливали здесь на Рождество. Если захотите, можем сместить время экскурсии и встретить тут один из самых красивых закатов в Рио.

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсию рекомендую:

  • путешественникам со средним уровнем физической подготовки
  • не имеющим медицинских противопоказаний для интенсивных пеших прогулок
  • готовым преодолеть небольшие трудности по дороге к водопаду — самый сложный участок подъёма займёт 15–20 минут
  • лицам от 12 лет и старше

Я обязательно подстроюсь под ваш ритм и помогу на маршруте, если это будет необходимо.

Организационные детали

  • Оставшуюся часть стоимости можно оплатить на месте только наличными в бразильских реалах по курсу Google на день проведения экскурсии
  • Проезд на метро/такси до места начала экскурсии, а также еда и напитки оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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