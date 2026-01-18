Индивидуальная
до 20 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Окунитесь в атмосферу настоящего Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по знаменитой фавеле Видигал и узнавая её историю изнутри
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
от $179 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
от $120 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Над Рио-де-Жанейро на вертолёте
Насладиться Рио, лазурным океаном и бразильским Атлантическим лесом с ракурса Христа-Искупителя
Начало: На аэродроме
20 янв в 09:30
21 янв в 08:30
$623 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический мастер-класс в лесной коммуне - из Рио-де-Жанейро
Уехать в лес Тижука, чтобы постичь мастерство приготовления традиционных бразильских блюд
20 янв в 09:00
21 янв в 08:00
от $329 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: У ст. метро Синеладния
30 мар в 08:30
31 мар в 08:30
от $150 за всё до 10 чел.
