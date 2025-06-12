Мои заказы

Рио сквозь века

Почувствуйте дух Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по его историческим местам. Узнайте о ключевых событиях и культурных достопримечательностях города
Экскурсия «Рио сквозь века» предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей Рио-де-Жанейро.

Участники посетят Площадь 15 ноября, где вершились судьбы страны, и насладятся архитектурой Церкви Носса-Сеньора-ду-Карму-да-Антига-Се.

Также в программе посещение Кафедрального собора Сан-Себастьяна и Португальской королевской библиотеки. Прогулка по Арке Телеш и Акведуку Кариока завершит путешествие по культурным вехам города
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю Рио
  • 🏛 Посещение знаковых мест
  • ☕ Наслаждение местными сладостями
  • 🎨 Увидеть уличное искусство
  • 🏞 Прогулка по историческим районам

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Рио-де-Жанейро и участия в экскурсиях - это период с мая по октябрь. В это время в городе проходят различные культурные мероприятия, а также меньше туристов, что позволяет насладиться достопримечательностями в более спокойной обстановке.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Рио сквозь века© Женя и Яна
Рио сквозь века© Женя и Яна
Рио сквозь века© Женя и Яна
Ближайшие даты:
14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Площадь 15 ноября
  • Церковь Носса-Сеньора-ду-Карму-да-Антига-Се
  • Confeitaria Colombo
  • Кафедральный собор Сан-Себастьяна
  • Португальская королевская библиотека
  • Церковь Канделария
  • Монастырь Святого Бенедикта
  • Арка Телеш
  • Акведук Кариока
  • Лестница Селарона

Описание экскурсии

Королевское наследие

Площадь 15 ноября — колыбель Рио и свидетель ключевых исторических событий, от прибытия португальской королевской семьи до провозглашения независимости Бразилии. Посмотрим на императорский дворец и представим, как в нём вершились судьбы целой эпохи.

Церковь Носса-Сеньора-ду-Карму-да-Антига-Се — бывший кафедральный собор, жемчужина колониальной архитектуры. Полюбуемся фасадом и поговорим о роли церкви в жизни города на протяжении веков.

Confeitaria Colombo — историческая кондитерской с интерьером в стиле ар-нуво. Насладимся ароматным бразильским кофе и попробуем местные сладости (по желанию, в будние дни).

Духовность и знания

Кафедральный собор Сан-Себастьяна — современный символ Рио. Обсудим его необычный дизайн и религиозную составляющую современного города.

Португальская королевская библиотека — храм знаний и книжных сокровищ. Рассмотрим великолепный интерьер библиотеки и поговорим о её богатой истории (будние дни).

Церковь Канделария — шедевр барочной архитектуры. Расскажем вам легенды, связанные с этим местом.

Монастырь Святого Бенедикта — оазис спокойствия и духовности. Погрузимся в атмосферу монастырской жизни.

Арки, акведук и уличное искусство

Арка Телеш — узкая улочка с колоритной колониальной архитектурой, откуда мы начнем знакомство с районом Лапа.

Акведук Кариока — монументальное сооружение, ставшее символом Рио. Пройдём под его величественными арками и поговорим об истории акведука, когда-то снабжавшего город водой.

Лестница Селарона. Полюбуемся её яркой мозаикой и увидим, как творчество одного человека способно преобразить городской пейзаж.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены расходы на еду и напитки (по желанию)
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду только наличными в бразильских реалах по курсу на день проведения экскурсии
  • Экскурсии мы проводим как вместе, так и по отдельности

По желанию можем внести изменения в маршрут: например, добавить осмотр района Санта-Тереза и проезд на жёлтом трамвайчике (дополнительно оплачивается 20 реалов с чел.), посещение мурала «Этносы», Музея будущего и площади Мауа.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От удобного вам места
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя и Яна
Женя и Яна — ваш гид в Рио-де-Жанейро
Мы — семейная пара, влюблённая в Рио-де-Жанейро и готовая поделиться этой любовью с вами! Живём в этом удивительном городе с 2020 года и за это время успели исследовать его вдоль
читать дальше

и поперёк, открывая всё новые и новые удивительные места. Самое главное — все наши маршруты проверены лично, вместе с детьми! Поэтому мы точно знаем, как сделать экскурсию интересной и комфортной для путешественников любого возраста. С нами вы увидите город глазами местных жителей, почувствуете его ритм и атмосферу, узнаете много интересного о его истории и культуре. Организацию поездки по Бразилии возьмём на себя — вам останется только взять паспорт и хорошее настроение. Мы уверены: это станет одним из самых ярких воспоминаний о вашем путешествии в Рио-де-Жанейро!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
2
4
3
2
1
Е
Екатерина
12 июн 2025
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Евгению за прекрасную экскурсию по Рио-де-Жанейро!
Евгений прекрасно ориентировался в городе, знал все интересные факты и исторические подробности. Его рассказ был настолько увлекательным, что время
читать дальше

пролетело незаметно. Он с лёгкостью переключался между историческими фактами и современными реалиями, делая экскурсию максимально информативной и интересной.
Благодаря его рекомендациям мы смогли не только увидеть основные достопримечательности, но и открыть для себя места, скрытые от многолюдных групп туристов города.
Однозначно рекомендую этого экскурсовода всем, кто хочет по-настоящему влюбиться в Рио! Его профессионализм и искренняя любовь к городу создают неповторимую атмосферу и делают путешествие незабываемым. Отдельное спасибо за фотографии. С благодарностью Сергей и Екатерина.

Л
Любовь
15 мая 2025
Благодарим за экскурсию! Информация была не перегруженной, а темп – комфортным. Особенно запомнились живые истории о городе и неочевидные детали, которые сделали прогулку по-настоящему увлекательной.

Входит в следующие категории Рио-де-Жанейро

