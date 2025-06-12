Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Рио-де-Жанейро и участия в экскурсиях - это период с мая по октябрь. В это время в городе проходят различные культурные мероприятия, а также меньше туристов, что позволяет насладиться достопримечательностями в более спокойной обстановке.

Экскурсия «Рио сквозь века» предлагает уникальную возможность познакомиться с богатой историей Рио-де-Жанейро. Участники посетят Площадь 15 ноября, где вершились судьбы страны, и насладятся архитектурой Церкви Носса-Сеньора-ду-Карму-да-Антига-Се. Также в программе посещение Кафедрального собора Сан-Себастьяна и Португальской королевской библиотеки. Прогулка по Арке Телеш и Акведуку Кариока завершит путешествие по культурным вехам города

Женя и Яна Ваш гид в Рио-де-Жанейро

Королевское наследие

Площадь 15 ноября — колыбель Рио и свидетель ключевых исторических событий, от прибытия португальской королевской семьи до провозглашения независимости Бразилии. Посмотрим на императорский дворец и представим, как в нём вершились судьбы целой эпохи.

Церковь Носса-Сеньора-ду-Карму-да-Антига-Се — бывший кафедральный собор, жемчужина колониальной архитектуры. Полюбуемся фасадом и поговорим о роли церкви в жизни города на протяжении веков.

Confeitaria Colombo — историческая кондитерской с интерьером в стиле ар-нуво. Насладимся ароматным бразильским кофе и попробуем местные сладости (по желанию, в будние дни).

Духовность и знания

Кафедральный собор Сан-Себастьяна — современный символ Рио. Обсудим его необычный дизайн и религиозную составляющую современного города.

Португальская королевская библиотека — храм знаний и книжных сокровищ. Рассмотрим великолепный интерьер библиотеки и поговорим о её богатой истории (будние дни).

Церковь Канделария — шедевр барочной архитектуры. Расскажем вам легенды, связанные с этим местом.

Монастырь Святого Бенедикта — оазис спокойствия и духовности. Погрузимся в атмосферу монастырской жизни.

Арки, акведук и уличное искусство

Арка Телеш — узкая улочка с колоритной колониальной архитектурой, откуда мы начнем знакомство с районом Лапа.

Акведук Кариока — монументальное сооружение, ставшее символом Рио. Пройдём под его величественными арками и поговорим об истории акведука, когда-то снабжавшего город водой.

Лестница Селарона. Полюбуемся её яркой мозаикой и увидим, как творчество одного человека способно преобразить городской пейзаж.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены расходы на еду и напитки (по желанию)

Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду только наличными в бразильских реалах по курсу на день проведения экскурсии

Экскурсии мы проводим как вместе, так и по отдельности

По желанию можем внести изменения в маршрут: например, добавить осмотр района Санта-Тереза и проезд на жёлтом трамвайчике (дополнительно оплачивается 20 реалов с чел.), посещение мурала «Этносы», Музея будущего и площади Мауа.