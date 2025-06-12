Участники посетят Площадь 15 ноября, где вершились судьбы страны, и насладятся архитектурой Церкви Носса-Сеньора-ду-Карму-да-Антига-Се.
Также в программе посещение Кафедрального собора Сан-Себастьяна и Португальской королевской библиотеки. Прогулка по Арке Телеш и Акведуку Кариока завершит путешествие по культурным вехам города
Что можно увидеть
- Площадь 15 ноября
- Церковь Носса-Сеньора-ду-Карму-да-Антига-Се
- Confeitaria Colombo
- Кафедральный собор Сан-Себастьяна
- Португальская королевская библиотека
- Церковь Канделария
- Монастырь Святого Бенедикта
- Арка Телеш
- Акведук Кариока
- Лестница Селарона
Описание экскурсии
Королевское наследие
Площадь 15 ноября — колыбель Рио и свидетель ключевых исторических событий, от прибытия португальской королевской семьи до провозглашения независимости Бразилии. Посмотрим на императорский дворец и представим, как в нём вершились судьбы целой эпохи.
Церковь Носса-Сеньора-ду-Карму-да-Антига-Се — бывший кафедральный собор, жемчужина колониальной архитектуры. Полюбуемся фасадом и поговорим о роли церкви в жизни города на протяжении веков.
Confeitaria Colombo — историческая кондитерской с интерьером в стиле ар-нуво. Насладимся ароматным бразильским кофе и попробуем местные сладости (по желанию, в будние дни).
Духовность и знания
Кафедральный собор Сан-Себастьяна — современный символ Рио. Обсудим его необычный дизайн и религиозную составляющую современного города.
Португальская королевская библиотека — храм знаний и книжных сокровищ. Рассмотрим великолепный интерьер библиотеки и поговорим о её богатой истории (будние дни).
Церковь Канделария — шедевр барочной архитектуры. Расскажем вам легенды, связанные с этим местом.
Монастырь Святого Бенедикта — оазис спокойствия и духовности. Погрузимся в атмосферу монастырской жизни.
Арки, акведук и уличное искусство
Арка Телеш — узкая улочка с колоритной колониальной архитектурой, откуда мы начнем знакомство с районом Лапа.
Акведук Кариока — монументальное сооружение, ставшее символом Рио. Пройдём под его величественными арками и поговорим об истории акведука, когда-то снабжавшего город водой.
Лестница Селарона. Полюбуемся её яркой мозаикой и увидим, как творчество одного человека способно преобразить городской пейзаж.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не включены расходы на еду и напитки (по желанию)
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду только наличными в бразильских реалах по курсу на день проведения экскурсии
- Экскурсии мы проводим как вместе, так и по отдельности
По желанию можем внести изменения в маршрут: например, добавить осмотр района Санта-Тереза и проезд на жёлтом трамвайчике (дополнительно оплачивается 20 реалов с чел.), посещение мурала «Этносы», Музея будущего и площади Мауа.
Выберите удобную дату из расписания
