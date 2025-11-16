Вас ждёт знакомство с уникальными
Описание тура
Организационные детали
Обязательно взять кепку, солнцезащитный крем, очки, купальные принадлежности, лёгкую одежду, шлёпки для душа, индивидуальную аптечку и power-банк для зарядки устройств в море, яхтенные перчатки для защиты рук при работе с верёвками, обувь со светлой подошвой (не оставляет следов на палубе).
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины от шеф-повара. Блюда готовятся из свежих местных продуктов.
Транспорт. Парусный катамаран Lagoon 46.
Возраст участников. 5+.
Виза. Не требуется для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Тур подходит для участников с любым уровнем физической подготовки.
Программа тура по дням
Встреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городу
После прибытия в Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу — трансфер в марину Ангра-дус-Рейса. Пока команда готовит катамаран к выходу, можно выпить кофе или перекусить в ресторане поблизости. Около 17:00 состоится заселение на борт. Вы разложите вещи, пройдёте инструктаж и познакомитесь с основами жизни на судне.
Вечером — ужин-приветствие и прогулка по сияющим огнями улицам города, наполняющая вечер первыми впечатлениями.
Переход до острова Илья Гранде
Сегодня мы начнём наш путь под парусами, и вы пройдёте вводный курс по управлению катамараном. Конечной точкой перехода станет крупнейший остров на маршруте Илья Гранде, где нас встретит знаменитый пляж Лопес Мендес с его мягким песком и бирюзовой водой.
Прогулка по джунглям, водопады, ночь у пристани
После утреннего купания и завтрака отправимся на прогулку сквозь заросли джунглей. Нас ждёт посещение живописных водопадов, а также (по желанию, за дополнительную плату) — остановка на устричной ферме. Ночевать будем у уютной пристани с маленьким рестораном, где можно насладиться ужином в камерной атмосфере.
Переход к тропическому фьорду
Сегодня держим курс к уникальному природному объекту — единственному тропическому фьорду Бразилии Saco do Mamangua. Он расположен в узкой бухте, окружённой горами. Вечером, при свете планктона, мерцающего в воде, эта лагуна станет одним из самых ярких воспоминаний всей поездки.
Сако-де-Мамангуа: треккинг до смотровой, прогулка по городу
Утром поднимемся на смотровую точку Сако-де-Мамангуа: путь пройдёт через джунгли и завершится головокружительным видом на залив. После обеда швартуемся в марине и отправляемся на прогулку по старинному городу, где в былые времена кипела жизнь золотоискателей и бушевали пиратские страсти. Сегодня здесь варят отменный кофе и хранят следы колониального прошлого.
Заливы Ангра-дус-Рейс и рыбацкие деревушки, барбекю на борту
В этот день отправимся в сторону живописных заливов Ангра-дус-Рейс. По пути заглянем в прибрежные рыбацкие деревушки, где познакомимся с местным укладом жизни. Вечером устроим барбекю прямо на борту катамарана и встретим закат в бухте среди песчаного берега и кокосовых деревьев.
День отдыха на воде, возвращение в марину
Это наш последний день на воде. Будем плавать, отдыхать и делиться историями. Возвращаемся в марину, где завершаем маршрут и начинаем строить планы на следующие путешествия.
Завершение тура, отъезд
В 9:00 — высадка на берег и трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3100
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местной каюте
- Трёхразовое питание (продукты и услуги шеф-повара)
- Трансфер до марины и обратно
- Услуги капитана и обучение яхтингу
- Все входные билеты по маршруту
- Стоянки в маринах и топливо (дизель)
Что не входит в цену
- Авиабилеты (рекомендуемый аэропорт - Сан-Паулу Гуарульос им. Андре Франко Монторо)