Мои заказы

По Бразилии на катамаране: путешествие в мини-группе по самым живописным уголкам (всё включено)

Постоять у руля и прогуляться по джунглям, искупаться в водопаде и отдохнуть на знаменитом пляже
В нашем незабываемом приключении мы будем сочетать расслабленный отдых и активные исследования! Вы пройдёте вводный курс по управлению катамараном и сможете попробовать себя в роли капитанов.

Вас ждёт знакомство с уникальными
читать дальше

локациями: от знаменитого пляжа Лопес Мендес на острове Илья Гранде до потрясающего тропического фьорда. Мы пройдёмся по джунглям и заглянем в старинные рыбацкие деревушки, устроим барбекю прямо на борту. Будем любоваться потрясающими закатами и светящимся в воде планктоном.

Поднимемся на смотровую точку Сако-де-Мамангуа и прогуляемся по городу, где в былые времена кипела жизнь золотоискателей и бушевали пиратские страсти.

А в конце тура мы запланировали день отдыха, чтобы вы в полной мере насладились океанскими просторами.

По Бразилии на катамаране: путешествие в мини-группе по самым живописным уголкам (всё включено)
По Бразилии на катамаране: путешествие в мини-группе по самым живописным уголкам (всё включено)
По Бразилии на катамаране: путешествие в мини-группе по самым живописным уголкам (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Обязательно взять кепку, солнцезащитный крем, очки, купальные принадлежности, лёгкую одежду, шлёпки для душа, индивидуальную аптечку и power-банк для зарядки устройств в море, яхтенные перчатки для защиты рук при работе с верёвками, обувь со светлой подошвой (не оставляет следов на палубе).

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины от шеф-повара. Блюда готовятся из свежих местных продуктов.

Транспорт. Парусный катамаран Lagoon 46.

Возраст участников. 5+.

Виза. Не требуется для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Тур подходит для участников с любым уровнем физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городу

После прибытия в Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу — трансфер в марину Ангра-дус-Рейса. Пока команда готовит катамаран к выходу, можно выпить кофе или перекусить в ресторане поблизости. Около 17:00 состоится заселение на борт. Вы разложите вещи, пройдёте инструктаж и познакомитесь с основами жизни на судне.

Вечером — ужин-приветствие и прогулка по сияющим огнями улицам города, наполняющая вечер первыми впечатлениями.

Встреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городуВстреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городуВстреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городуВстреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городуВстреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городуВстреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городуВстреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городуВстреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городуВстреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городуВстреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городуВстреча, трансфер в марину, заселение на борт, ужин-приветствие и прогулка по городу
2 день

Переход до острова Илья Гранде

Сегодня мы начнём наш путь под парусами, и вы пройдёте вводный курс по управлению катамараном. Конечной точкой перехода станет крупнейший остров на маршруте Илья Гранде, где нас встретит знаменитый пляж Лопес Мендес с его мягким песком и бирюзовой водой.

Переход до острова Илья ГрандеПереход до острова Илья ГрандеПереход до острова Илья ГрандеПереход до острова Илья Гранде
3 день

Прогулка по джунглям, водопады, ночь у пристани

После утреннего купания и завтрака отправимся на прогулку сквозь заросли джунглей. Нас ждёт посещение живописных водопадов, а также (по желанию, за дополнительную плату) — остановка на устричной ферме. Ночевать будем у уютной пристани с маленьким рестораном, где можно насладиться ужином в камерной атмосфере.

Прогулка по джунглям, водопады, ночь у пристаниПрогулка по джунглям, водопады, ночь у пристаниПрогулка по джунглям, водопады, ночь у пристани
4 день

Переход к тропическому фьорду

Сегодня держим курс к уникальному природному объекту — единственному тропическому фьорду Бразилии Saco do Mamangua. Он расположен в узкой бухте, окружённой горами. Вечером, при свете планктона, мерцающего в воде, эта лагуна станет одним из самых ярких воспоминаний всей поездки.

Переход к тропическому фьордуПереход к тропическому фьордуПереход к тропическому фьордуПереход к тропическому фьордуПереход к тропическому фьорду
5 день

Сако-де-Мамангуа: треккинг до смотровой, прогулка по городу

Утром поднимемся на смотровую точку Сако-де-Мамангуа: путь пройдёт через джунгли и завершится головокружительным видом на залив. После обеда швартуемся в марине и отправляемся на прогулку по старинному городу, где в былые времена кипела жизнь золотоискателей и бушевали пиратские страсти. Сегодня здесь варят отменный кофе и хранят следы колониального прошлого.

Сако-де-Мамангуа: треккинг до смотровой, прогулка по городуСако-де-Мамангуа: треккинг до смотровой, прогулка по городуСако-де-Мамангуа: треккинг до смотровой, прогулка по городу
6 день

Заливы Ангра-дус-Рейс и рыбацкие деревушки, барбекю на борту

В этот день отправимся в сторону живописных заливов Ангра-дус-Рейс. По пути заглянем в прибрежные рыбацкие деревушки, где познакомимся с местным укладом жизни. Вечером устроим барбекю прямо на борту катамарана и встретим закат в бухте среди песчаного берега и кокосовых деревьев.

Заливы Ангра-дус-Рейс и рыбацкие деревушки, барбекю на бортуЗаливы Ангра-дус-Рейс и рыбацкие деревушки, барбекю на бортуЗаливы Ангра-дус-Рейс и рыбацкие деревушки, барбекю на борту
7 день

День отдыха на воде, возвращение в марину

Это наш последний день на воде. Будем плавать, отдыхать и делиться историями. Возвращаемся в марину, где завершаем маршрут и начинаем строить планы на следующие путешествия.

День отдыха на воде, возвращение в маринуДень отдыха на воде, возвращение в маринуДень отдыха на воде, возвращение в маринуДень отдыха на воде, возвращение в маринуДень отдыха на воде, возвращение в марину
8 день

Завершение тура, отъезд

В 9:00 — высадка на берег и трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€3100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местной каюте
  • Трёхразовое питание (продукты и услуги шеф-повара)
  • Трансфер до марины и обратно
  • Услуги капитана и обучение яхтингу
  • Все входные билеты по маршруту
  • Стоянки в маринах и топливо (дизель)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (рекомендуемый аэропорт - Сан-Паулу Гуарульос им. Андре Франко Монторо)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, до 14:00
Завершение: Ангра-дус-Рейс, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Рио-де-Жанейро
Меня зовут Татьяна, я — мама троих сорванцов, шкипер более 12 лет и организатор проекта полезного яхтинга. Мы организуем незабываемые туры под парусами во всех акваториях мира: от Сейшельских островов
читать дальше

до Гренландии, от Азорских островов до Тайланда. Все наши путешествия продуманы от встречи в аэропорту до выбора мест с лучшими закатами. Каждую команду сопровождает шеф-повар, готовит из локальных продуктов с учётом всех пожеланий гостей. Лодки и катамараны бронируются новые, только с максимальным оснащением. Все гости возвращаются в наши туры не один раз. Это самая высокая оценка для нас! Мы обязательно влюбим вас в паруса, свободу и покажем мир с воды:)

Тур входит в следующие категории Рио-де-Жанейро

Похожие туры из Рио-де-Жанейро

Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Джиппинг
12 дней
3 отзыва
Чудеса Бразилии: Рио и джунгли Амазонии, джипинг в нацпарке «Халапао» и водопады Игуасу
Посмотреть на Игуасу со стороны Бразилии и Аргентины, исследовать Рио и пожить в дикой природе
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, время - по договорённости
26 апр в 14:00
5 окт в 14:00
$3790 за человека
От Рио до Амазонии с кандидатом биологических наук: фауна, мастер-классы, сплав и прогулки
На машине
На яхте
10 дней
От Рио до Амазонии с кандидатом биологических наук: фауна, мастер-классы, сплав и прогулки
Понаблюдать за животными, поучиться стрелять из лука, выйти в океан на яхте и встретиться с племенем
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, 15:55 (прибытие рекомендо...
23 ноя в 15:55
$7950 за человека
От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
12 дней
От Атлантического океана к Тихому: большое путешествие по Бразилии, Аргентине и Чили
Подняться к статуе Христа, съездить к Игуасу, посмотреть танго и изучить 2 столицы
Начало: Аэропорт Рио-де-Жанейро, по времени рейса
6 дек в 10:00
9 янв в 08:00
$4290 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Рио-де-Жанейро
Все туры из Рио-де-Жанейро