Выездные экскурсии из Карловых Вар

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Карловых Варах на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Карловы Вары и град Локет
На машине
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам: исторические колоннады и лечебные источники
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Откройте для себя курортные традиции и исторические тайны
Начало: Ресепшн отеля
1 авг в 08:00
6 авг в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Покупки в Германии - Байройт / Хемнитц, выезд из Карловых Вар
На автобусе
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Покупки в Германии - Байройт / Хемнитц, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: вт,ср,чт,пт в 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 за человека
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
На автобусе
11 отзывов
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: По воскресениям в 8:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 за человека
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар
На автобусе
На теплоходе
9 часов
Водная прогулка
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 апреля 2019
    Карловы Вары и град Локет
    Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
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    знает очень много, в том числе и о чешском пиве:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать. Если поедите с детьми и посетите удивительный Рожденственский домик, в котором всегда праздник, готовьтесь к тому, что детей оттуда за уши не вытащишь:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать, но длительность экскурсии все-равно ограничена. Хотя, наверное, за дополнительную плату (думаю, немаленькую) можно договориться. Но учтите, что у Надежды плотный график, и спортсменкой ее не назовешь. Град Локет - настоящий средневековый замок, было очень интересно. И пивоварня с рестораном "Святой Флориан" рядом - пиво уникальное! Карловы Вары немного разочаровали (были первый раз) - толпы людей (в основном, с постсоветского пространства) напомнили о наших курортах.

Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в июле 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 455. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.46 из 5
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