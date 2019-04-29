10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Карловым Варам: исторические колоннады и лечебные источники
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Карловы Вары и град Локет. Откройте для себя курортные традиции и исторические тайны
Начало: Ресепшн отеля
1 авг в 08:00
6 авг в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Покупки в Германии - Байройт / Хемнитц, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: вт,ср,чт,пт в 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: По воскресениям в 8:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
9 часов
Водная прогулка
Прага вечерняя с ужином на теплоходе, выезд из Карловых Вар
Начало: отель Pavlov
Расписание: Среда в 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€34 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 апреля 2019Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в июле 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 455. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.46 из 5
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