По прибытии в Бамберг вас ожидает пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по городу. Первая, и одна из самых интересных локаций – Старая ратуша (ее называют Ратушей на острове). Самое необычное в ней – расположение. Она находится прямо посреди реки. Архитектура тоже очень своеобразная.

Здание построено в конце XIV века, а в 1461 году существенно перестроено после пожара.

После этого группа направится на Домскую площадь. После вы увидите здание старого Придворного штата (здесь размещались слуги и администрация). Сейчас комплекс занимает исторический музей 🖼 и несколько других экспозиций.

Неподалеку красивейший Императорский собор. Отчет его истории 📖 ведется с XIII века. Здание построено в стиле ранней готики и хорошо известно по путеводителям и фотографиям видов Бамберга.

Также во время экскурсии 🧭 туристы увидят:

Новую резиденцию бамбергских архиепископов;

парк роз;

церковь св. Мартина;

Рыночкную площадь;

дом писателя Э. Гофмана.

После прогулки вы оцените гостеприимство местных жителей во время сытного обеда в старинном франконском ресторане. В программе дегустация местного сорта копченого пива!

После этого в зависимости от дня недели вам может быть предоставлено свободное время, затем группа встречается у скульптуры «Центурион» и отправляется обратно в Карловы Вары.

Программа по средам (без свободного времени):

13:00 – 15:20 – дорога до Бамберга, путевая экскурсия (расстояние около 160 км).

15:30 – 17:30 – экскурсия по Бамбергу, обед и дегустация копченого пива.

17:45 – 21:00 – обратная дорога.

Программа по воскресениям (со свободным временем):