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Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар

5
3 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Немецкий Рим на семи холмах — прекрасный Бамберг, исторический центр которого целиком включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местная архитектура не пострадала во время войны, а улочки сохранили свой средневековый шарм.

В программе экскурсии 🧭 — главные достопримечательности 🏛️, живописные места, легенды и история 📖 города.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €40 за человека

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Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар

Что вы увидите

  • Старая ратуша
  • Домская площадь
  • Императорский собор
  • Новую резиденцию бамбергских архиепископов
  • парк роз
  • церковь св. Мартина
  • Рыночную площадь
  • дом писателя Э. Гофмана
По прибытии в Бамберг вас ожидает пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по городу. Первая, и одна из самых интересных локаций – Старая ратуша (ее называют Ратушей на острове). Самое необычное в ней – расположение. Она находится прямо посреди реки. Архитектура тоже очень своеобразная.
Здание построено в конце XIV века, а в 1461 году существенно перестроено после пожара.
После этого группа направится на Домскую площадь. После вы увидите здание старого Придворного штата (здесь размещались слуги и администрация). Сейчас комплекс занимает исторический музей 🖼 и несколько других экспозиций.
Неподалеку красивейший Императорский собор. Отчет его истории 📖 ведется с XIII века. Здание построено в стиле ранней готики и хорошо известно по путеводителям и фотографиям видов Бамберга.

Также во время экскурсии 🧭 туристы увидят:

  • Новую резиденцию бамбергских архиепископов;
  • парк роз;
  • церковь св. Мартина;
  • Рыночкную площадь;
  • дом писателя Э. Гофмана.
После прогулки вы оцените гостеприимство местных жителей во время сытного обеда в старинном франконском ресторане. В программе дегустация местного сорта копченого пива!
После этого в зависимости от дня недели вам может быть предоставлено свободное время, затем группа встречается у скульптуры «Центурион» и отправляется обратно в Карловы Вары.

Программа по средам (без свободного времени):

  • 13:00 – 15:20 – дорога до Бамберга, путевая экскурсия (расстояние около 160 км).
  • 15:30 – 17:30 – экскурсия по Бамбергу, обед и дегустация копченого пива.
  • 17:45 – 21:00 – обратная дорога.

Программа по воскресениям (со свободным временем):

  • 9:00 – выезд из Карловых Вар и путевая экскурсия по дороге в Бамберг (расстояние около 160 км).
  • Примерное время приезда – 11:20.
  • С 11:20 до 13:00 экскурсия по Бамбергу.
  • С 13:00 по 14:00 обед и дегустация копченого пива.
  • До 15:20 туристам предоставлено свободное время.
  • Примерно 15:30 -18:30 – обратная дорога в Карловы Вары.
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Трансфер
Что не входит
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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3 отзыва оставили туристы

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