По прибытии в Бамберг вас ожидает пешеходная обзорная экскурсия ⛳ по городу. Первая, и одна из самых интересных локаций – Старая ратуша (ее называют Ратушей на острове). Самое необычное в ней – расположение. Она находится прямо посреди реки. Архитектура тоже очень своеобразная.
Здание построено в конце XIV века, а в 1461 году существенно перестроено после пожара.
После этого группа направится на Домскую площадь. После вы увидите здание старого Придворного штата (здесь размещались слуги и администрация). Сейчас комплекс занимает исторический музей 🖼 и несколько других экспозиций.
Неподалеку красивейший Императорский собор. Отчет его истории 📖 ведется с XIII века. Здание построено в стиле ранней готики и хорошо известно по путеводителям и фотографиям видов Бамберга.
Также во время экскурсии 🧭 туристы увидят:
- Новую резиденцию бамбергских архиепископов;
- парк роз;
- церковь св. Мартина;
- Рыночкную площадь;
- дом писателя Э. Гофмана.
После прогулки вы оцените гостеприимство местных жителей во время сытного обеда в старинном франконском ресторане. В программе дегустация местного сорта копченого пива!
После этого в зависимости от дня недели вам может быть предоставлено свободное время, затем группа встречается у скульптуры «Центурион» и отправляется обратно в Карловы Вары.
Программа по средам (без свободного времени):
- 13:00 – 15:20 – дорога до Бамберга, путевая экскурсия (расстояние около 160 км).
- 15:30 – 17:30 – экскурсия по Бамбергу, обед и дегустация копченого пива.
- 17:45 – 21:00 – обратная дорога.
Программа по воскресениям (со свободным временем):
- 9:00 – выезд из Карловых Вар и путевая экскурсия по дороге в Бамберг (расстояние около 160 км).
- Примерное время приезда – 11:20.
- С 11:20 до 13:00 экскурсия по Бамбергу.
- С 13:00 по 14:00 обед и дегустация копченого пива.
- До 15:20 туристам предоставлено свободное время.
- Примерно 15:30 -18:30 – обратная дорога в Карловы Вары.