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Курортный треугольник и ужин "В Скале" из Карловых Вар

4
2 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Вас ждет насыщенное путешествие по чешским курортам — в Франтишковые Лазни и Марианские Лазни.

Эти места известны не только благодаря своим лечебным источникам, но и историческими постройками имперских времен, а также живописными окрестностями.

Помимо курортов, мы заглянем в чешский город 🏙️ с немецкими корнями — Хаб, а на обратном пути поужинаем в необычном ресторане, который расположен в пещере скалы.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €23 за человека

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Курортный треугольник и ужин "В Скале" из Карловых Вар
Курортный треугольник и ужин "В Скале" из Карловых Вар

Что вы увидите

  • город Хеб
  • Франтишковые Лазни
  • Марианские Лазни
  • Ресторан "В скале"
Поездка начинается из Карловых Вар в 13:00. Рекомендуем прийти на 10 – 15 минут раньше.
Первая интересная локация – город 🏙️ Хеб. По современным меркам он совсем крошечный, но обладает своеобразной архитектурой.
Программа тура включает обзорную экскурсию ⛳ по Франтишковым Лазням. Город назвали в честь императора Франца I, который заложил поселение в 1793 году. Место знаменито также первой грязелечебницей современного типа, где медики работали по научным принципам.
Здесь сохранилось множество красивых 🤩 построек имперских времен.
Следующая остановка – Марианские Лазни. Этот курорт занимает второе место по величине в Чехии. В самом городе 40 источников и еще 260 в ближних и дальних окрестностях.
Программа завершается ужином в уникальном ресторане с прекрасной кухней, который называется «В скале» (оплачивается отдельно).
Возвращение в Карловы Вары запланировано на 20:30
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Трансфер
Что не входит
  • Ужин
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Курортный треугольник и ужин "В Скале" из Карловых Вар
Курортный треугольник и ужин "В Скале" из Карловых Вар
Курортный треугольник и ужин "В Скале" из Карловых Вар
Курортный треугольник и ужин "В Скале" из Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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