Поездка начинается из Карловых Вар в 13:00. Рекомендуем прийти на 10 – 15 минут раньше.

Первая интересная локация – город 🏙️ Хеб. По современным меркам он совсем крошечный, но обладает своеобразной архитектурой.

Программа тура включает обзорную экскурсию ⛳ по Франтишковым Лазням. Город назвали в честь императора Франца I, который заложил поселение в 1793 году. Место знаменито также первой грязелечебницей современного типа, где медики работали по научным принципам.

Здесь сохранилось множество красивых 🤩 построек имперских времен.

Следующая остановка – Марианские Лазни. Этот курорт занимает второе место по величине в Чехии. В самом городе 40 источников и еще 260 в ближних и дальних окрестностях.

Программа завершается ужином в уникальном ресторане с прекрасной кухней, который называется «В скале» (оплачивается отдельно).

Возвращение в Карловы Вары запланировано на 20:30