Великий прусский ученый Александр Гумбольт назвал курорт Карловы Вары "бриллиантом в окружении изумрудов". Бриллиант - целебная минеральная вода, а изумруды - Доуповские горы ⛰️ расположившийся среди невысоких холмов, курорт уже седьмое столетие оказывает благотворное влияние на здоровье людей. Большинство посетителей Карловых Вар хотят больше узнать о его истории 📖, методах лечения, о воздействии минеральных источников на организм человека, а также о культурной жизни города. Обо всем этом можно узнать на экскурсии 🧭 часть находится в долине реки Тепла. В эту реку впадает горячий гейзер, а вблизи его расположены другие источники. Издавна существуют методы внешнего воздействия минеральной воды на организм человека и поэтому в городе функционируют санатории, где все желающие проходят процедуры. В Карловых Варах такие санатории называют Лазнями. Каждый санаторий — шедевр архитектуры, особенно Императорские Лазне, со знакомства с которыми начинается экскурсионный маршрут. Рядом расположен великолепный Грант отель 🏨 «Пупп», состоящий из нескольких помпезных, богато украшенных строений. На улице Старая Лоука, улице, которая ведет к Гейзеру, расположены курортные дома, построенные в XVI-XIX веках. В них останавливались композиторы, поэты, художники, писатели, актеры. Многие из этих домов сохранили свою самобытность и старинный вид. После реконструкции улица является карловарским променадом.

С другой стороны реки расположен великолепный театр, созданный великими архитекторами Ф. Фелнером и Г. Гелмером в конце XIX века. Он восхищает своей монументальностью и богатым внутренним интерьером. В театре отдыхающая публика развлекается, как и предписывал врач XVIII века Д. Бехер, называя развлечение методом лечения. К сожалению, колоннада Гейзера сегодня не выглядит как 130 лет тому назад. Это было шикарное строение из чугуна, которое не удалось сохранить, но внутри ее находится бьющееся сердце этого города — Гейзер. Он выбрасывает на поверхность 2000 литров в минуту, в каждом из которых 6 грамм минералов, что составляет около 3 миллионов воды в сутки и 18 тонн минералов. Под землей вода расходится по притокам. Минеральный состав одинаковый, а температура и насыщение кислотами разные. Воду пьют с XVI века, с XVIII-го пьют у источника. Для удобства построены колоннады, поражающие своим изяществом. Передвигаясь от одного источника к другому, можно увидеть Торговую, Мельничную и Садовую колоннады, каждая из которых имеет неповторимый колорит. В городе есть католический собор Святой Магдолены и Чумной столб (стиль барокко), Храмы Петра и Павла, один из которых православный (русское барокко), другой протестантский, старая англиканская церковь ⛪ Святого Луки (неоготический стиль). В городе много домов, построенных в стиле исторического романтизма.

Атмосфера отдыха и покоя, красота окружающей природы, внимательное отношение врачей - составляющие сегодняшнего лечения.