4 отзыва оставили туристы

Вы увидите город 🏙️, в котором лечились и отдыхали короли, главы государств и мировые знаменитости. Основатель знаменитого курорта – чешский король Карл IV.

Карловы Вары знамениты своими источниками минеральных вод и санаториями. Одним из источников в шутку называют ликер «Бехеровка», на местных травах. Многие отели и гостиницы расположены в старинных зданиях, которые уже стали памятниками архитектуры.

Гуляя по городу с нашим гидом, вы увидите следы разных эпох в архитектуре и истории 📖. В разных местах вы встретите памятники великим людям, которые отдыхали, лечились и жили в Карловых Варах.

Также вы посетите обзорные башни в нескольких точках города. Отсюда открывается прекрасный вид на окрестности и Карловы Вары.