4 отзыва оставили туристы

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Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам

5
4 отзыва
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €10 за человека

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Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
Вы увидите город 🏙️, в котором лечились и отдыхали короли, главы государств и мировые знаменитости. Основатель знаменитого курорта – чешский король Карл IV.
Карловы Вары знамениты своими источниками минеральных вод и санаториями. Одним из источников в шутку называют ликер «Бехеровка», на местных травах. Многие отели и гостиницы расположены в старинных зданиях, которые уже стали памятниками архитектуры.
Гуляя по городу с нашим гидом, вы увидите следы разных эпох в архитектуре и истории 📖. В разных местах вы встретите памятники великим людям, которые отдыхали, лечились и жили в Карловых Варах.
Также вы посетите обзорные башни в нескольких точках города. Отсюда открывается прекрасный вид на окрестности и Карловы Вары.
Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
Что не входит
  • Трансфер из отеля к месту встречи на экскурсию и обратно.
  • Питание.
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
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4 отзыва оставили туристы

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