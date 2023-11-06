Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
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Чем за 520 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 520 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В живописной природе на высокой скале гордо возвышается крепость-замок Локет – за свою историю он прошел путь от пограничной заставы - до королевской охотничьей резиденции, от укрепленной крепости - до страшной тюрьмы.
История Локета — это смесь легенд, истории и реальных фактов. Музей хранящий доказательства исторических событий, и передаются из поколения в поколение вот уже 800 лет.
Программа
1. Выезд из Карловых Вар, дорога занимает примерно 30 минут
2. Экскурсия на 30 минут
3. Экскурсия по замку примерно 1 час
4. Обед в Пивовар "Святой Фориан" примерно 2 часа
5. Дорога до Карловых Вар примерно 30 минут
2. Экскурсия на 30 минут
3. Экскурсия по замку примерно 1 час
4. Обед в Пивовар "Святой Фориан" примерно 2 часа
5. Дорога до Карловых Вар примерно 30 минут
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида
- Что не входит
- Входной билет в замок 6 евро /чел
- Входной билет в пивоварню 30 евро/чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 15:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Карловых Варах
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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