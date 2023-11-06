В живописной природе на высокой скале гордо возвышается крепость-замок Локет – за свою историю он прошел путь от пограничной заставы - до королевской охотничьей резиденции, от укрепленной крепости - до страшной тюрьмы.

История Локета — это смесь легенд, истории и реальных фактов. Музей хранящий доказательства исторических событий, и передаются из поколения в поколение вот уже 800 лет.