Экскурсия в столицу Саксонии — прекрасный Дрезден — и в самый старый заповедник Европы — скальный город Саксонская Швейцария. В Дрездене вы осмотрите главные достопримечательности города, а в Саксонской Швейцарии насладитесь невероятными пейзажами.

Описание экскурсии

Погружение в Саксонскую Швейцарию

Что вас ожидает? В Саксонской Швейцарии вы сможете прогуляться по знаменитому мосту над пропастью и насладиться восхитительными пейзажами, где величественная река Эльба встречает скалы, леса и крепости. Откройте для себя укромные саксонские городки и деревни с чистыми улицами, уютными цветами на окнах и ухоженными парками.

Экскурсия по Дрездену

Ваше путешествие продолжится в Дрездене, где вы посетите главные достопримечательности города.

Дрезденская картинная галерея, где хранятся шедевры великих художников, таких как Рафаэль и Рембрандт.

Альбертинум с произведениями Ван-Гога, Пикассо и Матисса.

Знаменитая сокровищница, которая удивит вас своими уникальными экспонатами.

Кулинарные удовольствия

Не упустите возможность попробовать национальные блюда Саксонии, насладиться прекрасным фарфором из Майсена, а также попробовать немецкое пиво и вино. Эти напитки были высоко оценены великими литературными деятелями, такими как Достоевский, Вяземский, Кюхельбере и Жуковский.