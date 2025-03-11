Экскурсия в столицу Саксонии — прекрасный Дрезден — и в самый старый заповедник Европы — скальный город Саксонская Швейцария.
В Дрездене вы осмотрите главные достопримечательности города, а в Саксонской Швейцарии насладитесь невероятными пейзажами.
Описание экскурсии
Погружение в Саксонскую Швейцарию
Что вас ожидает? В Саксонской Швейцарии вы сможете прогуляться по знаменитому мосту над пропастью и насладиться восхитительными пейзажами, где величественная река Эльба встречает скалы, леса и крепости. Откройте для себя укромные саксонские городки и деревни с чистыми улицами, уютными цветами на окнах и ухоженными парками.
Экскурсия по Дрездену
Ваше путешествие продолжится в Дрездене, где вы посетите главные достопримечательности города.
- Дрезденская картинная галерея, где хранятся шедевры великих художников, таких как Рафаэль и Рембрандт.
- Альбертинум с произведениями Ван-Гога, Пикассо и Матисса.
- Знаменитая сокровищница, которая удивит вас своими уникальными экспонатами.
Кулинарные удовольствия
Не упустите возможность попробовать национальные блюда Саксонии, насладиться прекрасным фарфором из Майсена, а также попробовать немецкое пиво и вино. Эти напитки были высоко оценены великими литературными деятелями, такими как Достоевский, Вяземский, Кюхельбере и Жуковский.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дрезден
- Саксония
- Саксонская Швейцария
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь, красные старинные трамваи
Завершение: Вацлавская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Liliya
11 мар 2025
