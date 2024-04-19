Экскурсии в Саксонскую Швейцарию из Праги

Найдено 3 экскурсии в категории «Саксонская Швейцария» в Праге на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В сердце Чешской Швейцарии
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
8 отзывов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Магия Саксонской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Магия Саксонской Швейцарии
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Начало: У рецепции вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    19 апреля 2024
    В сердце Чешской Швейцарии
    Хотим выразить благодарность за суперскую экскурсию. Валера, Вы гид от бога👍 Очень эрудированный, не скучный, интеллектуальный с необычным подходом, все
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    то что нужно современному путешественнику. Редко встречаются такие люди, которые с душой и с хорошим юмором, могут влюбить в природу своей страны. Мы в восторге!!! Валера, не бросайте это дело оно однозначно ваше🤗 Ваши туристы из Эстонии, команда GetLucky😜

  • E
    Elena
    8 апреля 2024
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места
  • М
    Михаил
    3 октября 2023
    Магия Саксонской Швейцарии
    У нас остались прекрасные воспоминания о экскурсии. Надежда - замечательный гид. Все в было на высшем уровне - организация, план поездки,
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    владение материалом и способность донести его до нас в интересной и нескучной форме. Природа саксонской Швейцарии превзошла по красоте все наши ожидания. С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию всем своим друзьям

  • R
    Raimonds
    25 апреля 2023
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    Рекомендуем обязательно взять эту экскурсию, которая Вас поразит. Неимоверная красота плюс очень приятный гид сделают поездку незабываемой.
  • М
    Мила
    23 апреля 2023
    В сердце Чешской Швейцарии
    Поездка замечательная Гид Валерий большой энтузиаст своего дела Отличная организация Восхитительная природа Получили огромное удовольствие и заряд энергии Спасибо Валерий
  • А
    Алла
    15 марта 2023
    Дрезден и Саксонская Швейцария
    понравилось но с погодой не очень
  • В
    Виктория
    7 марта 2023
    Дрезден и Саксонская Швейцария
    В следующее наше посещение обязательно еще раз обратимся за новыми экскурсиями.
  • Л
    Людмила
    20 июля 2022
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    Экскурсия в Саксонскую Швейцарию была истинным подарком! Необыкновенные, сказочные виды, грандиозные строения крепости Кенигштайн - всё поражает! Александр - очень профессиональный, эрудированный гид. Мы получили огромное удовольствие!
  • С
    Светлана
    1 ноября 2019
    Магия Саксонской Швейцарии
    Спасибо за интересную и познавательную экскурсию, новые яркие впечатления и хорошее настроение! Всё было замечательно!
  • А
    Андрей
    14 июля 2019
    Магия Саксонской Швейцарии
    Очень понравилось! Удачно составлен маршрут экскурсии, насыщенно и интересно. Удалось как узнать много нового, так и отдохнуть и полюбоваться великолепными пейзажами. Большое спасибо экскурсоводу - Надежде.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Саксонская Швейцария»

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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Саксонская Швейцария" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 455. Туристы уже оставили гидам 252 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Саксонская Швейцария», 252 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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