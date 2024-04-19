1 чел.
По популярности
Мини-группа
11 часов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Индивидуальная
10 часов
Магия Саксонской Швейцарии
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Начало: У рецепции вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим19 апреля 2024Хотим выразить благодарность за суперскую экскурсию. Валера, Вы гид от бога👍 Очень эрудированный, не скучный, интеллектуальный с необычным подходом, все
- EElena8 апреля 2024Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места
- ММихаил3 октября 2023У нас остались прекрасные воспоминания о экскурсии. Надежда - замечательный гид. Все в было на высшем уровне - организация, план поездки,
- RRaimonds25 апреля 2023Саксонская Швейцария и крепость КёнигштайнРекомендуем обязательно взять эту экскурсию, которая Вас поразит. Неимоверная красота плюс очень приятный гид сделают поездку незабываемой.
- ММила23 апреля 2023Поездка замечательная Гид Валерий большой энтузиаст своего дела Отличная организация Восхитительная природа Получили огромное удовольствие и заряд энергии Спасибо Валерий
- ААлла15 марта 2023Дрезден и Саксонская Швейцарияпонравилось но с погодой не очень
- ВВиктория7 марта 2023Дрезден и Саксонская ШвейцарияВ следующее наше посещение обязательно еще раз обратимся за новыми экскурсиями.
- ЛЛюдмила20 июля 2022Саксонская Швейцария и крепость КёнигштайнЭкскурсия в Саксонскую Швейцарию была истинным подарком! Необыкновенные, сказочные виды, грандиозные строения крепости Кенигштайн - всё поражает! Александр - очень профессиональный, эрудированный гид. Мы получили огромное удовольствие!
- ССветлана1 ноября 2019Спасибо за интересную и познавательную экскурсию, новые яркие впечатления и хорошее настроение! Всё было замечательно!
- ААндрей14 июля 2019Очень понравилось! Удачно составлен маршрут экскурсии, насыщенно и интересно. Удалось как узнать много нового, так и отдохнуть и полюбоваться великолепными пейзажами. Большое спасибо экскурсоводу - Надежде.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Саксонская Швейцария»
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