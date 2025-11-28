Откройте для себя волшебство древнего городка Гальштат прямо из сердца Чехии! Почувствуйте атмосферу старинной европейской архитектуры и окунитесь в богатую историю этого уникального места.
Вас ждут узкие улочки, пёстрые домики и захватывающие панорамные виды, которые оставят незабываемые впечатления.
Описание экскурсииПогрузитесь в мир сказочного Гальштата с захватывающим туром прямо из Праги! Наши опытные гиды проведут вас через извилистые улочки этого живописного городка, раскрывая его богатую историю и величественные архитектурные шедевры. Вы познакомитесь с знаменитым Домом висячих фонтанов, прогуляетесь по историческому центру, исследуете местные музеи и многое другое. Помимо основной экскурсии, вы сможете насладиться свободным временем, исследуя другие удивительные места в окрестностях Гальштата: Озеро Гальштаттерзее Это живописное озеро с кристально чистой водой расположено всего в нескольких километрах от Гальштата. Здесь вы сможете совершить прогулку по берегу, наслаждаясь прекрасными пейзажами и возможностью сделать потрясающие фотографии. Смотровая площадка "Долина 5 пальцев" Эта площадка предлагает захватывающий вид на Долину реки Траун и окружающие горы. С ее вершины открывается потрясающий панорамный вид, который оставит незабываемые впечатления. Соляные шахты Погрузитесь в историю и традиции соляной промышленности в Гальштате, посетив местные соляные шахты. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность узнать о древних методах добычи соли и ее важной роли в жизни города. Не упустите возможность окунуться в волшебный мир Гальштата с нашим туром из Праги!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном микроавтобусе
- Экскурсионное обслуживание гидом
Что не входит в цену
- Билеты: фуникулёр на смотровую площадку (50 евро), экскурсия в Соляную шахту (40 евро)
- Водная прогулка (7-15 евро)
- Подъем на 360 метров к смотровой площадке Skywalk (22 евро)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава
Завершение: Вацлавская площадь, у памятника святого Вацлава на коне (Václavské náměstí, pomnik sv. Václava)
Когда и сколько длится?
Когда: Сб в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
