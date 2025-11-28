Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя волшебство древнего городка Гальштат прямо из сердца Чехии! Почувствуйте атмосферу старинной европейской архитектуры и окунитесь в богатую историю этого уникального места.



Вас ждут узкие улочки, пёстрые домики и захватывающие панорамные виды, которые оставят незабываемые впечатления.

Описание экскурсии Погрузитесь в мир сказочного Гальштата с захватывающим туром прямо из Праги! Наши опытные гиды проведут вас через извилистые улочки этого живописного городка, раскрывая его богатую историю и величественные архитектурные шедевры. Вы познакомитесь с знаменитым Домом висячих фонтанов, прогуляетесь по историческому центру, исследуете местные музеи и многое другое. Помимо основной экскурсии, вы сможете насладиться свободным временем, исследуя другие удивительные места в окрестностях Гальштата: Озеро Гальштаттерзее Это живописное озеро с кристально чистой водой расположено всего в нескольких километрах от Гальштата. Здесь вы сможете совершить прогулку по берегу, наслаждаясь прекрасными пейзажами и возможностью сделать потрясающие фотографии. Смотровая площадка "Долина 5 пальцев" Эта площадка предлагает захватывающий вид на Долину реки Траун и окружающие горы. С ее вершины открывается потрясающий панорамный вид, который оставит незабываемые впечатления. Соляные шахты Погрузитесь в историю и традиции соляной промышленности в Гальштате, посетив местные соляные шахты. Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность узнать о древних методах добычи соли и ее важной роли в жизни города. Не упустите возможность окунуться в волшебный мир Гальштата с нашим туром из Праги!

