Из Праги в один из красивых 🤩 городов мира Гальштатт.

С нами интересно — историии, легенды, факты

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с нами выгодно — цена от70 евро, мы в Хальштатте -7 часов.

Проведите с нами целый день, 8 часов, открывая самый удаленный и красивый уголок горной Австрии. Мы будем гулять 👣 на высоте 2100 метров, кататься на вагонетке в соляных пещерах и исследовать самый эффектный приозерный городок нашей планеты. Хальштат долгое время был не известен миру из-за труднодоступного положения. Город 🏙️ окружён Альпами и горным ⛰️ озером. И тем не менее в нем происходило много интересного. Здесь добывали соль за 5 тысяч лет до нашей эры и интересный обычай, выкапывать кости усопших и выставлять на обозрение в часовне. Мы прогуляемся по рыночной площади города, посетим часовню св. Михаила и увидим костницу. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на всю горную коммуну. Проплывем на кораблике по красивейшему Альпийскому озеру, можно и окунуться в освежающую воду Хальштаттзее. Посетим экскурсию ⛳ в соляные шахты и при желании продолжим день подъемом на горное плато Дахштайн. В Альпах отыщем ещё одну смотровую площадку «пять пальцев». Один из «пальцев» смотровой — прозрачный. Не упускайте возможность безопасно почувствовать под собой горные хребты Альп. Возможна велопрогулка вокруг озера. С Хальштата вы сможете отправить открыточку своим близким, почтовое поздравление будет прекрасным сюрпризом.