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Из Праги в Гальштатт, рай на земле.

5
11 отзывов
Сергей Б.
Сергей Б. – Гид из Праги
Из Праги в Гальштатт, рай на земле.
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Из Праги в Гальштатт, рай на земле.
Из Праги в Гальштатт, рай на земле.

Что вы увидите

  • город Гальштатт (лютеранскую церковь, католическую церковь, бинхаус)
  • музей Соляные копи
  • смотровую площадку 5 пальцев
Из Праги в один из красивых 🤩 городов мира Гальштатт.
С нами интересно — историии, легенды, факты
с нами комфортно — от отеля, авто бизнес класса, в авто DVD
с нами выгодно — цена от70 евро, мы в Хальштатте -7 часов.
Проведите с нами целый день, 8 часов, открывая самый удаленный и красивый уголок горной Австрии. Мы будем гулять 👣 на высоте 2100 метров, кататься на вагонетке в соляных пещерах и исследовать самый эффектный приозерный городок нашей планеты. Хальштат долгое время был не известен миру из-за труднодоступного положения. Город 🏙️ окружён Альпами и горным ⛰️ озером. И тем не менее в нем происходило много интересного. Здесь добывали соль за 5 тысяч лет до нашей эры и интересный обычай, выкапывать кости усопших и выставлять на обозрение в часовне. Мы прогуляемся по рыночной площади города, посетим часовню св. Михаила и увидим костницу. Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на всю горную коммуну. Проплывем на кораблике по красивейшему Альпийскому озеру, можно и окунуться в освежающую воду Хальштаттзее. Посетим экскурсию ⛳ в соляные шахты и при желании продолжим день подъемом на горное плато Дахштайн. В Альпах отыщем ещё одну смотровую площадку «пять пальцев». Один из «пальцев» смотровой — прозрачный. Не упускайте возможность безопасно почувствовать под собой горные хребты Альп. Возможна велопрогулка вокруг озера. С Хальштата вы сможете отправить открыточку своим близким, почтовое поздравление будет прекрасным сюрпризом.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном транспорте
  • Встреча в отеле и трансфер обратно в отель
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • входные билеты в музей соли - 34 евро
  • смотровые площадки - 34 евро или 17 евро
  • прогулочный катер 12 евро
  • обед 20-30 евро
Начало
🚩 от вашего отеля
Место завершения
🏁 у вашего отеля
Из Праги в Гальштатт, рай на земле.
Из Праги в Гальштатт, рай на земле.
Из Праги в Гальштатт, рай на земле.
Из Праги в Гальштатт, рай на земле.
Из Праги в Гальштатт, рай на земле.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей Б.
Сергей Б.
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11 отзывов оставили туристы

Сергей Б. проводит ещё 1 экскурсию

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