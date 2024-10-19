15 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
3 дек в 07:00
7 дек в 07:00
€80 за человека
15 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
2 дек в 07:00
€80 за человека
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
Начало: Рецепция вашего отеля
Завтра в 18:00
2 дек в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир19 октября 2024Все было хорошо, соответствовало ожиданиям
- УУлан4 августа 2024Татьяна- прекрасный гид, очень информативно, интересно рассказала исторические факты. Будем обращаться
- OOleg19 июня 2024Благодаря экскурсоводу Татьяне её рассказу о истории Вены Затем прогулки по городу и посещение музея Сиси экскурсия незабываема
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Австрия»
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