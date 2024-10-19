Экскурсии в Австрию из Праги

Найдено 3 экскурсии в категории «Австрия» в Праге на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
На автобусе
241 отзыв
15 часов
Групповая
до 15 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
3 дек в 07:00
7 дек в 07:00
80 за человека
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
На автобусе
33 отзыва
15 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Каждый день в 07:00
Завтра в 07:00
2 дек в 07:00
80 за человека
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
На машине
14 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
Начало: Рецепция вашего отеля
Завтра в 18:00
2 дек в 09:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Австрия»

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  3. Пражский Град
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  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Вацлавская площадь
  8. Собор Святого Вита
  9. Старый город
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в ноябре 2024
Сейчас в Праге в категории "Австрия" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 200. Туристы уже оставили гидам 274 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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