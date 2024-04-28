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Мини-группа
10 часов
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«На комфортабельных микроавтобусах Renault или Mercedes»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
€55 за человека
Мини-группа
9 часов
Скальный город Адршпах
Каменная жемчужина Чехии - на экскурсии из Праги в мини-группе
Начало: На Вацлавской площади
«Поедем на микроавтобусе Renault Trafic (около 2,5 ч)»
Расписание: в воскресенье в 09:00
7 июля в 09:00
19 июля в 09:00
€55 за человека
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Рекомендуем надевать удобную обувь
«Расстояние до национального парка от Праги составляет 100 километров (легко преодолеваемые на нашем комфортабельном минивене)»
Расписание: Ежедневно в 10:00
€295 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 апреля 2024Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
- ЮЮлия3 апреля 2024Поездка в Дрезден оставила яркие впечатления!. Город с великолепной архитектурой,настоящая историческая ценность! Организация поездки отличная! Экскурсовод Владимир знающий и увлекательный рассказчик! Спасибо большое. Рекомендую.
- AAlla31 марта 2024Гид - гордость Компании. Цените и берегите Его. Лучший Гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 295. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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