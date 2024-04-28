Экскурсии на микроавтобусе в Праге с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Праге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«На комфортабельных микроавтобусах Renault или Mercedes»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
3 июля в 08:30
4 июля в 08:30
55 за человека
Скальный город Адршпах
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Скальный город Адршпах
Каменная жемчужина Чехии - на экскурсии из Праги в мини-группе
Начало: На Вацлавской площади
«Поедем на микроавтобусе Renault Trafic (около 2,5 ч)»
Расписание: в воскресенье в 09:00
7 июля в 09:00
19 июля в 09:00
55 за человека
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Рекомендуем надевать удобную обувь
«Расстояние до национального парка от Праги составляет 100 километров (легко преодолеваемые на нашем комфортабельном минивене)»
Расписание: Ежедневно в 10:00
295 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
    читать дальше

    великолепную прогулку, окунулись в историю этого города. Алекс очень интересно и подробно провёл экскурсию по центру старого города, посоветовал где можно пообедать или совершить покупки и у нас осталось достаточно времени для посещения галереи. Еще раз большое спасибо Алексу за отлично проведённый день!

  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Поездка в Дрезден оставила яркие впечатления!. Город с великолепной архитектурой,настоящая историческая ценность! Организация поездки отличная! Экскурсовод Владимир знающий и увлекательный рассказчик! Спасибо большое. Рекомендую.
  • A
    Alla
    31 марта 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Гид - гордость Компании. Цените и берегите Его. Лучший Гид.
    Гид - гордость Компании. Цените и берегите Его. Лучший Гид

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «На микроавтобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 295. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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