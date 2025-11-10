Недаром Вену называют одной из самых красивых столиц мира. Мы приглашаем вас в путешествие на берег прекрасного Дуная к подножию Альп, туда, где расположилась Вена – древнейший город с уникальной историей.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииСегодня Вена — это столица европейской империи, а также музеев, изысканной архитектуры и вальса… Главный город империи Габсбургов и объект охраны Юнеско. Величественные храмы, роскошные резиденции августейших особ и вельмож, театры, оперные залы, широкие площади и проспекты. Недаром Вену называют одной из самых красивых столиц мира. Мы приглашаем вас в путешествие на берег прекрасного Дуная к подножию Альп, туда, где расположилась Вена – древнейший город с уникальной историей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- По приезду в Вену Вас ждет обзорная пешеходная экскурсия по городу историческому и сказочному центру, во время которой Вы увидите комплекс Хофбург, дворец Бельведер, Галерею Бельведер, которая владеет крупнейшей коллекцией работ Густава Климта и средневековой живописи. Пройдете возле старинной церкви Рупертскирхе, построенной в романском стиле, и церкви Карлскирхе, которая воплотила в себе стиль барокко
- Полюбуетесь на Венскую ратушу в окружении живописного парка в английском стиле и дом Хундертвассера в необычном архитектурном стиле. Галерею Альбертина, Квартал музеев, а также главные достопримечательности этого прекрасного города: собор Святого Штефана, Венская Государственная Опера, Музейная площадь Марии Терезии, Сенат и многое другое
Что включено
- Поездка на комфортабельном автобусе
- Услуги гида (сопровождение экскурсии на русском языке)
- Наушники
Что не входит в цену
- Посещение замков, музеев и прочих достопримечательностей не входит в стоимость экскурсии, но мы поможем Вам приобрести билеты.
- Дополнительные расходы (по желанию): обед 16 евро, входные билеты в музеи.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Прага Вацлавская площадь 57, у пам. св. Вацлава
Завершение: Вацлавская площадь, у пам. Св. Вацлава
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00. Время можем поменять по договоренности
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
