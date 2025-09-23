Когда-то Мейсен был столицей Саксонии, где жили правители, а еще именно здесь стали производить знаменитый сегодня на весь мир фарфор тончайшей работы. Этот городок сохранил налет старины и еще не стал локацией, излишне популярной у туристов.
Мы пройдемся по улочкам города, узнаем его тайны, а также заедем в Дрезден, которому тоже есть чем похвастаться.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииПока еще не тронутый туристическим налетом городок, сохранивший свои старинные традиции — виноделие, например, или уютные домашние рестораны, где сам хозяин готовит вкусные, ароматные немецкие блюда. Приятные пряничные домики, где живут добрые, краснощекие немцы, любящие собраться на главной площади в обед, выпить кружку пива и пересказать друг другу незамысловатые городские новости. Все это о Мейсене. Жизнь здесь течет размеренно и спокойно на протяжении многих лет. Все так же стоят на посту вековые башни, упираются в небо шпили готического храма, а черепичные крыши хранят тайны домов местных обывателей. Когда-то Мейсен был даже столицей Саксонии. Здесь жили правители страны, вершили судьбы народа, а еще здесь придумали мейсеновский фарфор — тонкий, как бумага на просвет, и настолько изящный, что любоваться ажурной статуэткой можно часами. Фарфоровые цветы «цветут» и, кажется, даже пахнут. Фарфоровая балерина тонка и грациозна, она движется в танце, плывет и замирает. Фарфоровый охотник застыл в ожидании добычи. Недаром ведь мейсеновский фарфор считается чудом. И, как подарок, посетим расположившийся рядом Дрезден — также бывшую обитель курфюрстов Саксонии. Картинная Галерея Старых Мастеров, сокровищница, усеянная драгоценностями — в общем, тур обещает быть насыщенным.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мейсен
- Дрезден
Что включено
- Экскурсия,
- Трансфер.
Место начала и завершения?
Рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Праги
