Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Когда-то Мейсен был столицей Саксонии, где жили правители, а еще именно здесь стали производить знаменитый сегодня на весь мир фарфор тончайшей работы. Этот городок сохранил налет старины и еще не стал локацией, излишне популярной у туристов.



Мы пройдемся по улочкам города, узнаем его тайны, а также заедем в Дрезден, которому тоже есть чем похвастаться.

Алеся Ваш гид в Праге Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле €350 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии Пока еще не тронутый туристическим налетом городок, сохранивший свои старинные традиции — виноделие, например, или уютные домашние рестораны, где сам хозяин готовит вкусные, ароматные немецкие блюда. Приятные пряничные домики, где живут добрые, краснощекие немцы, любящие собраться на главной площади в обед, выпить кружку пива и пересказать друг другу незамысловатые городские новости. Все это о Мейсене. Жизнь здесь течет размеренно и спокойно на протяжении многих лет. Все так же стоят на посту вековые башни, упираются в небо шпили готического храма, а черепичные крыши хранят тайны домов местных обывателей. Когда-то Мейсен был даже столицей Саксонии. Здесь жили правители страны, вершили судьбы народа, а еще здесь придумали мейсеновский фарфор — тонкий, как бумага на просвет, и настолько изящный, что любоваться ажурной статуэткой можно часами. Фарфоровые цветы «цветут» и, кажется, даже пахнут. Фарфоровая балерина тонка и грациозна, она движется в танце, плывет и замирает. Фарфоровый охотник застыл в ожидании добычи. Недаром ведь мейсеновский фарфор считается чудом. И, как подарок, посетим расположившийся рядом Дрезден — также бывшую обитель курфюрстов Саксонии. Картинная Галерея Старых Мастеров, сокровищница, усеянная драгоценностями — в общем, тур обещает быть насыщенным.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату