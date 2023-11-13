Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешенная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоговорящим гидом.
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс

Что вас ожидает:

  • Градец-Кралове
  • Кукс
  • Кралув-Двур
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Европа — огромная миска, в которой тысячу лет всё между собой перемешивалось, взбалтывалось и перепутывалось. Любой европейский город, улица или дом может послужить магическим кристаллом, в котором просматривается что угодно из минувших столетий. Чехам повезло вариться посередь этой гущи, и оттого чешские города идеально подходят для оккультных опытов с прошлым. Всё, что окажется сегодня на пути, заваривалось где-то промеж Рюрика и Второго крестового похода…

Градец-Кралове теоретически мог бы мелькнуть в Фульдских анналах, а Кралув-Двур появился ещё до первых европейских бомбард. Каждый из этих городков помнит средневековых королей и королевишен, пальбу из пушек и лужи крови. Нынче они, словно плюшевые медвежата, забавны и милы, а когда-то здесь бушевали нешуточные страсти-мордасти.

Сегодняшняя Европа вообще приветлива и безмятежна… Прогуливаясь по уличным городским загогулинам, приятно неспешно анализировать и лениво размышлять.
Или, любуясь залитыми солнцем фасадами, абстрагированно рассуждать о том, что было бы, если бы тогда не так, а эдак…

Ох уж эта атмосфера миниатюрных чешских городков с их легендами, готическими шпилями и барочным безе. Однако смысл данного путешествия не только в восхищении городской эстетикой или разборе исторических эмпирий, но и в пропитке сельскими пасторалями. А посему, кроме разговоров о всевозможных войнах, интригах и Яне Жижке, немало внимания будет уделено деревенским необычностям.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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