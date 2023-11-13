Европа — огромная миска, в которой тысячу лет всё между собой перемешивалось, взбалтывалось и перепутывалось. Любой европейский город, улица или дом может послужить магическим кристаллом, в котором просматривается что угодно из минувших столетий. Чехам повезло вариться посередь этой гущи, и оттого чешские города идеально подходят для оккультных опытов с прошлым. Всё, что окажется сегодня на пути, заваривалось где-то промеж Рюрика и Второго крестового похода…

Градец-Кралове теоретически мог бы мелькнуть в Фульдских анналах, а Кралув-Двур появился ещё до первых европейских бомбард. Каждый из этих городков помнит средневековых королей и королевишен, пальбу из пушек и лужи крови. Нынче они, словно плюшевые медвежата, забавны и милы, а когда-то здесь бушевали нешуточные страсти-мордасти.



Сегодняшняя Европа вообще приветлива и безмятежна… Прогуливаясь по уличным городским загогулинам, приятно неспешно анализировать и лениво размышлять.

Или, любуясь залитыми солнцем фасадами, абстрагированно рассуждать о том, что было бы, если бы тогда не так, а эдак…



Ох уж эта атмосфера миниатюрных чешских городков с их легендами, готическими шпилями и барочным безе. Однако смысл данного путешествия не только в восхищении городской эстетикой или разборе исторических эмпирий, но и в пропитке сельскими пасторалями. А посему, кроме разговоров о всевозможных войнах, интригах и Яне Жижке, немало внимания будет уделено деревенским необычностям.