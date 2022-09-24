Червена Лгота, Тельч и Йиндржихув Градец

Телч из списка ЮНЕСКО, Йиндржихув Градец и Червена Лгота

Телч из списка ЮНЕСКО, Йиндржихув Градец и Червена Лгота. Эти места знакомы каждому чеху с детства. О них написана масса книжек, выдумано множество сказок и снята тьма фильмов. Телчью называют малюсенький городок, которому по меньшей мере 700 лет.

В старых архивных бумагах написано, что к середине XIV века вокруг здешнего поселения уже стояла высокая стена, а в замке посредине жил феодал.
Червена Лгота, Тельч и Йиндржихув Градец
Червена Лгота, Тельч и Йиндржихув Градец
Червена Лгота, Тельч и Йиндржихув Градец
Червена Лгота, Тельч и Йиндржихув Градец
Червена Лгота, Тельч и Йиндржихув Градец
Червена Лгота, Тельч и Йиндржихув Градец

Что вас ожидает 🤩

  • Телч
  • Йиндржихув Градец
  • Червена Лгота
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Описание

Всякий старый замок обязан иметь страшные истории, неразгаданные тайны и душераздирающие легенды.
Телч — место приличное, и замковым гидам есть чем повеселить.
Однако главное богатство Телчи не в былях и байках, а в красоте, кукольности и пряничности.
В Европе немало барочных городков, похожих на кремовые тортики. Телч — один из неоспоримых лидеров бисквитного хит-парада.
В 2007 году он заслуженно стал лауреатом конкурса «Самый сказочный город Чехии».
Следующий пункт сегодняшней программы — Йиндржихув Градец.
В давние-предавние времена там, где нынче стоит Й. Градец, заканчивались владения чешских князей. Тогда-то здесь и появилось городище, до поры до времени служившее погранзаставой.
В конце XII столетия эти земли стали феодом семейства Витковцев. Они и превратили селище-городище в крепость с очередным замком.
Благодаря расположению на пути из Вены в Прагу, местечко стало прирастать деньгами и обрастать вниманием. Основными фишками городка были: ткачество, пивоварение и патронаж влиятельных особ.
Всё это к концу XVI века сделало Й. Градец солидным чешским городом. А появление здесь итальянских архитекторов поспособствовало его превращению в одну из архитектурных изюмин государственного масштаба.
Поразбираться в хитросплетениях европейской истории, разгуливая внутри барочного хоровода, — главная задача поездки в Йиндржихув Градец.
На десерт сегодняшнего путешествия мною припасена конфета с вишенкой — замок Червена Лгота, романтично украшающий и без того красивое озеро.
Появившееся в середине XV века небольшое готическое укрепление, step by step превратилось в ренессансный замок.
Когда-то Ч. Лгота была лишь одной из типичных шляхетских дач, а сегодня — это туристический магнит, притягивающий в сезон сотню тысяч любознательных пилигримов.
Благодаря частой смене владельцев Ч. Лготы, у замковых гидов есть что рассказать о всяких графьях-князьях и разных исторических перипетиях.
Ну а там, где истории уходят вглубь веков, всегда имеются легенды с кручёными сюжетами и несмываемыми пятнами крови…
В Червене Лготе всего этого с избытком.
Ну и скажу напоследок — чехословацкие и советские кинематографисты обожали снимать здесь всякие детские сказки…
… Чуть не забыл… Места, где вкусно кормят и наливают свежее пиво, встретятся по дороге непременно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
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