Всякий старый замок обязан иметь страшные истории, неразгаданные тайны и душераздирающие легенды.

Телч — место приличное, и замковым гидам есть чем повеселить.

Однако главное богатство Телчи не в былях и байках, а в красоте, кукольности и пряничности.

В Европе немало барочных городков, похожих на кремовые тортики. Телч — один из неоспоримых лидеров бисквитного хит-парада.

В 2007 году он заслуженно стал лауреатом конкурса «Самый сказочный город Чехии».

Следующий пункт сегодняшней программы — Йиндржихув Градец.

В давние-предавние времена там, где нынче стоит Й. Градец, заканчивались владения чешских князей. Тогда-то здесь и появилось городище, до поры до времени служившее погранзаставой.

В конце XII столетия эти земли стали феодом семейства Витковцев. Они и превратили селище-городище в крепость с очередным замком.

Благодаря расположению на пути из Вены в Прагу, местечко стало прирастать деньгами и обрастать вниманием. Основными фишками городка были: ткачество, пивоварение и патронаж влиятельных особ.

Всё это к концу XVI века сделало Й. Градец солидным чешским городом. А появление здесь итальянских архитекторов поспособствовало его превращению в одну из архитектурных изюмин государственного масштаба.

Поразбираться в хитросплетениях европейской истории, разгуливая внутри барочного хоровода, — главная задача поездки в Йиндржихув Градец.

На десерт сегодняшнего путешествия мною припасена конфета с вишенкой — замок Червена Лгота, романтично украшающий и без того красивое озеро.

Появившееся в середине XV века небольшое готическое укрепление, step by step превратилось в ренессансный замок.

Когда-то Ч. Лгота была лишь одной из типичных шляхетских дач, а сегодня — это туристический магнит, притягивающий в сезон сотню тысяч любознательных пилигримов.

Благодаря частой смене владельцев Ч. Лготы, у замковых гидов есть что рассказать о всяких графьях-князьях и разных исторических перипетиях.

Ну а там, где истории уходят вглубь веков, всегда имеются легенды с кручёными сюжетами и несмываемыми пятнами крови…

В Червене Лготе всего этого с избытком.

Ну и скажу напоследок — чехословацкие и советские кинематографисты обожали снимать здесь всякие детские сказки…

… Чуть не забыл… Места, где вкусно кормят и наливают свежее пиво, встретятся по дороге непременно.