Европа — чудесный котёл, в котором 1000 лет всё между собой перемешивалось и перепутывалось. Чехам повезло вариться посередь этой гущи.
Всё, что в поездке окажется у нас на пути, заваривалось где-то
Всё, что в поездке окажется у нас на пути, заваривалось где-то
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы посетим:
- Градец-Кралове
- Двур-Кралове-над-Лабем
- Водохранилище Лес Королевства (Тешновская плотина)
- Барочный комплекс бывшего курорта Кукс и госпиталь с костёлом Святой Троицы
- Национальный культурный памятник «Вертеп Брауна»
- Замок Пецка
*Поездка достаточно долгая и ёмкая — количество локаций может варьироваться в зависимости от времени года и продолжительности светового дня.
О чём поговорим
История городов, которые мы посетим, переплетена с судьбами чешских владык и их жён. Помимо всевозможных королев и королевишен, в Градец-Кралове помнят о Яне Жижке, Тридцатилетней войне и битве при Садове, сыгравшей судьбоносную роль в истории Европы и всего мира. Городские улицы и площади здесь натурально лопаются от шедеврального зодчества. Каждый дом, башенка или костёл по вашему желанию могут стать отдельной темой для долгого и обстоятельного разговора.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Mitsubishi ASX и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на обзорную башню в Градец-Кралове, экскурсию по Куксу и в замок Пецка — €6–10/чел., обед — по желанию
- Возьмите с собой паспорт
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Праге
Я — человек, живущий в Чехии почти 30 лет, профессиональный историк и гид с 25-летним стажем. По Европе езжу без навигатора, а Чехию и подавно знаю наизусть. Я рассказываю о Чехии как о важной части европейского механизма, что всегда и неизменно вызывает у туристов живейший интерес.Задать вопрос
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