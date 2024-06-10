Европа — чудесный котёл, в котором 1000 лет всё между собой перемешивалось и перепутывалось. Чехам повезло вариться посередь этой гущи.Всё, что в поездке окажется у нас на пути, заваривалось где-то

промеж Рюрика и Второго крестового похода. Каждый городок здесь помнит средневековых королей, пальбу из пушек и лужи крови. Кроме разговоров о всевозможных войнах, интригах и Яне Жижке, немало внимания мы уделим и деревенским необычностям.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы посетим:

Градец-Кралове

Двур-Кралове-над-Лабем

Водохранилище Лес Королевства (Тешновская плотина)

Барочный комплекс бывшего курорта Кукс и госпиталь с костёлом Святой Троицы

Национальный культурный памятник «Вертеп Брауна»

Замок Пецка

*Поездка достаточно долгая и ёмкая — количество локаций может варьироваться в зависимости от времени года и продолжительности светового дня.

О чём поговорим

История городов, которые мы посетим, переплетена с судьбами чешских владык и их жён. Помимо всевозможных королев и королевишен, в Градец-Кралове помнят о Яне Жижке, Тридцатилетней войне и битве при Садове, сыгравшей судьбоносную роль в истории Европы и всего мира. Городские улицы и площади здесь натурально лопаются от шедеврального зодчества. Каждый дом, башенка или костёл по вашему желанию могут стать отдельной темой для долгого и обстоятельного разговора.

Организационные детали