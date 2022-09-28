Градец-Кралове, Двур-Кралове, Кукс

Европа - огромная миска, в которой тысячу лет всё между собой перемешивалось, взбалтывалось и перепутывалось

Европа – огромная миска, в которой тысячу лет всё между собой перемешивалось, взбалтывалось и перепутывалось.

Любой европейский город, улица или дом может послужить магическим кристаллом, в котором просматривается что угодно из минувших столетий.

Чехам повезло вариться посередь этой гущи, и оттого чешские города идеально подходят для оккультных опытов с прошлым. Всё, что окажется сегодня на пути, заваривалось где-то промеж Рюрика и Второго крестового похода…
Градец-Кралове, Двур-Кралове, Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове, Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове, Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове, Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове, Кукс
Градец-Кралове, Двур-Кралове, Кукс

Что вас ожидает 🤩

  • Градец-Кралове
  • Кралув-Двур
  • Деревенька Кукс
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Описание

Градец-Кралове теоретически мог бы мелькнуть в Фульдских анналах, а Кралув-Двур появился ещё до первых европейских бомбард.
Каждый из этих городков помнит средневековых королей и королевишен, пальбу из пушек и лужи крови.
Нынче они, словно плюшевые медвежата, забавны и милы, а когда-то здесь бушевали нешуточные страсти-мордасти.

Сегодняшняя Европа вообще приветлива и безмятежна…

Прогуливаясь по уличным городским загогулинам, приятно неспешно анализировать и лениво размышлять.
Или, любуясь залитыми солнцем фасадами, абстрагировано рассуждать о том, что было бы, если бы тогда не так, а эдак…
Ох уж эта атмосфера миниатюрных чешских городков с их легендами, готическими шпилями и барочным безе…
Однако смысл данного путешествия не только в восхищении городской эстетикой или разборе исторических эмпирий, но и в пропитке сельскими пасторалями.
А посему, кроме разговоров о всевозможных войнах, интригах и Яне Жижке, немало внимания будет уделено деревенским необычностям.
На востоке Чехии, ближе к польским границам, есть деревенька Кукс.
Место это не простое, а почти золотое.
Три столетия назад некий Шпорк очень задорого построил здесь бальнеологический курорт со светскими развлечениями и сатурированием чистейшим кислородом.
В качестве зодчих были приглашены выдающиеся европейские мастера, которым удалось создать барочное диво невиданной красы.
Оздоровительная тема давно заглохла, а архитектура осталась.
Ныне это музейный комплекс, недавно награждённый специальным Оскаром.
Помимо разноцветных городков и Кукса, в программе будет и аутентичный замок, и душевные перекусы, и масса любопытных мелочей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замки и музеи
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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