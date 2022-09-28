Градец-Кралове теоретически мог бы мелькнуть в Фульдских анналах, а Кралув-Двур появился ещё до первых европейских бомбард.

Каждый из этих городков помнит средневековых королей и королевишен, пальбу из пушек и лужи крови.

Нынче они, словно плюшевые медвежата, забавны и милы, а когда-то здесь бушевали нешуточные страсти-мордасти.

Сегодняшняя Европа вообще приветлива и безмятежна…

Прогуливаясь по уличным городским загогулинам, приятно неспешно анализировать и лениво размышлять.

Или, любуясь залитыми солнцем фасадами, абстрагировано рассуждать о том, что было бы, если бы тогда не так, а эдак…

Ох уж эта атмосфера миниатюрных чешских городков с их легендами, готическими шпилями и барочным безе…

Однако смысл данного путешествия не только в восхищении городской эстетикой или разборе исторических эмпирий, но и в пропитке сельскими пасторалями.

А посему, кроме разговоров о всевозможных войнах, интригах и Яне Жижке, немало внимания будет уделено деревенским необычностям.

На востоке Чехии, ближе к польским границам, есть деревенька Кукс.

Место это не простое, а почти золотое.

Три столетия назад некий Шпорк очень задорого построил здесь бальнеологический курорт со светскими развлечениями и сатурированием чистейшим кислородом.

В качестве зодчих были приглашены выдающиеся европейские мастера, которым удалось создать барочное диво невиданной красы.

Оздоровительная тема давно заглохла, а архитектура осталась.

Ныне это музейный комплекс, недавно награждённый специальным Оскаром.

Помимо разноцветных городков и Кукса, в программе будет и аутентичный замок, и душевные перекусы, и масса любопытных мелочей.